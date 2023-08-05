Взрывы произошли в Хмельницкой области на Украине

  • Взрывы произошли в Киеве
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    Украина перешла к экологическому терроризму на Черном море
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе
    Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР
    Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    4 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    7 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    21 комментарий
    Новости
    19:40Взрывы произошли в Хмельницкой области на Украине

    Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    19:34Ксения Шойгу объявила о разводе с мужем

    Дочь министра обороны Ксения Шойгу призналась, что со спортивным блогером Алексеем Столяровым они уже давно не являются парой, но остались близкими друзьями.

    19:17Взрывы произошли в Киеве

    Взрывы произошли вечером в Киеве, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в третий раз за день, сообщили украинские СМИ.

    19:12В США раскрыли план по ликвидации Зеленского

    Вашингтон планирует физически убрать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в его гибели Россию, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    18:57Названы сроки обследования атакованного беспилотником российского танкера

    Обследование танкера «Сиг», получившего пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского беспилотника у Керченского пролива, планируется завершить до конца дня, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

    18:48Москва пообещала ответ на атаку ВСУ российского танкера в Керченском проливе

    Авторы террористической атаки Киева на российский танкер в Керченском проливе понесут наказание, а сама варварская акция не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    18:30Разведчик рассказал об охоте Киева дронами-камикадзе за российскими командирами

    Украина пытается охотиться FPV-дронами за транспортом с российскими бойцами и командирами в районе Соледара на артемовском участке фронта, сообщил командир диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь».

    18:14Российский Су-30 сопроводил американский беспилотник MQ-9A над Черным морем

    Истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны.

    18:03Турция и Украина обсудили восстановление зерновой сделки

    Министры иностранных дел Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры о возможных шагах по восстановлению зерновой сделки.

    17:58Минобороны показало кадры освобождения Новоселовского в ЛНР

    Министерство обороны России опубликовало кадры боя, в ходе которого военнослужащие подразделений «Западной» группировки войск освободили населенный пункт Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР).

    17:50В Грузии при сходе оползня погибла гражданка России

    Гражданка России Ксения Тричева найдена погибшей после схода оползня в грузинском регионе Рача, сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.

    17:50Мужчина сделал предложение девушке на пляже в Кубани и утонул

    На городском пляже на Кубани мужчина утонул после того, как сделал предложение девушке. Молодые люди в нетрезвом состоянии прыгали с пирса, сообщили в Тимашевском аварийно-спасательном отряде.

    17:44«Литрес» начал проверку после утечки личных данных пользователей

    Книжный сервис «Литрес» уведомил Роскомнадзор об утечке данных клиентов и начал расследование.

    17:35Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из отеля в Турции

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет к Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации из-за выселения 90 российских детей из отеля в Анталье.

    17:30В США допустили потерю Украиной Одессы, Николаева и Харькова

    В случае отказа Киева принять условия Москвы и дальнейшего затягивания украинского конфликта Россия будет вынуждена продолжить спецоперацию, разгромить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и освободить Одессу, Николаев и Харьков, заявил американский военный разведчик в отставке Скотт Риттер.

    5 августа 2023, 19:40

    Взрывы произошли в Хмельницкой области на Украине

    Взрывы в районе военного аэродрома произошли в Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ пишут о взрывах в Хмельницкой области, очевидцы сообщают, что ракеты прилетели в район военного аэродрома, передает ТАСС.

    Также сообщается, что взрывы слышны в Житомире на северо-западе Украины.

    Ранее на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.

    4 августа 2023, 20:43
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

    Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

    Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.

    Коментарии (17)
    5 августа 2023, 14:46
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

    Генерал Пуликовский: Руководство Украины необходимо ликвидировать, иначе нельзя бороться с терроризмом

    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    @ Дмитрий Коробейников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Украины необходимо ликвидировать, поскольку иными методами бороться с терроризмом невозможно, заявил генерал-лейтенант Константин Пуликовский.

    Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар» отметил, что таким образом власти действовали на Северном Кавказе, когда после уничтожения главарей боевиков их подразделения начали разваливаться.

    Генерал выразил уверенность, что настанет момент, «когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним», передает «Газета.Ru».

    Москва ранее называла киевский режим «террористическим монстром», которого породил Запад.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (48)
    5 августа 2023, 13:21
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

    Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

    По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.

    Коментарии (72)
    5 августа 2023, 16:09
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ
    @ Celestino Arce/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    Прогресс в ходе наступления был скромным, несмотря на поставки Украине оружия и подготовки военных, поэтому Киев меняет тактику, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Резкие изменение планов – это сигнал странам НАТО, что контрнаступление идет не по плану. По мнению Альтмана, украинские генералы теперь хотят перейти на артиллерийские обстрелы.

    Ранее Киев предостерег западные страны от нереалистичных ожиданий по поводу исхода конфликта для Украины.

    Коментарии (6)
    5 августа 2023, 13:58
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат

    Минобороны: Единственное верное решение для украинских военнослужащих – сдаться

    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале российского военного ведомства опубликованы видео с рассказами украинских военнопленных. В сообщении Минобороны говорится, что, по словам пленных, украинское командование принимает некомпетентные решения, в ВСУ наблюдаются проблемы со снабжением.

    Украинских военных, по рассказам пленных, отправляют на фронт почти без подготовки. А в случае атаки позиций ВСУ, украинские командиры, спрятавших в километрах от передовых позиций, не оказывают подразделениям никакой помощи.

