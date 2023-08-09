В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?0 комментариев
Участники СВО приступили к подготовке операторов БПЛА
Участники СВО приступили к подготовке операторов БПЛА военного назначения
Участники спецоперации и ветераны конфликта в Донбассе вошли в число инструкторов по подготовке операторов БПЛА военного назначения на базе Севастопольского госуниверситета, где стартовал новый курс, сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, который возглавил делегацию инструкторов региона.
По его словам, на базе Севастопольского госуниверситета развернут курс подготовки специалистов в области морских и воздушных беспилотных систем, где в качестве инструкторов выступают действующие участники СВО, а в числе слушателей – действующие силовики и добровольцы, повышающие уровень квалификации, а также новобранцы, которые только готовятся к участию в СВО, передает ТАСС.
Месячный курс включает в себя теоретическую часть, затем отработку на симуляторах и практические полеты. По словам Гагина, в ходе обучения в расчет берутся не только традиционные дроны, но и новинки, которые ежедневно появляются на фронте, и одной из таких разработок стал подавитель дронов «Орнитолог-1М», использование которого не наносит вреда здоровью оператора.
Ранее разработчики беспилотных летательных аппаратов предложили создать единую систему обнаружения дронов, которая сможет объединить работу частных и госсистем защиты от атак беспилотников на территории страны.