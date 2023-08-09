Финский фестиваль разорвал партнерство с Heineken из-за работы компании в России

Генерал авиации объяснил использование автодорог украинскими бомбардировщиками

Герой России Липовой: ВС РФ вынудили ВСУ использовать автодороги в качестве ВПП

Tекст: Андрей Резчиков

«На Украине с каждым днем становится все меньше пригодных взлетно-посадочных полос (ВПП), откуда может взлетать военная авиация. Россия вычисляет работу авиации противника с этих ВПП и уничтожает либо технику, либо аэродромы», – считает Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».

По этой причине ВСУ вынуждены превращать обычные дороги в ВПП. То есть подобные действия противника продиктованы системной работой ВКС России. Параллельно с этим противник занимается переоборудованием некоторых дорог в аэродромы подскока.

«Еще во времена СССР на Украине строились аэродромы, которые планировалось использовать на случай военных конфликтов. Поэтому Украина использует заброшенные строительные площадки, которые создавались для этих целей», – уверен собеседник.

По словам Липового, подобная модернизация автомобильных дорог и аэродромов очень затратная и рискованная. «Гравийная крошка на таких полосах и любой мусор, попадающий в двигатель, выводит из строя дорогостоящий боевой самолет. Это ведет к замене двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями», – подчеркнул генерал-майор.

Липовой также отметил ограниченные ресурсы Украины по переоборудованию советских бомбардировщиков Су-24, чтобы с их помощью использовать дальнобойные британо-французские ракеты Storm Shadow и Scalp. «Мы наносим удары по местам базирования украинской авиации. А наши средства ПВО уничтожают их, когда самолеты поднимаются в воздух. Поэтому у ВСУ практически не осталось самолетов», – указал эксперт.

«Скоро наступит такой момент, когда эти ракеты станут бесполезными, потому что ВСУ будет нечем пускать их», – прогнозирует Липовой.

О том, что Украина ежесуточно перемещает свои самолеты с базы на базу, пишет немецкое издание Bild. Это происходит под действием российских войск, которые пытаются уничтожать украинские авиабазы. В качестве аэродромов используются автомобильные дороги, переоборудованные во взлетно-посадочные полосы. С этой же целью на Украине были восстановлены заброшенные аэродромы времен Советского Союза.

Как узнало издание, новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T. Кроме того, ВСУ модернизировали около десятка советских Су-24 для запуска дальнобойных ракет Storm Shadow и Scalp. По оценке опрошенных изданием экспертов, «Россия запускает 90% своих крылатых и баллистических ракет по базам, где размещаются эти самолеты». На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из таких секретных авиабаз на западе страны.

В конце прошлого месяца ВС РФ нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области на западе Украины. На этом аэродроме ранее базировались переоборудованные под стрельбу Storm Shadow самолеты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины.