Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.2 комментария
Школьница стала фигуранткой уголовного дела о покушении на Симоньян и Собчак
В неонацистской группировке «Параграф-88», которая готовила покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак, состояла 16-летняя школьница.
По данным следствия, школьницу в группировке «Параграф» привлекали для выманивая жертв, в основном приезжих и выходцев из Средней Азии. Их заманивали в безлюдные места, где на них в итоге нападали, а все происходившее снимали и выкладывали в соцсети, пишет «Коммерсант».
Следствие считает, что именно эти видео привлекли внимание сотрудников СБУ, которые дали им задание следить за Собчак и Симоньян.
Отмечается, что подобных эпизодов у группировки, где участвовала школьница, было несколько. Скорее всего, она пойдет свидетелем по делу, девушка не арестована.
Ранее фигурантов дела о покушении на Симоньян и Собчак обвинили в избиении азиатов.
Напомним, ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Собчак. Его готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88», получившие задание от СБУ.