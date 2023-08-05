Школьница стала фигуранткой уголовного дела о покушении на Симоньян и Собчак

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, школьницу в группировке «Параграф» привлекали для выманивая жертв, в основном приезжих и выходцев из Средней Азии. Их заманивали в безлюдные места, где на них в итоге нападали, а все происходившее снимали и выкладывали в соцсети, пишет «Коммерсант».

Следствие считает, что именно эти видео привлекли внимание сотрудников СБУ, которые дали им задание следить за Собчак и Симоньян.

Отмечается, что подобных эпизодов у группировки, где участвовала школьница, было несколько. Скорее всего, она пойдет свидетелем по делу, девушка не арестована.

Ранее фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак обвинили в избиении азиатов.

Напомним, ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», получившие задание от СБУ.