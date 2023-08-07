Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.2 комментария
Полицейских из Германии поймали на увлечении детской порнографией и нацизмом
Прокуратура Германии обнаружила полицейских, которые обменивались детской порнографией и нацистской символикой
Немецкая прокуратура выявила незаконный контент, включающий в себя обмен полицейскими детской порнографией и нацистской символикой в сообщениях чата одного из мессенджеров, сообщает Euronews.
По информации главного прокурора Аннет Милк, пятерых мужчин в возрасте 22-25 лет, состоящих на службе в полиции Германии, подозревают в обмене детской порнографией и нацистской символикой, передает «Лента.ру».
Уточняется, что трое обвиняемых принадлежат к полицейскому управлению в Реклингхаузене, еще один – к полицейскому управлению в Клеве, а последний – в Боркене.
В прокуратуре добавили, что обнаружили данные чаты в ходе расследования дела шестого подозреваемого, экс-полицейскому предъявили обвинение в обмене правоэкстремистской символикой.
Как подчеркнул глава МВД земли Северный Рейн – Вестфалия Герберт Ройл, полицейские показали себя людьми, продемонстрировавшими характер и моральные недостатки и неподходящими для офицеров.
В апреле жители Лондона массово жаловались на элитное подразделение городской полиции, обеспечивающее вооруженную защиту британских законодателей и дипломатов.