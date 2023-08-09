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В кабмине не поддержали снижение стоимости ОСАГО для российских автомобилей
В кабмине не поддержали проект о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей
Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект сенатора Андрея Кутепова, которым предлалось снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей в зависимости от уровня локализации производства транспортного средства.
Как говорится в проекте заключения, правительство законопроект не поддерживает, передает ТАСС.
В документе отмечается, что изменение отдельных значений базовых ставок тарифа или коэффициента страхового тарифа в зависимости от уровня локализации производства возможно лишь в случае, если этот уровень оказывает статистически значимое влияние на потенциальный размер причиненного вреда. При этом информация о наличии связи между уровнем локализации и причиняемым вредом в приложенных к законопроекту материалах отсутствует.
Кроме того законодательством не предусмотрены понятия «пониженная базовая ставка», «локализация производства транспортного средства», порядок их применения и оценки соответственно, то есть законопроект «не соответствует принципу правовой определенности».
В кабмине отмечают, что цель увеличения спроса на транспортные средства российского производства не может достигаться за счет внесения изменений в закон, так как его целью «являются защита прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу».
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