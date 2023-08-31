Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.0 комментариев
Лавров обсудил с Фиданом поставку 1 млн тонн зерна в Турцию
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом поставку 1 миллиона тонн российского зерна в Турцию по льготной цене.
Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров подчеркнул, что обсуждались поставки зерна для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, передает ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос обсуждается также с представителями Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало оптимальной рабочей альтернативой зерновой сделке предложение президента России Владимира Путина о поставке 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для переработки на турецких предприятиях и отправки нуждающимся странам.
Накануне турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции на переговорах могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.