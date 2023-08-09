В Сахалинской области открылся всероссийский молодежный форум «ОстроVа»

Участие в открытии форума приняли первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и председатель правления Движения Первых Григорий Гуров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На церемонии открытия форума Кириенко зачитал приветствие от президента России Владимира Путина.

«Форум стал местом притяжения и консолидации талантливых, инициативных и целеустремленных молодых людей из разных регионов страны. Уверен, и в этом году форум пройдет с успехом, а насыщенная деловая и культурная программы послужат открытому и неформальному обсуждению широкого круга вопросов, волнующих молодежь», – говорится в приветствии.

В бращении Путин отметил, что многим участникам форум уже помог определиться с выбором профессии, обрести единомышленников и внести вклад в реализацию востребованных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Дальнего Востока и других регионов.

Кириенко сообщил, что на Сахалине создается общероссийский центр молодежной карьеры, куда со всей страны будут приезжать молодые люди для получения опыта госуправления и опыта реализации потенциала на крупных промышленных предприятиях.

«Это время больших амбиций, смелых решений, время большой мечты, потому что от того, насколько смело и амбициозно вы будете мечтать, зависит и ваша судьба, и конкурентоспособность, и будущее нашей страны. То, что такой форум проходит на Дальнем Востоке России, на Сахалине – не случайно. Мировая экономика сегодня все больше концентрируется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, именно здесь открываются уникальные новые возможности. На Дальнем Востоке благодаря решениям президента Владимира Путина созданы уникальные условия для самореализации, карьеры. Я знаю, что молодежь приехала с очень интересными инициативами, уверен, что форум даст необходимую поддержку, чтобы воплотить мечты в жизнь», – отметил Кириенко.

Обращаясь к участникам, Фальков отметил, что такого рода форумы – это передовой, современный формат образования. «Здесь вы можете учиться, общаясь со своими коллегами, представляя и продвигая свои проекты, обмениваясь мнениями. Важно помнить, что Россия сильна регионами, каждый из которых по-своему уникален и дает огромное количество возможностей реализовать себя и свои замыслы на благо нашей великой страны», – сказал министр.

Разуваева указала, что Сахалинская область – это «место необыкновенной силы». «Все мечтают сюда попасть как в регион огромных перспектив и неисчерпаемого потенциала. Молодёжь стремится не только познавать Дальний Восток в туристических поездках, но и развивать его, реализовывать здесь проекты и строить карьеру», – отметила она.