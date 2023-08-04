Депутат Матвейчев: В ООН покрывают военные преступления ВСУ

Tекст: Илья Абрамов

«Отказ пресс-секретаря управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел комментировать видеозапись расстрела украинскими солдатами мирных жителей под Угледаром – очередной пример двойных стандартов ООН. Представленные кадры отчетливо фиксируют факт совершения военного преступления ВСУ», – сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Но в организации очень предвзято относятся к конфликту на Украине. Отсутствие реакции на преступления ВСУ против пленных российских военнослужащих и мирных жителей давно стало для ООН привычной практикой. Считается, что украинской стороне можно делать все что угодно, и им это сойдет с рук», – отмечает собеседник.

«Тем не менее Россия фиксирует все преступления ВСУ. Сбором доказательств и свидетельских показаний очевидцев занимаются органы прокуратуры, Следственный комитет РФ, Общественная палата РФ и общественные организации. На основе этой работы возбуждаются уголовные дела, чтобы не дать виновникам избежать от правосудия», – резюмировал Матвейчев.

Ранее пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел назвала «сильно отредактированной» видеозапись того, как украинские диверсанты расстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром, и отказалась комментировать его. Напомним, видео появилось в Сети в середине июля.

Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали машину в лесопосадке, а сами рассредоточились по окружающей территории.

В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу и в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать машину, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая противника отойти.

Напомним, ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве, заявил, что персонал в неофициальных местах содержания под стражей или – в меньшей степени – в официальных СИЗО прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами.

В управлении также отмечали, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».



