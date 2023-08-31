Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.0 комментариев
Медведев заявил о возможном появлении искусственных вирусов
Медведев заявил о возможном появлении искусственных вирусов в мире
В мире могут появляться вирусы не только естественного, но и искусственного происхождения, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию.
Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения, заявил Медведев, передает ТАСС.
Многие страны, включая Россию, отслеживают происходящее. Также российскую сторону беспокоит военно-биологическая активность США на постсоветском пространстве.
По мнению Медведева, Пентагон создал вокруг России десятки специализированных биолабораторий и центров. «Несмотря на заклинания, что все это носит сугубо научный характер или направлено на эпидемиологическое благополучие населения, мы понимаем, что это, мягко говоря, не совсем так», — отметил зампред Совбеза.
Он призвал внимательно относиться к такого рода внешним угрозам и обеспечить технологическую готовность России к возникновению и распространению новых инфекций.