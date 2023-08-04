Бывшего депутата Сейма Латвии сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

  • Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
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    Как Россия перехватывает у ВСУ наступательную инициативу
    Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности
    Израильский эксперт: ПРО «Праща Давида» может оказаться на границах Украины
    Украина хочет наказать российскую саблистку Смирнову пожизненно
    Российские корабли отразили атаку катеров ВСУ на базу в Новороссийске
    Крым ночью пытались атаковать 13 дронами
    Российские силы овладели опорными пунктами ВСУ под Купянском
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    Антонов рассказал, как российское зерно для Африки поразило США
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    0 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    47 комментариев
    Новости
    09:40Песков: Россия не готова верить словам США о содействии экспорту зерна

    Москва не готова на слово верить звучащим из Вашингтона заявлениям о содействии экспорту из России при возвращении в зерновую сделку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    09:35Бородай: Попытками прорвать фланги под Артемовском ВСУ истощают резервы

    Бесполезные попытки ВСУ прорвать фланги под Артемовском приводят к истощению Киевом собственных резервов, заявил депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

    09:25Марочко: ВСУ стали чаще применять самодельные беспилотники

    Украинские силы на Купянском, Краснолиманском и части Донецкого направления стали чаще использовать беспилотники кустарного производства, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    09:22На Украине решили увеличить штрафы за российскую музыку

    Депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

    09:15Тела двух человек нашли в реке в Иркутской области

    В зоне поисков пропавшей в июле отправившейся на рыбалку в Киренском районе семьи с внуком в реке Чучуй Иркутской области были найдены тела мужчины и женщины, сообщили в ГУ МВД по региону.

    09:00Бывшего депутата Сейма Латвии сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

    Бывший депутат Сейма Латвии Рейнису Знотиньш пожаловался в полицию на своего русскоязычного соседа, но сам стал участником административного процесса о мелком хулиганстве.

    08:58Для Су-57 создали опережающие разработки США ракеты малой дальности

    Для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет, сообщили представители компании-разработчика ГосМКБ «Вымпел» в журнале «Арсенал Отечества».

    08:51Нурмагомедов отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед поединком против руководителя корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марка Цукерберга, сообщил близкий к ситуации источник.

    08:45США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности для Киева

    Вашингтон и Киев приступили к переговорам о долгосрочных обязательствах в области безопасности между США и Украиной, сообщил Госдепартамент.

    08:39ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку в ДНР

    ВСУ утром в пятницу обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    08:33Стало известно о поиске производителя двигателя на Як-152

    ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») ищет в России партнеров для импортозамещения немецкого авиадвигателя для учебно-тренировочного самолета (УТС) Як-152 для ВКС России, сообщил заместитель гендиректора ОАК по гражданской авиации, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

    08:30Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

    Власти Саудовской Аравии, вероятно, проинформируют Москву об итогах запланированной на выходные в Джидде встречи по Украине, пишет газета Politico.

    08:25Нефть подорожала на ослаблении доллара

    Мировые цены на нефть в пятницу немного поднимаются на фоне ослабления доллара, но в итоге котировки шестую неделю подряд могут показать рост на ожиданиях снижения добычи странами ОПЕК+.

    08:22Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Центр» в зоне СВО

    Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне проведения спецоперации, сообщает Минобороны.

    08:15Киев перебросил западные средства РЭБ под Купянск

    Украинские силовики перебрасывают в Харьков западные средства обнаружения целей, комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР), сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    4 августа 2023, 09:00

    Бывшего депутата Сейма Латвии сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

    Бывшего депутата Сейма Латвии Знотиньша сочли виновным в стычке с русскоязычным соседом

    Tекст: Алина Власенко

    Бывший депутат Сейма Латвии Рейнису Знотиньш пожаловался в полицию на своего русскоязычного соседа, но сам стал участником административного процесса о мелком хулиганстве.

