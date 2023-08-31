Украинский президент и его приспешники прекрасно понимают, что официальный отказ от Крыма и Донбасса будет означать для них политическую, а если не успеют сбежать, то и физическую смерть.0 комментариев
В Мариуполь доставили ковчег с мощами Святого Георгия Победоносца
В Мариуполь в рамках Всероссийского молебна за Победу доставили ковчег с мощами Святого Георгия Победоносца
В Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя прошел торжественный молебен за Победу по случаю принесения мощей Георгия Победоносца.
Торжественную литургию и молебен возглавил архиепископ Варсонофий, на молебне присутствовал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, заместитель руководителя международной общественной организации «Всемирный русский народный собор», председатель общества «Царьград» Константин Малофеев, жители и гости города.
Всероссийский молебен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит с мая по сентябрь 2023 года и охватывает все регионы России. Мощи святого покровителя Русского воинства великомученика Георгия Победоносца посетят почти 100 городов.
Напомним, поврежденный от обстрелов украинской армии Свято-Никольский кафедральный собор Мариуполя был восстановлен в апреле текущего года. В здании заменили окна, отремонтировали крышу, а также украсили собор новыми витражами. Служба в храме не прекращалась даже во время боев за освобождение Мариуполя, а сам храм стал единственным укрытием для мирных жителей и местом, где горожане могли набрать питьевую воду из источника на территории церковного двора.