Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.2 комментария
Кабмин подготовил новые меры поддержки авиационной отрасли России
Мишустин: Кабмин подготовил новые меры поддержки авиационной отрасли России
Правительство России подготовило пакет дополнительных мер помощи отечественной авиационной отрасли, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
В частности, для расширения производства перспективных среднемагистральных лайнеров МС-21 изменятся правила предоставления субсидий из федерального бюджета, также будет продлена на нынешний год программа субсидирования процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники, передает ТАСС.
Кроме того, упрощены формирование резерва комплектующих и оборудования, оформление частичной компенсации затрат авиакомпаний на обслуживание парка.
Напомним, 29 августа опытный образец импортозамещенного самолета SJ-100 успешно выполнил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.