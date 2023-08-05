Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.4 комментария
Взрывы произошли в Хмельницкой области на Украине
Взрывы в районе военного аэродрома произошли в Хмельницкой области на Украине
Несколько взрывов произошло в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен аэродром Вооруженных сил Украины, сообщило украинское издание «Страна».
Украинские СМИ пишут о взрывах в Хмельницкой области, очевидцы сообщают, что ракеты прилетели в район военного аэродрома, передает ТАСС.
Также сообщается, что взрывы слышны в Житомире на северо-западе Украины.
Ранее на всей территории Украины в третий раз за день объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве.