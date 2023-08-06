Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.9 комментариев
Канада объявила о приостановке финансирования правительства Нигера
Канадская сторона намерена поставить на паузу прямую финансовую помощь правительству Нигера из-за государственного переворота в африканской стране.
Оттава приостановит оказание помощи в ответ на попытку госпереворта в Нигере, сообщили в правительстве Канады, передает РИА «Новости».
При этом приостановка касается лишь прямой бюджетной поддержки правительства африканского государства. Помощь уязвимым группам населения по здравоохранению, образованию, экономике и «обеспечению гендерного равенства» планируется продолжать.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон приостановит часть экономической помощи Нигеру.