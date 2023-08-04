Депутат: ООН попустительствует военным преступлениям ВСУ

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    11 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    20:25Эксперт назвал эффективные способы защиты дачного участка от кротов и землероек

    Для того, чтобы избавится от земляных вредителей на участке, сначала следует полностью очистить территорию от мусора, причем как от пищевого, так и от строительного, а также применить специальные ловушки или химию, сказал газете ВЗГЛЯД технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков, рассказывая о причинах нашествия подземных грызунов на даче и способов борьбы с ними.

    20:12Алексей Швед покинул баскетбольный клуб ЦСКА

    Российский защитник Алексей Швед сообщил, что покидает московский баскетбольный клуб ЦСКА.

    20:01Депутат: ООН попустительствует военным преступлениям ВСУ

    Для ООН стало традицией закрывать глаза на военные преступления ВСУ и попустительски относиться к убийству мирных жителей. Россия ведет свое расследование этих преступлений, чтобы не дать виновным уйти от ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Олег Матвейчев. Ранее в ООН отказались комментировать видео с расстрелом украинскими военными мирных жителей.

    19:59Саудовская Аравия подтвердила намерение провести встречу по Украине

    Встреча для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной пройдет в Джидде на уровне советников по национальной безопасности ряда государств, сообщило Саудовское агентство печати.

    19:51Авария со стрельбой произошла около Кремля

    В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой, один из участников аварии открыл огонь из травматического пистолета, его задержали, сообщили в правоохранительных органах.

    19:42Председатель фонда «Защитники Отечества» ознакомилась с реабилитацией ветеранов СВО

    Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева встретилась с ветеранами СВО, участвующими в проекте комплексной реабилитации «Кибатлетика» в Подмосковье.

    19:34На кинувшего гранату возле «Москва-Сити» мужчину завели дело

    Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на мужчину, который бросил страйкбольную гранату в салон авто возле «Москва-Сити», сообщили в пресс-центре МВД.

    19:25Цена нефти марки Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля 2023 года.

    19:17«Единая Россия» начала сбор предложений в народную программу в Херсонской области

    Во всех муниципальных округах Херсонской области, в том числе прифронтовых, проходят встречи кандидатов от партии «Единая Россия» с жителями.

    19:08В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    18:59Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль

    Российской фигуристке Софье Самоделкиной в 2022 году предлагали перейти в сборные Германии или Израиля, сообщили СМИ.

    18:50Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время интервью телеканалу рассказал, чем, по его мнению, отличаются россияне от украинцев.

    18:42Глава Минпромторга посетил предприятия Запорожской области

    В ходе поездки в Запорожскую область вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятие «Бердянские жатки», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом сельскохозяйственного навесного оборудования.

    18:34Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

    18:25В четырех регионах России проведут эксперимент по исламскому банкингу

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане вводится в качестве эксперимента правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.

    4 августа 2023, 20:01

    Депутат: ООН попустительствует военным преступлениям ВСУ

    Депутат Матвейчев: В ООН покрывают военные преступления ВСУ

    Депутат: ООН попустительствует военным преступлениям ВСУ
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Для ООН стало традицией закрывать глаза на военные преступления ВСУ и попустительски относиться к убийству мирных жителей. Россия ведет свое расследование этих преступлений, чтобы не дать виновным уйти от ответственности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Олег Матвейчев. Ранее в ООН отказались комментировать видео с расстрелом украинскими военными мирных жителей.

    «Отказ пресс-секретаря управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел комментировать видеозапись расстрела украинскими солдатами мирных жителей под Угледаром – очередной пример двойных стандартов ООН. Представленные кадры отчетливо фиксируют факт совершения военного преступления ВСУ», – сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

    «Но в организации очень предвзято относятся к конфликту на Украине. Отсутствие реакции на преступления ВСУ против пленных российских военнослужащих и мирных жителей давно стало для ООН привычной практикой. Считается, что украинской стороне можно делать все что угодно, и им это сойдет с рук», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее Россия фиксирует все преступления ВСУ. Сбором доказательств и свидетельских показаний очевидцев занимаются органы прокуратуры, Следственный комитет РФ, Общественная палата РФ и общественные организации. На основе этой работы возбуждаются уголовные дела, чтобы не дать виновникам избежать от правосудия», – резюмировал Матвейчев.

    Ранее пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел назвала «сильно отредактированной» видеозапись того, как украинские диверсанты расстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром, и отказалась комментировать его. Напомним, видео появилось в Сети в середине июля.

    Украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике «Казак-2» пыталась занять позиции в «серой зоне». Боевики замаскировали машину в лесопосадке, а сами рассредоточились по окружающей территории.

    В этот момент мимо проезжал автомобиль с мирными жителями. Украинские диверсанты вышли на дорогу и в упор расстреляли машину, а после спрятали тела водителя и пассажира в лесопосадке. Туда же они хотели отогнать машину, но по ним начала бить российская артиллерия, вынуждая противника отойти.

    Напомним, ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что получило документальное подтверждение 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступая в Женеве, заявил, что персонал в неофициальных местах содержания под стражей или – в меньшей степени – в официальных СИЗО прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами.

    В управлении также отмечали, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».


    4 августа 2023, 02:15
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации

    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    @ Oleksandr Khomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».

    По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.

    Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

    Коментарии (21)
    4 августа 2023, 12:19
    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск

    The Washington Post: Украина направила в бой второй эшелон войск

    Стало известно об использовании Украиной второго эшелона войск
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины отправили в бой второй эшелон войск, для наступления задействован 10-й армейский корпус, сообщило издание The Washington Post.

    По информации издания, ВСУ начали наступление на населенный пункт Работино Запорожской области, передает Lenta.ru.

    Аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли уточнил в комментарии газете, что последняя неделя боев была важной, так как украинские ВС решили активнее задействовать второй эшелон войск.

    Бои за Работино идут в 2,5 километрах от первой линии оборонительных укреплений России. При этом решение ВСУ использовать резервные силы является импровизацией в рамках наступления, пишет издание.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу.

    Коментарии (11)
    4 августа 2023, 00:53
    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине
    @ Knut Knipser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

    «За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

    По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

    Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

    Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.

    Коментарии (12)
    4 августа 2023, 06:49
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу в Новороссийске

    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что катера были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    Ранее в экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам.


    В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    Коментарии (111)
    4 августа 2023, 07:50
    Снайпер рассказал, как ВСУ «утюжат» кассетными боеприпасами в Авдеевке

    Российский снайпер: ВСУ не жалеют и активно применяют кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, пытаясь сдержать российское наступление, активно используют кассетные боеприпасы в промышленной зоне Авдеевки (ДНР), сообщил снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным «Тимати».

    Тимати рассказал РИА «Новости», что на протяжении двух часов ВСУ «утюжили» российские позиции именно «кассетами». «Выход, потом секунды три – она раскрывается, и потом ковер [из снарядов] ложится», – отметил он, сравнив кассетные боеприпасы с минами «Лепесток».

    «Двадцать [зарядов] как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил – зарядили – выстрелил. И так часа два [стреляют] по нашим позициям», – добавил российский военнослужащий.

    Он добавил, что кассетными боеприпасами украинские националисты пытаются «накрывать» российские позиции, чтобы в том числе остановить продвижение в промышленной зоне Авдеевки, северного пригорода Донецка. Для наведения украинские боевики используют дроны.

    Бьют, по словам Тимати, очень точечно, и в окопе скрыться от ударов очень сложно. «Если поблизости блиндаж – сразу надо скрываться», – рассказал военный.

    Российский снайпер подчеркнул, что, судя по активности использования, такие боеприпасы Киев не жалеет, их много.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (21)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Коментарии (13)
    4 августа 2023, 15:08
    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Минобороны сообщило о наступлении российских сил на Южно-Донецком и Купянском направлениях

    Российские войска начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях
    @ РИА Новости

    На Южно-Донецком направлении штурмовые отряды группировки войск «Восток» продолжили наступление в районе Старомайорского Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили тактическое положение, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ около Ровнополя и Макаровки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Приютного Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). За последние сутки уничтожены более 120 военнослужащих, две бронемашины, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика».

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений отражена атака противника возле Работино. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 33-й, 47-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ рядом с Малой Токмачкой, Яблоневым и Успеновкой Запорожской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих, три машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley, две бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки продолжили наступательные действия на широком фронте и заняли более выгодные позиции под Ольшаной, Петропавловкой и Токаревкой Харьковской области. В ходе ведения активной обороны отражены четыре атаки подразделений 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад ВСУ около Орлянского, Котляровки, Ивановки, Плетеневки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы порядка 45 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и польская Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены две атаки противника в районах Нововодяного и Кременной ЛНР.

    Поблизости от Кармазиновки, Червоной Дибровы ЛНР, Торского и Красного Лимана ДНР нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 43-й, 54-й, 63-й, 67-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 70 военнослужащих, две бронемашины, американская артиллерийская система М777, гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 25 военнослужащих и две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 116 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 142 районах.

    Возле Красного ДНР и Песчаного Харьковской области уничтожены склады топлива и боеприпасов украинских войск. В районах Белогоровки и Белой Горы ДНР поражены два пункта управления украинскими беспилотниками.

    Средствами ПВО за прошедшие сутки перехвачены 15 снарядов РСЗО HIMARS. Сбиты 28 украинских беспилотников в районах Лисичанска и Сватово ЛНР, Донецка, Соледара и Волновахи ДНР, отчитались в Минобороны.

    С начала так называемого наступления в течение июня-июля потери ВСУ составили более 43 тыс. военнослужащих. Этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах военнослужащих.

    На линии соприкосновения уничтожены более 4 тыс. 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, из них 25 немецких Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (19)
    4 августа 2023, 12:44
    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск

    Военный эксперт Дандыкин: Атаки ВСУ на Новороссийск – попытка отомстить России за удары по портовой инфраструктуре Украины

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке безэкипажными катерами на Новороссийск
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Волкова

    Попыткой удара безэкипажными катерами по Новороссийску ВСУ пытаются мстить России за уничтожение портовой инфраструктуры Украины. При этом маршрут для БЭК выстраивался при помощи спутниковой связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать базу ВМФ РФ в Новороссийске.

    «Новороссийск – это один из крупнейших наших портов на Черном море. Там расположены зерновые и нефтяные терминалы. Кроме того, это еще и военно-морская база Черноморского флота, которая готовилась и оснащалась как основная, когда Севастополь был частью Украины. Противнику это известно, поэтому и была выбрана именно эта акватория», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «На фоне ударов ВС России по портам в Одессе, Николаеве и Измаиле украинские власти, очевидно, пытаются отомстить. Но мы стоим на страже своих стратегических объектов – мониторим акваторию, эффективно уничтожаем все, что представляет угрозу нашему военному и гражданскому флоту», – отметил он.

    «Безэкипажные катера, атаковавшие Новороссийск, были запущены, скорее всего, с украинского побережья. Дело в том, что скорость и запас хода этих беспилотников позволяют преодолевать большие расстояния. Маршрут для них, вероятно, прокладывался через спутниковую связь. Кроме того, это наверняка было сделано еще ночью», – добавил собеседник.

    «Для того, чтобы предотвратить подобные атаки в будущем, нам необходимо продолжать наносить удары по местам сборки и базирования украинских безэкипажных катеров средствами авиации Военно-космических сил РФ. Все возможности для этого есть», – подчеркнул эксперт.

    «Кроме того, нам стоит защищать акваторию Новороссийской бухты по аналогии с Севастопольской, но с поправкой на особенности местности. Так, например, бухта Севастополя более узкая, ее проще перегородить боновыми заграждениями. В Новороссийске же основная задача – это контроль подхода к базе ВМФ. Дежурные силы, выполняющие эту задачу, приняли все необходимые меры для уничтожения украинских дронов на внешнем рейде и не дали противнику дойти до самой бухты», – акцентировал Дандыкин.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на пятницу украинские вооруженные силы осуществили попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске с применением двух морских безэкипажных катеров. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, которые охраняют внешний рейд военно-морской базы.

    В экстренных службах Новороссийска подтвердили, что на линию «112» поступили сообщения о звуках взрывов. Информацию передали спецслужбам. На фоне этого в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили ТАСС, что инфраструктура в результате атаки с украинской стороны не пострадала, нефть отгружается в штатном режиме. Там также отметили, что в настоящее время введен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска. Позднее, по информации ТАСС, запрет был снят.

    Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате атаки ВСУ в акватории Новороссийска никто не пострадал, разрушений нет. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

    В свою очередь мэр города Андрей Кравченко сообщил, что атаку со стороны ВСУ отразили корабли «Оленегорский горняк» и «Суворовец». Градоначальник отметил, что реакция экипажей была моментальной и позволила предотвратить возможные последствия.

    По информации ТАСС, после инцидента в Новороссийске, в Сочи введут дополнительные меры по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что особое внимание уделят комплексу причалов, на учете в Сочи в настоящее время стоят более 2,5 тыс. маломерных судов. Копайгородский добавил, что власти также намерены увеличить число камер видеонаблюдения системы «Купол», интегрированных в комплекс «Безопасный город».

    Коментарии (29)
    4 августа 2023, 11:05
    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла

    Politico: Премьер Польши Моравецкий нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла в Киеве

    Politico: Премьер Польши нанес Зеленскому пощечину ответом на вызов посла
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Решение польских властей продлить запрет поставок ряда украинских сельскохозяйственных товаров и реакция главы польского правительства Матеуша Моравецкого на вызов посла в Киеве стали пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

    Как отмечает Politico, отношения Киева и Варшавы проходят испытания из-за решения польских властей продлить запрет на поставки ряда украинских сельскохозяйственных товаров. Изначально спор был сосредоточен только на зерне, но теперь обсуждается и запрет экспорта малины и смородины, передает РИА «Новости».

    Еще больше отношения соседних стран обострились из-за вызова посла Польши в МИД Украины после слов министра Пшидача о неблагодарности Киева за поддержку Варшавы. В ответ Моравецкий назвал такое поведение недопустимым и вызвал посла Украины в Варшаве.

