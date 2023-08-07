Полицейских из Германии поймали на увлечении детской порнографией и нацизмом

Прокуратура Германии обнаружила полицейских, которые обменивались детской порнографией и нацистской символикой

Tекст: Александра Юдина

По информации главного прокурора Аннет Милк, пятерых мужчин в возрасте 22-25 лет, состоящих на службе в полиции Германии, подозревают в обмене детской порнографией и нацистской символикой, передает «Лента.ру».

Уточняется, что трое обвиняемых принадлежат к полицейскому управлению в Реклингхаузене, еще один – к полицейскому управлению в Клеве, а последний – в Боркене.

В прокуратуре добавили, что обнаружили данные чаты в ходе расследования дела шестого подозреваемого, экс-полицейскому предъявили обвинение в обмене правоэкстремистской символикой.

Как подчеркнул глава МВД земли Северный Рейн – Вестфалия Герберт Ройл, полицейские показали себя людьми, продемонстрировавшими характер и моральные недостатки и неподходящими для офицеров.

В апреле жители Лондона массово жаловались на элитное подразделение городской полиции, обеспечивающее вооруженную защиту британских законодателей и дипломатов.