    Попавшие в плен военнослужащие ВСУ отмечают достойное отношение российских военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (15)
    5 августа 2023, 08:21
    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды

    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.

    В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.

    Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.

    Коментарии (36)
    5 августа 2023, 02:36
    Танкер поврежден в ходе атаки со стороны Украины в Керченском проливе

    В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины, экипаж судна в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

    Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.

    На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.

    Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.

    По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

    Коментарии (15)
    5 августа 2023, 12:51
    Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Американский журналист рассказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского

    Американский журналист сказал, чем может обернуться для Киева истерика Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина может потерять своих ключевых союзников из-за политических и военных ходов президента страны Владимира Зеленского, некоторые из которых можно расценить только как истерику, написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в колонке для Telegraph.

    Речь идет о Британии и Польши. Сам журналист указал на неспокойные недели для украинского правительства, передает РИА «Новости».    

    Ситуация для Украины оказалась сложной, так как контрнаступление ВСУ терпит неудачи, войска Киева не могут даже прорвать российскую оборону. Хэмиш де Бреттон-Гордон указал на то, что Западу не понравились последние выпады Зеленского, когда он устроил истерику по поводу поддержки со стороны Лондона и Варшавы.

    Также он указал на удары БПЛА по Москве, указав на то, что это заставило западные страны нервничать.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 15:36
    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Минобороны: Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что оба танка противника были уничтожены в первые минуты боя наводчиком-оператором Алексеем Неустроевым, в следующие полчаса – один бронетранспортер М113 и пять американских MaxxPro вместе с десантом.

    Кроме того, после уничтожения всей колонны бронетехники, российский экипаж танка продолжал прикрывать российские подразделения. Танкисты «Алеши» представлены министром обороны Сергеем Шойгу к званию Героев России.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

    Коментарии (21)
    5 августа 2023, 14:34
    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское учреждение «Госгидрография» выпустило предупреждение о наличии «военной угрозы» в акватории шести черноморских портов России.

    В сообщении украинского госучреждения уточняется, что речь идет о портах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань, передает ТАСС.

    Предупреждение действует с пятницы, 4 августа, до последующей отмены.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. Разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ответом на эту атаку могут стать удары по Западной Украине, «которая скоро отвалится Польше».

    Коментарии (27)
    5 августа 2023, 09:26
    Во Франции указали на неприятные для Украины перемены в США

    Французский политик Филиппо: Большинство американцев не поддерживают Украину

    Tекст: Ольга Никитина

    Большинство американских граждан выступают против отправки дополнительного оружия вооруженным силам Украины, заявил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя результаты социологического опроса.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) сообщил, что, согласно результатам опроса, проведенного телеканалом CNN, 55% американцев выступают против любой дополнительной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    «Вот и все! Американское общественное мнение в шоке», – приводит слова французского политика Ura.ru. Он подчеркнул, что теперь Зеленского не хотят поддерживать большинство американских граждан.

    «США собираются избавиться от своей марионетки?» – поинтересовался Филиппо.

    Ранее Филиппо заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский, атакуя российскую территорию, стремится развязать третью мировую войну.

    Коментарии (2)
    5 августа 2023, 12:21
    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    Губернатор Развожаев: Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе

    Надводный беспилотник обнаружен в открытом море в Севастополе
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В открытом море в севастопольской морской зоне обнаружен надводный беспилотник, в настоящее время он продолжает движение, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев написал в своем Telegram-канале, что принимаются все меры для уничтожение дрона.

    Спецслужбы, как сообщил губернатор, приняли решение ограничить движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

    Он подчеркнул, что в эвакуации с пляжей нет необходимости, ситуация полностью контролируемая. Развожаев призвал жителей и гостей города оставаться на местах и не паниковать.

    По его словам, после 13.00, как ожидается, ограничение на движение будет снято и водный транспорт вновь начнет осуществлять свою работу.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    Коментарии (16)
    5 августа 2023, 15:28
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Военкоры опубликовали видео уничтожения артиллеристами Александрийской бригады «Черных гусар» украинского расчета БПЛА «Лелека-100».

    Видео опубликовано в Telegram-канале «Работайте, братья!».

    В начале августа украинское минобороны сообщало, что за последние 15 месяцев приняло на вооружение более 30 моделей различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Коментарии (5)
    5 августа 2023, 04:21
    Украинские телефонные мошенники переключились с россиян на украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действовавшие против российских граждан с территории Украины телефонные мошенники перешли на жителей собственной страны, сообщают украинские СМИ.

    Мошеннические колл-центры, которые также называют «офисами», выманивавшие деньги преимущественно у граждан России, теперь начали действовать и против граждан Украины, сообщают украинские СМИ.

    Ранее сообщалось, что аферисты, звоня жертвам из России, пытаются убедить их совершать различные преступления, включая поджоги военкоматов и посещения банков с оружием. В городе Россошь мошенники убедили женщину поджечь дверь военного комиссариата, в результате ЧП никто не пострадал.

    Коментарии (5)
    4 августа 2023, 20:34
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    «Родину-мать» в Киеве предложили лишить звезд
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киеве после того, как одобрили замену герба СССР на щите «Родины-матери», предложили убрать и две пятиконечные звезды на ее мече, об этом заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик.

    Он предложил заменить гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Днепр.ТВ». По словам скульптора, никаких звезд на мечах князей раньше не было.

    Ранее с щита памятника убрали герб СССР, решив заменить его на украинский герб в виде трезубца.

    Коментарии (18)
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      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

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