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    4 августа 2023, 06:02
    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском

    Минобороны: ВС России овладели опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении

    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские штурмовые группы в ходе наступления на Купянском направлении овладели опорными пунктами ВСУ в районе урочища Маньковка, уничтожено более взвода пехоты из состава мехбригады ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Кроме того, сообщил Зыбинский, уничтожены два артиллерийских орудия, самоходная установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б», передает ТАСС.

    Также начальник пресс-центра группировки «Запад» сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» ВСУ.

    Средствами ПВО расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил украинский беспилотник-разведчик «Фурия» в районе н.п. Горобьевка.

    Кроме того, на Купянском направлении российский Су-34 «западной» группировки нанес два удара в районе н.п. Петропавловка по передовому пункту управления, скоплению живой силы и огневых средств подразделения 14-й отдельной мехбригады ВСУ.

    Накануне Минобороны сообщило, что российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом.

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    4 августа 2023, 12:38
    ГУР Украины заявило о сложной для Киева ситуации на фронте

    В Главном управлении разведки Украины назвали ситуацию на фронте сложной для Киева

    Tекст: Алина Власенко

    Замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что на линии боевого соприкосновения для украинских военных складывается сложная ситуация из-за нехватки вооружения.

    Так, в интервью одному из изданий Северной Македонии Скибицкий подтвердил, что ситуация на поле боя сложная. По его словам, Киеву не хватает боеприпасов, средств противовоздушной обороны и дальнобойных орудий, передает ТАСС.

    В четверг оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины также назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.

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    3 августа 2023, 22:06
    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине

    Путин и лидеры стран Африки отметили прогресс по ряду пунктов мирной инициативы по Украине

    Путин и лидеры стран Африки выступили с заявлением по Украине
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки на встрече, которая состоялась 28 июля в Санкт-Петербурге, отметили прогресс в реализации ряда гуманитарных пунктов африканской мирной инициативы, достигнутый с момента их предыдущей встречи 17 июня, говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг, 3 августа, администрацией президента ЮАР Сирила Рамафосы.

    «Лидеры признали прогресс, достигнутый с тех пор по предложениям, которые они обсуждали на первой встрече 17 июня 2023 года по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах вооруженных действий и обменов пленными между Россией и Украиной, и согласились, что гуманитарные усилия будут продолжать приносить дальнейшие результаты», – передает ТАСС содержание документа.

    Кроме того, отмечается, что в ходе прошедшей встречи Путин и главы африканских государств договорились продолжить диалог об африканской мирной инициативе с тем, «чтобы постараться продолжить дорогу к миру».

    На пресс-конференции после встречи с лидерами африканских стран Путин сообщил, что в Африке искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы, касающийся прекращения огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.

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    4 августа 2023, 16:43
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    Минобороны назвало потери ВСУ с начала контрнаступления
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Уточняется, что эти цифры не включают эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военных, уничтоженных в тыловых районах, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в МО сообщили, что ВС России начали наступление на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

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    4 августа 2023, 10:45
    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров африканских государств-участниц мирной миссии по Украине

    Кремль опубликовал совместное заявление Путина и лидеров стран Африки по Украине
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    В заявлении на сайте Кремля отмечается прогресс, достигнутый по гуманитарным вопросам, в частности связанным с правами детей в зонах боевых действий и обменов пленными между Россией и Украиной.

    Лидеры стран также призвали к конкретным шагам по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, чтобы возобновить зерновую сделку. Кроме того, в заявлении содержится обращение к ООН с просьбой высвободить 200 тыс. тонн российских удобрений, заблокированных в морских портах Евросоюза.

    В четверг вечером документ также был опубликован властями Южно-Африканской Республики. В нем Путин и лидеры стран Африки высказались за снятие санкций по экспорту российских зерна и удобрений.

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    4 августа 2023, 17:08
    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир остановившего колонну техники ВСУ российского танка «Алеша» рассказал о хорошо горящих «Леопардах»

    Командир танка «Алеша» подтвердил слова Путина о хорошо горящих «Леопардах»

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие танки ВСУ «Леопард» горят очень хорошо, задача по их уничтожению была выполнена, заявил командир с позывным Ласка российского танка «Алеша».

    По словам танкиста, связь в танке только внутри машины. Во время боя все решения принимал он как командир, работали «на свой страх и риск», передает RT.

    «Что я видел – мы уничтожали. Задача была уничтожить – мы уничтожали. Во время боя дело доходит до ругани, до мата, но бой длится недолго, поэтому решения приходится принимать моментально, поскольку это не Сталинград и не Курская битва», – заявил командир. 

    «Владимир Владимирович сказал, что «Леопарды» горят хорошо. Я вам подтверждаю, что они горят хорошо, у них просто башни все слетели», – отметил танкист.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка, который в одиночку отразил атаки бронегруппы вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.

    Напомним, в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины.

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