Эксперты зафиксировали новые тренды на губернаторских выборах в регионах

Этап регистрации кандидатов на губернаторских выборах в регионах практически завершен, эксперты фиксируют новые тренды

Tекст: Антон Никитин

По данным НОМ, три четверти кандидатов, представляющие 12 партий, преодолевают муниципальный фильтр. Активность партий превышает уровень прошлых лет – в 2022-м году этап регистрации прошли 11, а в 2021-м – десять партий. Отказы на этих выборах получили только два претендента – один на пост главы Московской и один на должность губернатора Самарской областей. Электоральные эксперты отмечают кратное уменьшение числа отказов в регистрации, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

По словам эксперта НОМ, исполнительного директора «Центра общественно-политических проектов и коммуникаций», доцента кафедры политологии МПГУ Никиты Тюкова, муниципальный фильтр не стал непреодолимым препятствием для кандидатов. «Три четверти от числа выдвинувшихся – это очень высокий показатель, демонстрирующий и возможности партий в регионах, и способность кандидатов договариваться, – отметил эксперт. «В сравнении с прошлым электоральным циклом (в этих 16 регионах выборы высших должностных лиц проходили в 2018 и 2020 годах) на 17% увеличилось количество кандидатов, сумевших преодолеть муниципальный фильтр, соответственно возросла и конкуренция».

Резко сократилось число отказов в регистрации. В этих же регионах в прошлом цикле (2018 год) было отказано 35 кандидатам, а в 2023 – всего двум. Эти отказы обоснованы, а сама настойчивость кандидатов получить отказ – демонстративна. В Самарской области кандидат от ДПР представил на регистрацию всего одну подпись. Отметим, что в 2022 году отказы в регистрации получили четыре кандидата в губернаторы. «По сравнению с циклом 2018 года сократилось и число кандидатов, не представивших документы и утративших статус кандидата», – сообщил Тюков.

«Мы наблюдаем, что качество и интенсивность участия партий растет от выборов в выборы. Прошли этап регистрации и продолжают участие в избирательной кампании 48% партий, имеющих право участвовать в выборах, в то время как в прошлом цикле их было 24%. Если сравнивать количество кандидатов от политических партий, зарегистрированных в 2018 и 2023 годах, то оно одинаково – 94 кандидата. Это лишний раз свидетельствует, что в российской партийной системе остались преимущественно состоявшиеся, активные партии.

Как уже отмечал НОМ, в пятерку лидеров по выдвижению и регистрации стали: «Единая Россия» (20 кандидатов), ЛДПР (20 кандидатов), КПРФ (19 кандидатов), «Справедливая Россия – За правду» (14 кандидатов) и «Коммунисты России» (восемь кандидатов). «При этом не сбавляет темп, набранный на выборах в Госдуму, новая парламентская партия, – говорит Тюков, – у партии «Новые люди» зарегистрировано пять кандидатов».

Отметим, в подавляющем большинстве субъектов России выборы в этом году будут проходить в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября. Такое решение принимали в этот раз сами регионы. Голосовать в течение двух дней решили только в Омской области, а Тюменская область выбрала голосование в течение одного дня.

Напомним, к 1 августа число зарегистрированных в регионах кандидатов в губернаторы достигло 63 человек.