Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
МЧС: Площадь пожара на фабрике в Дмитрове увеличилась до 1 тыс. кв. метров
Площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» в подмосковном Дмитрове увеличилась вдвое, до 1 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.
Как сообщили в ведомстве, площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров, передает ТАСС.
В МЧС уточнили, что в помещении магазина по продаже спортивного инвентаря произошло возгорание, есть угроза распространения огня на расположенное рядом здание фабрики, передает РИА «Новости».
Ранее в МЧС сообщили, что фабрика по производству спортивных товаров «Леко» загорелась в подмосковном Дмитрове, площадь пожара составляет 500 кв. метров.