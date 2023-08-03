«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.26 комментариев
На Украине назвали сумму расходов на содержание ВСУ
Премьер Украины Шмыгаль заявил, что 55 млрд долларов из бюджета Украины тратится на ВСУ
Содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он заявил, что сумма, потраченная на ВСУ, больше, чем доходная часть бюджета мирного времени. Шмыгаль отметил, что государство сейчас держится за счет финансовой поддержки Запада, грантов и кредитов, передает РИА «Новости».
Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что дефицит украинского бюджета составляет около 26% ВВП.