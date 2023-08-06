Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.29 комментариев
Самый жаркий день лета зафиксировали в Москве
Метеобюро Москвы: В центре Москвы температура превысила 31 градус
Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню воскресенья прогрелся до 30,5 градуса, сообщили в метеобюро Москвы.
По сообщению метеобюро, в Москве сегодня зафиксирован самый жаркий день нынешнего лета, температура воздуха на улице Балчуг, в 12.00 составляла 31,1 градуса, передает «Интерфакс».
Там напомнили, что температурный рекорд дня был установлен в Москве в этот день в 2010 году – 37,3 градуса.
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что небольшая облачность без осадков и температура до плюс 34 градусов ожидаются в Москве в воскресенье.