Лавров обсудил с Фиданом поставку 1 млн тонн зерна в Турцию

Tекст: Ольга Иванова

Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров подчеркнул, что обсуждались поставки зерна для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира, передает ТАСС.

Он добавил, что этот вопрос обсуждается также с представителями Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало оптимальной рабочей альтернативой зерновой сделке предложение президента России Владимира Путина о поставке 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для переработки на турецких предприятиях и отправки нуждающимся странам.

Накануне турецкие СМИ сообщали, что президенты России и Турции на переговорах могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.