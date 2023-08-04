Минцифры разъяснило порядок внесения данных о месте проживания на «Госуслуги»

Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине

Военный эксперт Саймон Ципис объяснил, зачем Финляндия приобрела ПРО «Праща Давида»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Единственный интерес Израиля и его оборонно-промышленного комплекса в этой сделке – финансовый. У нашей страны нет никаких военных интересов в европейском регионе. Естественно, мы не ставим целью вооружать какие-то государства против России или вмешиваться в отношения Москвы и Хельсинки», – пояснил Саймон Ципис, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

В подтверждение этого тезиса эксперт привел и слова гендиректора министерства обороны Израиля Эяля Замира, который выразил надежду на то, что продажа системы ПРО Финляндии побудит другие европейские страны к расширению сотрудничества с израильским военным ведомством и оборонной промышленностью.

«Радиолокаторы и система наведения огня в «Праще Давида» – израильские, а другие системы и «железо» – американское. Именно поэтому мы ждали одобрения сделки от США. Иначе у Израиля не было бы надобности получать разрешение на сделку от американской стороны», – подчеркнул собеседник.

«Вопрос тут в другом: зачем это Финляндии? Понятно, что страна вступила в НАТО, понятно, что ее население пугают «агрессией» большого восточного соседа. Но даже если рассуждать гипотетически, то Россия, граничащая с Финляндией, вряд ли будет атаковать ее баллистическими ракетами, а также ракетами большой и даже средней дальности. Скорее всего, в ход пойдет артиллерия», – заметил аналитик.

«В общем, не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории. И никто не может гарантировать, что «Праща Давида» при таком развитии событий не окажется на Украине», – резюмировал Ципис.

В четверг стало известно, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной совместно израильскими и американскими специалистами. Сумма сделки – 345 млн долларов, сообщает Breaking Defense. Правительство Финляндии одобрило сделку еще в апреле, на следующий день после официального вступления страны в НАТО.

«Сегодняшнее одобрение правительства США на продажу «Пращи Давида» знаменует собой важный шаг на пути к реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией», – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал эту новость «новой вехой в сотрудничестве между странами». По словам военного, новая ПРО улучшит способности Финляндии «отвечать на глобальные и региональные угрозы».

Система «значительно повысит возможности ПРО Финляндии, и мы ожидаем новых соглашений в будущем», – сказал Юваль Стейниц, председатель израильской оборонной технологической компании Rafael Advanced Defense Systems, которая участвовала в разработке «Пращи Давида».

Министерство обороны Израиля заявило, что система «перехватывает баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и многое другое». «Финская версия системы будет совместно дорабатываться Rafael и американской оборонной компанией Raytheon в партнерстве с финскими специалистами. Система будет интегрирована в системы управления и контроля Финляндии», – заявили в Минобороны Израиля.

«Праща Давида» стоит на вооружении ВС Израиля с 2017 года. В 2018 году система не смогла перехватить ракеты, запущенные из Сирии. ЦАХАЛ заявил, что извлек уроки из первого боевого применения «Пращи Давида». В мае нынешнего года израильским военным удалось перехватить несколько ракет, выпущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива.