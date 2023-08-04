Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

Путин подписал закон о переводе между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии

Tекст: Валентина Григоренко

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, переводы со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах, также будут без комиссии, но переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются. Банки не смогут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии, передает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как при нем банки несут реальные затраты. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы.

Кредитные организации также теперь обязаны бесплатно напоминать гражданам об истечении их вкладов – не позднее чем за пять дней до окончания срока или в течение пяти дней после наступления условий выдачи при определенных обстоятельствах, пишет РИА «Новости».

Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.

До сих пор клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Ранее ЦБ призвал «Сбер» подумать об отмене комиссий за переводы между физическими лицами. Предполагается, что данное решение позволит повысить лояльность клиентов.