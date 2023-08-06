Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве

Метеобюро Москвы: В центре Москвы температура превысила 31 градус

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению метеобюро, в Москве сегодня зафиксирован самый жаркий день нынешнего лета, температура воздуха на улице Балчуг, в 12.00 составляла 31,1 градуса, передает «Интерфакс».

Там напомнили, что температурный рекорд дня был установлен в Москве в этот день в 2010 году – 37,3 градуса.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.