    Знотиньш обратился в полицию, сообщив, что русскоязычный сосед чуть не задушил его за просьбу говорить по-латышски. Однако как пишет Sputnik Латвия, прибывшие на место правоохранители, сочли виновником конфликта самого Знотиньша и начали в его отношении административный процесс о мелком хулиганстве. Теперь экс-депутату грозит штраф до 500 евро.

    Позже в Сети также опубликовали видео конфликта, на котором Знотиньш сам провоцировал соседа, называя его «ватником» и пригрозил выслать всех русскоязычных из Латвии.

    3 августа 2023, 19:07
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
    @ Tibor Illyes/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    В заявлении говорится, что Верховная рада поддерживает отказ олимпийской чемпионки Ольги Харлан пожать руку россиянке Анне Смирновой после выступления. Также осуждается решение FIE о дисквалификации украинской спортсменки. В тексте есть призыв полностью отменить ее дисквалификацию и извиниться перед ней, передает ТАСС.

    Еще одним пунктом является призыв к МОК и FIE пожизненно дисквалифицировать Смирнову, отмечается, что попытка российской спортсменки пожать руку сопернице является «провокационным поступком, противоречащим олимпийскому духу».

    Напомним, согласно правилам FIE, спортсмены должны после поединка пожать друг другу руки, но Харлан отказалась пожимать руку Смирновой после поединка, за что была дисквалифицирована.

    Коментарии (87)
    3 августа 2023, 12:55
    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран

    МИД Норвегии заявил, что страна заинтересована в сохранении дипломатических связей и каналов

    Норвегия отреагировала на внесение в список недружественных России стран
    @ Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Норвегия и Россия, как страны-соседи, заинтересованы в продолжении функционирования дипсвязей и каналов для контактов, заявила на канале TV 2 глава норвежского МИД Анникен Витфельдт.

    По ее словам, в Норвегии не согласны с тем, что Осло ведет себя недружественно по отношению к Москве. Однако Витфельдт заметила, что в таком решении «нет ничего удивительного», передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что власти России включили Норвегию в список недружественных стран, что предполагает ограничение до полного запрета для недружественной страны возможности нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений российских работников.

    Коментарии (22)
    3 августа 2023, 17:04
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией

    Польский генерал: Вертолетчики на границе с Белоруссией без колебаний применят вооружение

    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Переведенные на границу с Белоруссией польские пилоты боевых вертолетов без колебаний используют вооружение, они готовы к бою, если сложится опасная ситуация, заявил генерал Марек Соколовский.

    Он заявил, что боевые вертолеты уже переведены на польско-белорусскую границу, их пилоты служили в Афганистане, имеют боевой опыт и смогут использовать вооружение в случае опасности, передает ТАСС.

    Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь отметил, что на границу с Белоруссией нужно прислать еще войска, так как, по его мнению, возможны провокации.

    Ранее Варшава заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. При этом бывший глава польского правительства, депутат Европарламента Влодзимеж Чимошевич заявил, что вертолеты принадлежали охране президента Белоруссии Александра Лукашенко. В Минске эту информацию опровергли.

    Представитель МИД Белоруссии Глаз заявил, что белорусские вертолеты, в том числе якобы принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко, не заходили в воздушное пространство Польши.

    Коментарии (48)
    3 августа 2023, 20:47
    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине

    Военный эксперт Саймон Ципис объяснил, зачем Финляндия приобрела ПРО «Праща Давида»

    Саймон Ципис: Никто не может гарантировать, что «Праща Давида» не окажется на Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида».

    «Единственный интерес Израиля и его оборонно-промышленного комплекса в этой сделке – финансовый. У нашей страны нет никаких военных интересов в европейском регионе. Естественно, мы не ставим целью вооружать какие-то государства против России или вмешиваться в отношения Москвы и Хельсинки», – пояснил Саймон Ципис, эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    В подтверждение этого тезиса эксперт привел и слова гендиректора министерства обороны Израиля Эяля Замира, который выразил надежду на то, что продажа системы ПРО Финляндии побудит другие европейские страны к расширению сотрудничества с израильским военным ведомством и оборонной промышленностью.

    «Радиолокаторы и система наведения огня в «Праще Давида» – израильские, а другие системы и «железо» – американское. Именно поэтому мы ждали одобрения сделки от США. Иначе у Израиля не было бы надобности получать разрешение на сделку от американской стороны», – подчеркнул собеседник.

    «Вопрос тут в другом: зачем это Финляндии? Понятно, что страна вступила в НАТО, понятно, что ее население пугают «агрессией» большого восточного соседа. Но даже если рассуждать гипотетически, то Россия, граничащая с Финляндией, вряд ли будет атаковать ее баллистическими ракетами, а также ракетами большой и даже средней дальности. Скорее всего, в ход пойдет артиллерия», – заметил аналитик.

    «В общем, не исключено, что НАТО хочет разместить «Пращу Давида» в Польше или Румынии. И чтобы не подставлять Израиль, они купили ПРО «руками» финнов, а затем переправят эти ракеты на приграничные с Украиной территории. И никто не может гарантировать, что «Праща Давида» при таком развитии событий не окажется на Украине», – резюмировал Ципис.

    В четверг стало известно, что США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида», разработанной совместно израильскими и американскими специалистами. Сумма сделки – 345 млн долларов, сообщает Breaking Defense. Правительство Финляндии одобрило сделку еще в апреле, на следующий день после официального вступления страны в НАТО.

    «Сегодняшнее одобрение правительства США на продажу «Пращи Давида» знаменует собой важный шаг на пути к реализации исторического соглашения между Израилем и Финляндией», – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Он назвал эту новость «новой вехой в сотрудничестве между странами». По словам военного, новая ПРО улучшит способности Финляндии «отвечать на глобальные и региональные угрозы».

    Система «значительно повысит возможности ПРО Финляндии, и мы ожидаем новых соглашений в будущем», – сказал Юваль Стейниц, председатель израильской оборонной технологической компании Rafael Advanced Defense Systems, которая участвовала в разработке «Пращи Давида».

    Министерство обороны Израиля заявило, что система «перехватывает баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и многое другое». «Финская версия системы будет совместно дорабатываться Rafael и американской оборонной компанией Raytheon в партнерстве с финскими специалистами. Система будет интегрирована в системы управления и контроля Финляндии», – заявили в Минобороны Израиля.

    «Праща Давида» стоит на вооружении ВС Израиля с 2017 года. В 2018 году система не смогла перехватить ракеты, запущенные из Сирии. ЦАХАЛ заявил, что извлек уроки из первого боевого применения «Пращи Давида». В мае нынешнего года израильским военным удалось перехватить несколько ракет, выпущенных из сектора Газа в сторону Тель-Авива.

    Коментарии (21)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (45)
    3 августа 2023, 16:32
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников
    @ АВТОВАЗ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Новая модель LADA Aura будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников, сообщили в АвтоВАЗе.

    При этом в компании отметили, что для передвижения чиновников разного ранга могут использоваться все автомобили производства АвтоВАЗа.

    LADA Aura на российской платформе будет на 25 см длиннее LADA Vesta. Машина оснащена двигателем 1,8 литра (122 л/с) и автоматической коробкой передач. Автомобиль будет максимально локализован, сервис для него будет доступен в любом из более чем 300 дилерских центров компании по всей стране.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных машинах.

    Коментарии (39)
    3 августа 2023, 20:12
    США пообещали помощь России в обмен на возвращение в зерновую сделку

    Блинкен: США сделают все для экспорта российского продовольствия после возврата России в зерновую сделку

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Он заявил, что в случае возвращения к соглашению Вашингтон продолжит делать все необходимое, чтобы гарантировать, что все, в том числе и Россия, могли осуществлять экспорт своего продовольствия свободно и безопасно, передает ТАСС.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    Коментарии (32)
    3 августа 2023, 12:49
    МВД начало проверку проигнорировавшего тату «Азова» у женщины полицейского

    МВД начало проверку после того, как полицейский проигнорировал тату «Азова» у женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители начали проверку после того, как полицейский якобы не принял «мер по пресечению правонарушения» в отношении женщины с тату «Азова» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в руководстве управления на транспорте МВД по ЦФО.

    В полицию в среду поступила информация о проезде женщины с «татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации», сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    На место отправили сотрудника полиции, он проверил документы женщины и установил, что против нее завели дело за «за неоднократное публичное демонстрирование нанесенных на тело татуировок с символикой экстремистской организации, пропаганда или демонстрирование которой запрещены».

    При этом полицейский не принял мер по пресечению правонарушения.

    Назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС должностных обязанностей. После проверки действиям полицейского дадут правовую оценку.

    До этого в среду в Telegram-каналах опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена женщина в электричке с тату «Азова» на руке. Также на женщине был кулон и серьги с гербом Украины. Полицейский проверил ее документы и после чего якобы «просто ушел».

    Коментарии (14)
    3 августа 2023, 14:35
    Минобороны сообщило о наступлении широким фронтом на Купянском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские штурмовые отряды группировки войск «Западная» провели наступательные действия на Купянском направлении широким фронтом, сообщило Министерство обороны России.

    Они заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражена атака подразделений украинской 25-й бригады ВДВ у поселка Новоселовское в ЛНР.

    Поражены скопления живой силы и техники ВСУ у поселков Синьковка, Петропавловка, Котляровка (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР).

    За сутки на этом направлении ликвидировано до 150 украинских бойцов, две бронемашины, польская САУ Krab и гаубица Д-30.

    Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила две атаки у Нововодяного и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 30 человек, БМП и бронетранспортер. Поражены украинские подразделения у поселков Григоровка, Торское (ДНР) и Макеевка (ЛНР).

    ВСУ потеряли на этом направлении до 110 человек, три бронемашины и САУ «Акация».

    На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 бойцов и также гаубица «Мста-Б».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 106 районах.

    У поселка Мемрик (ДНР) уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук».

    ПВО за сутки перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Уничтожены 38 украинских беспилотников.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 БПЛА, 428 ЗРК, 11 100 танков и других бронемашин, 1142 машины РСЗО, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (6)
    3 августа 2023, 14:00
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    В ДНР заявили о ловушке для ВСУ под Старомайорским
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ сконцентрировали силы под Старомайорским: они находятся там в ловушке, несут серьезные потери под ударами российской артиллерии, рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, ВСУ сконцентрировали под Старомайорским крупные силы и пытаются его отбить, попадая то на мины, то под артиллерию, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что населенный пункт стал для украинских военных ловушкой, при помощи которой сокращается их численность.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бросают большие силы на Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), не считаясь с потерями.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 14:26
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    Российские войска контратаковали ВСУ на Донецком направлении
    @ t.me/mod_russia

    За сутки ВСУ предприняли попытки наступательных действий на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили восемь атак противника около Белогоровки, Берестового, Клещеевки, Красногоровки и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После отражения атак российские войска контратаковали отходящего противника и улучшили положение по переднему краю возле Берестового, Красногоровки и Марьинки.

    За последние сутки потери противника составили до 380 военнослужащих, танк, пять бронемашин, две польские самоходных артустановки Krab, а также противотанковая пушка «Рапира».

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Угледаром, Пречистовкой, Макаровкой и Старомайорским ДНР, отчитались в Минобороны.

    Профессиональными действиями российских подразделений отражена атака противника под Урожайным ДНР.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 175 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские артсистемы М777, а также гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    На Запорожском направлении активными действиями российских подразделений нанесено поражение противнику у Орехова, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

    Потери противника составили до 45 военнослужащих, два танка, самоходная артустановка «Акация», гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (3)
    3 августа 2023, 12:41
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года после госпитализации в одну из московских больниц, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    «К сожалению, Ирины Петровны не стало», – сказал он, передает РИА «Новости».

    О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания с актрисой сообщат позже.

    Последние дни актриса находилась в реанимации одной из московских больниц, ее состояние оценивалось как тяжелое.

    Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в эвакуации в Барнауле, с середины 1940-х годов вместе с родителями жила в Москве. Театром начала увлекаться в 10 классе.

    Окончила Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТе СССР им. Горького. Работала в Московском художественном академическом театре СССР им. Горького (ныне Московский художественный театр им. Чехова). Актриса известна по кинокартинам «Я шагаю по Москве», «Вам и не снилось…», «Андрей Рублев», «Дядя Ваня» и другим.

    Мирошниченко была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

    Коментарии (19)
    3 августа 2023, 20:50
    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ начали использовать советские танки Т-72 из-за потерь западной техники

    ВСУ вернулись к советским танкам Т-72 из-за потерь западной техники
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженные силы Украины вновь начали использовать советские танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1 из-за больших потерь западной техники, сообщает Forbes.

    Части бригад ВСУ, оснащенные западной военной техникой, понесли значительные потери во время контрнаступления, передает «Известия».

    Предположительно, 47-я бригада ВСУ списала или отправила на ремонт несколько десятков БМП М2 Bradley, произведенных в США. Теперь ВСУ задействуют советские танки и БМП, так делает 65-я и 118-я бригады.

    По данным Forbes, Киев пока держит в резерве бригады, оснащенные БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2.

    Ранее сообщалось, что бюджету Украины содержание ВСУ обходится 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

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    4 августа 2023, 02:15
    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО

    Полковник Макгрегор: ВСУ потеряли свыше 300 тыс. солдат с начала спецоперации

    Американский полковник назвал цифры потерь ВСУ с начала СВО
    @ Oleksandr Khomenko/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские вооруженные силы несут тяжелейшие потери с начала российской спецоперации, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate заявил, что ВСУ находятся в «ужасающем состоянии», поскольку от того, что вооруженные силы Украины имели год назад, остался лишь «скелет», передает РИА «Новости».

    По подсчетам, которые привел бывший советник главы Пентагона, украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат. Он не исключает, что потери могут быть больше.

    Несмотря на огромные поставки техники странами НАТО, контрнаступление ВСУ привело к колоссальным потерям среди личного состава и было разгромлено, сказал Макгрегор. По его оценке, Украина в скором времени уже вряд ли сможет продолжать боевые действия.

    Американские СМИ со ссылкой на украинских врачей ранее писали о колоссальных потерях ВСУ при контрнаступлении.

    Коментарии (9)
    4 августа 2023, 00:53
    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине

    Представитель Одесской желдороги сообщил, что капитаны отказываются швартоваться в порту «Измаил»

    Капитаны стали отказываться швартовать суда в порту «Измаил» на Украине
    @ Knut Knipser/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    По меньшей мере два судна, которые следовали в порт «Измаил» под загрузку, отказались швартоваться в нем после взрывов, прогремевших на объектах портовой инфраструктуры в ночь на 2 августа, пишут украинские СМИ.

    Как сообщил представитель Одесской железной дороги на совещании под руководством заместителя директора департамента коммерческой работы «Украинских железных дорог» («Укразализныця») Валерия Ткачева, работа по выгрузке зерновых налаживается, однако, отметил он, возникли «определенные проблемы».

    «За сутки два капитана отказались пришвартоваться в связи с событиями, которые были… Все о них знают», – приводит слова представителя Одесской железной дороги «Интерфакс – Украина».

    По данным портала Marine Traffic, в порту «Измаил» в настоящее время находятся 117 судов. Как ожидается, еще 20 судов вскоре прибудут. К отправлению в ближайшие сутки готовится 21 судно.

    Ранее источники Reuters сообщали, что после взрывов, прогремевших в порту «Измаил» в Одесской области в ночь на 2 августа, на объектах портовой и промышленной инфраструктуры произошли возгорания, работа порта была приостановлена.

    Кроме того, 24 июля украинская сторона сообщила о повреждении одного из крупнейших портов на Дунае. О каком именно порте идет речь, в Киеве не уточнили.

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