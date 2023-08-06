МЧС: Площадь пожара на фабрике в Дмитрове увеличилась до 1 тыс. кв. метров

  • Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
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    Как Украина делает русских народом второго сорта
    Эксперт оценил перспективы долгосрочной конкуренции Польши и Украины
    МИД: Установка трезубца на монумент «Родина-мать» показала сущность Киева
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    Под Москвой сбит украинский беспилотник
    ВС России нанесли групповой удар по авиабазам ВСУ
    Польша отключила нитку нефтепровода «Дружба» из-за утечки
    Киев пообещал Польше «жесткую конкуренцию» после боевых действий
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    29 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    8 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    28 комментариев
    Новости
    15:19Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

    Автомобильное движение через Крымский мост вновь открыто, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    15:12В Севастополе в море обнаружили дрейфующую мину

    В Севастополе в море в 100 метрах от берега обнаружена мина, она дрейфует к Северной бухте, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    15:11Попавшую в ДТП Ладу Дэнс перевели в частную клинику

    Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе М-2 «Крым» под Москвой, переведена из клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко в одну из частных клиник Подмосковья, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    15:01МЧС: Площадь пожара на фабрике в Дмитрове увеличилась до 1 тыс. кв. метров

    Площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» в подмосковном Дмитрове увеличилась вдвое, до 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.

    14:56Ростех начал строить солнечный телескоп в Бурятии

    Крупнейший в Евразии солнечный телескоп будет создан Ростехом для Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, сообщили в пресс-службе госпорпорации.

    14:49В Изборске завершилась тематическая смена юных реконструкторов и историков

    В Псковской области завершилась тематическая смена «Изборская крепость» в рамках всероссийского проекта «Крепости России», молодежь от 14 до 17 лет познакомилась с обычаями, традициями и ремеслами эпохи Средневековья.

    14:47В Забайкалье компания избила участника СВО

    В Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО, сообщил губернатор Александр Осипов.

    14:32В Донецком университете после обстрела ВСУ сгорели дипломы

    В Донецком национальном университете экономики и торговли сгорели дипломы выпускников и документы приемной комиссии, причиной стал пожар после обстрела ВСУ, сообщили в Минобрнауки России.

    14:29Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

    Переговоры по ситуации на Украине не нужны, пока Киев не станет «молить о пощаде», заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    14:19По Крымскому мосту временно запретили проезд автомобилей

    На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    14:19Умер экс-вратарь ФК ЦСКА Вениамин Мандрыкин

    Бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин скончался на 42-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба.

    14:09В подмосковном Дмитрове загорелась фабрика по производству спорттоваров

    Фабрика по производству спортивных товаров «Леко» загорелась в подмосковном Дмитрове, площадь пожара составляет 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

    13:56Артист балета Владимир Кудряшов скончался на 101-м году жизни

    Артист Большого балета Владимир Кудряшов скончался в возрасте 100 лет, сообщили в Большом театре.

    13:37Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве

    Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню воскресенья прогрелся до 30,5 градуса, сообщили в метеобюро Москвы.

    13:36На Донецком и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 280 украинских военных

    Российская армия уничтожила за минувшие сутки около 280 военных Украины на Донецком и Краснолиманском направлениях, заявили в Минобороны России.

    6 августа 2023, 15:01

    МЧС: Площадь пожара на фабрике в Дмитрове увеличилась до 1 тыс. кв. метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» в подмосковном Дмитрове увеличилась вдвое, до 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.

    Как сообщили в ведомстве, площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров, передает ТАСС.

    В МЧС уточнили, что в помещении магазина по продаже спортивного инвентаря произошло возгорание, есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики, передает РИА «Новости».

    Ранее в МЧС сообщили, что фабрика по производству спортивных товаров «Леко» загорелась в подмосковном Дмитрове, площадь пожара составляет 500 кв. метров.

    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (24)
    5 августа 2023, 19:12
    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: США намерены устранить Зеленского и обвинить в этом Россию

    В США раскрыли план по ликвидации Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Эксперт считает, что США хотят переложить ответственность на Москву за убийство Зеленского, которому осталось недолго править Украиной. По мнению Джонсона, его дни сочтены, передает РИА «Новости».

    Ранее оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico заявил, что в случае невозможности выполнения обязанностей Зеленским управление государством перейдет к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада.

    Коментарии (33)
    5 августа 2023, 19:34
    Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем

    Ксения Шойгу объявила , что с мужем они больше не пара

    Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.

    Руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу призналась, что развелась с известным спортивным блогером Алексеем Столяровым. Об изменении в семейном положении дочь министра обороны и Столяров рассказали после забега «Гонки героев».

    По ее словам, разрыв произошел несколько месяцев назад, но они с бывшим мужем остались очень близкими друзьями и партнерами по работе. Также они продолжают вместе воспитывать дочь Милану, передает канал «360».

    Алексей Столяров подчеркнул, что решение быть не парой было принято давно, и главное, чтобы дочь не почувствовала, что родители теперь не вместе.

    Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на «Гонке героев» в Алабине в 2019 году. В 2021 году у них родилась дочь.

    Алексей Столяров – российский фитнес-тренер, спортивный блогер, призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу.

    Коментарии (77)
    5 августа 2023, 19:17
    Взрывы произошли в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, передает ТАСС.

    В настоящее время воздушная тревога в третий раз за день объявлена на всей территории Украины: сначала сигнал прозвучал в Киеве, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, затем распространился на остальные регионы страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе.

    Коментарии (41)
    5 августа 2023, 17:30
    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер: При отказе Киева принять условия Москвы России придется освободить Одессу, Николаев и Харьков

    В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    Он заявил в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty, что украинцы ведут опасную игру. Эксперт выразил уверенность, что если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу. Более того, по его словам, в случае продолжения конфликта и отказа Киева принять условия Москвы Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков. При этом Риттер подчеркнул, что после освобождения Россия не отдаст эти города, передает RT.

    Напомним, в июле ВС России нанесли удары возмездия по целям в Одессе и Николаеве.

    Коментарии (43)
    5 августа 2023, 21:45
    Рабочие не смогли поднять трезубец на щит монумента «Родина-мать» в Киеве

    Установка трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве приостановлена из-за темноты

    Tекст: Вера Басилая

    Работы по подъему трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве остановлены из-за наступления темноты, сообщило издание «Страна».

    Рабочие смогли поднять трезубец лишь на 24 метра, высота же «Родины-матери» – 102 метра. Работы по монтажу пришлось прекратить из-за темноты, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в субботу началась установка трезубца на монументе «Родина-мать» в Киеве.

    Аллею городов-героев у монумента при этом закрыли маскировочной сеткой.

    До этого в Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече.

    Коментарии (47)
    5 августа 2023, 17:50
    Мужчина сделал предложение девушке на пляже на Кубани и утонул
    Мужчина сделал предложение девушке на пляже на Кубани и утонул

    Tекст: Вера Басилая

    На городском пляже на Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Молодые люди в нетрезвом состоянии прыгали с пирса, сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.

    В Telegram-канале отряда уточняется, что за помощью к спасателям обратились очевидцы. Мужчина и девушка прыгали в воду с пирса, оба были в нетрезвом состоянии. Молодой человек стал захлебываться и кричать, что тонет, девушка позвала на помощь.

    Очевидцы достали мужчину из воды, но он уже не дышал. Врачи скорой констатировали смерть мужчины. По словам девушки погибшего, он ей сделал предложение на пляже перед гибелью.

    Ранее семейная пара утонула из-за перевернувшейся лодки в Нижегородской области.

    Коментарии (17)
    5 августа 2023, 18:48
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Захарова: Атака Киева против российского судна в Керченском проливе не останется без ответа

    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что подобным варварским акциями нет оправдания. Захарова подчеркнула, что Россия решительно осуждает террористическую атаку киевского режима, грозившую гибелью экипажа и экологической катастрофой, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Она отметила, что власти Украины не встречают осуждения Запада, и активно применяет новые террористические методы.

    Ранее ООН призвала все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта.

    Между тем, Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (33)
    6 августа 2023, 01:08
    Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей

    Подоляк: Украина после окончания боевых действий начнет жесткую конкуренцию с Польшей

    Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киев намерен считать Варшаву своим близким другом до окончания боевых действий, после этого страны вступят в жесткую конкуренцию, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Польша сейчас остается «максимально близким партнером» и «максимально близким другом» для киевского режима, так будет до окончания боевых действий, сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    После этого страны начнут конкурентные отношения за те или иные рынки, и Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

    Противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.

    Коментарии (20)
    5 августа 2023, 16:28
    Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

    Российский бизнесмен Дерипаска спрогнозировал тяжелые времена для федерального бюджета

    Tекст: Вера Басилая

    Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на серьезный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США на фоне снижения ликвидности, что грозит федеральному бюджету проблемами.

    Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США может служить распродажа более длинных облигаций. По его словам, с дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие десять лет будет тяжело сводить концы с концами.

    Так, в качестве примера он приводит статью Bloomberg, где говорится, что доходность по 30-летним казначейским облигациям поднялась выше своих пятилетних аналогов в четверг впервые с июня, что нервирует инвесторов США.

    Бизнесмен считает, что такая ситуация на рынке облигаций США должна стать хорошим примером для всех, кто бы не пытался на Западе поиграть в игру под названием «доминирование любой ценой».

    «Посмотрим, как на экономическом форуме, проходящем в этот уик-энд в Аспене (США), экономическая и политическая элита Америки будет обсуждать эту серьезнейшую проблему начала XXI века для США – лидера западного мира», – подытожил Дерипаска.

    Ранее Дерипаска указал на подорожание двухлетних казначейских облигаций США, и спрогнозировал час расплаты за санкционный раж через три с небольшим года.

    Коментарии (5)
    5 августа 2023, 15:36
    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Минобороны: Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что оба танка противника были уничтожены в первые минуты боя наводчиком-оператором Алексеем Неустроевым, в следующие полчаса – один бронетранспортер М113 и пять американских MaxxPro вместе с десантом.

    Кроме того, после уничтожения всей колонны бронетехники, российский экипаж танка продолжал прикрывать российские подразделения. Танкисты «Алеши» представлены министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героев России.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (27)
    6 августа 2023, 00:15
    Стало известно о состоянии Лады Дэнс после аварии в Подмосковье

    Директор Лады Дэнс Пудовкин сообщил о состоянии средней степени тяжести певицы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Лада Дэнс после аварии на трассе М-2 «Крым» под столицей находится в состоянии средней тяжести, сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

    Исполнительницу госпитализировали в клинический госпиталь имени Бурденко, она находится в состоянии средней степени тяжести, сказал Пудовкин ТАСС.

    В подмосковном ГУ МВД уточнили, что в столкновении участвовали три автомобиля, пострадали четыре человека. Одной из пострадавших стала Лада Дэнс.

    Коментарии (5)
    5 августа 2023, 18:30
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Командир разведчиков: ВСУ пытается следить FPV-дронами за российскими командирами под Соледаром

    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    @ mil.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    Командир пояснил, что средняя стоимость FPV-дрона около 45 тыс. рублей, его удар наносит значительный ущерб, поэтому украинские силовики начали его активно использовать возле Соледара, передает РИА «Новости».

    По словам военного с позывным «Амиго», ВСУ также переделали сельскохозяйственные дроны под сброс мин, и беспилотники, оборудованные сбросами гранат. Российские военные используют против них средства РЭБ и противодронные ружья.

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 03:17
    Генсек ООН Гутерреш в своей речи о бомбардировке Хиросимы не назвал сбросившую бомбу страну
    Генсек ООН Гутерреш в своей речи о бомбардировке Хиросимы не назвал сбросившую бомбу страну
    @ Lev Radin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, говоря о жертвах бомбардировки японского города Хиросима, не указал государство, скинувшее атомную бомбу.

    Любой, кто побывал в Хиросиме, знает, что «воспоминания никогда не тускнеют», отметил генсек ООН. Его послание зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, передает РИА «Новости».

    Она призвала страны от лица главы Организации к ядерному разоружению. В послании отмечается, что «некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая применением этого орудия уничтожения».

    Также в документе указывается, что «ядерная тень» должна исчезнуть «раз и навсегда», и указывается, что ООН не будет «сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения».

    Напомним, США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года атомную бомбу «Малыш», общее число жертв в этом городе насчитывает от 90 до 166 тыс. человек.

    Коментарии (37)
    5 августа 2023, 20:42
    Лада Дэнс попала в серьезное ДТП в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех автомобилей в Подольске, она получила серьезную травму.

    Источник сообщил, что авария произошла на трассе М2, там столкнулись три машины, в одной из которых находилась Лада Дэнс. По предварительным данным, она получила травму голову, ее отвезли в больницу, передает РенТВ.

    Ранее группа «Земляне» попала в ДТП после концерта в Херсоне.

    Коментарии (11)
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