В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы

  • Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    12:18В Подмосковье задержали участников драки со стрельбой

    В Московской области задержаны двое участников драки со стрельбой, во время потасовки пострадал человек, сообщила руководитель региональной пресс-службы ГУ МВД Татьяна Петрова.

    12:15В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» признание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о причастности Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.

    12:13Times: Британская BAE Systems получила военные заказы на 84 млрд долларов

    Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордную сумму в 84 млрд долларов, сообщает газета The Times.

    12:10Анонсированы испытательные пуски «Калибров» с АПЛ «Красноярск»

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М») во время госиспытаний в августе–сентябре выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс», сообщил близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) источник.

    12:04Секретарь СНБО Украины: СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост

    Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    11:55Командование ВСУ признало обстановку на юге Украины сложной

    Оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины считает обстановку в южной части страны сложной.

    11:45Молдавского наемника ВСУ обвинили в контрабанде наркотиков

    Бывший молдавский полицейский Арслан Сафарматов, который воевал наемником на стороне Украины, помещен под домашний арест на 30 суток по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщила прокуратура Молдавии по особым делам и борьбе с оргпреступностью.

    11:38Песков назвал Путина своим учителем

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    11:33В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы

    В сервисах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение Letim, с помощью которого россияне могут открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy.

    11:30В Британии назвали кустарники причиной медленного наступления ВСУ

    Одним из сдерживающих факторов продвижения украинских военных являются кустарники и мелкие деревья на полях сражений, говорится в сводке военной разведки Великобритании о ситуации на Украине.

    11:19Седьмой за сутки беспилотник сбит в Калужской области

    Очередной беспилотник обнаружен и уничтожен системой ПВО на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    11:15Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    11:06Разработчики БПЛА предложили создать единую систему обнаружения дронов

    Разработчики беспилотных летательных аппаратов предложили создать единую систему обнаружения дронов, которая сможет объединить работу частных и госсистем защиты от атак беспилотников на территории страны, заявили эксперты и специалисты в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

    10:59Екатеринбуржец бросил пятилетнюю дочь на улице

    Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей пятилетней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

    10:43Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    Патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    3 августа 2023, 11:33

    В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы

    В маркетплейсах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение виртуальной карты турецкой платежной системы

    Tекст: Александра Юдина

    В сервисах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение Letim, с помощью которого россияне могут открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy.

    Отмечается, что с помощью приложения можно оплачивать товары, услуги и снимать деньги в банкоматах Турции, используя QR-код, передает «Коммерсант».

    Кроме того, существует возможность быстрого пополнения карты через систему быстрых платежей на сумму до 250 тыс. лир в месяц (около 850 тыс. рублей). При этом на счет в российском банке можно вернуть только весь остаток с турецкой карты.

    Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно оцифровать скан загранпаспорта.

    Тем не менее юристы призывают подходить с осторожностью к новой возможности, так как имеется крайне скудная информация о сервисе и не работает кол-центр.

    1 августа 2023, 21:54
    Турция приостановила экспорт оливкового масла

    Минторг Турции сообщил о приостановлении экспорта оливкового масла до 1 ноября

    Турция приостановила экспорт оливкового масла
    @ Movementway/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство торговли Турции приняло решение о приостановке экспорта оливкового масла из страны до 1 ноября. Ведомство объяснило такой шаг ростом цен и тем фактом, что Испания и Италия перерабатывают турецкое масло и продают его в третьи страны.

    По данным Международного совета по оливкам (IUC), на которые ссылается турецкое ведомство, производство оливкового масла в мире снизилось на 20% на фоне засухи в Европе, в первую очередь в Италии и Испании. В Турции, напротив, производство выросло на 62%, передает ТАСС.

    Экспорт турецкого оливкового масла с ноября 2022 года по июль 2023 года вырос на 240%, составив 136,5 тыс. тонн. Причем из-за роста мировых цен на масло значительное удорожание зафиксировано в Турции – на 102%.

    Министерство торговли Турции подчеркивает, что из-за установленных ЕС высоких таможенных пошлин Турция может поставлять оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью конечному потребителю в странах – членах ЕС в «крайне небольших» количествах. При этом Испания и Италия, по данным ведомства, перерабатывают поставленное Турцией масло оптом и в бочках и затем под собственными брендами продают их в третьи страны.

    Так, с ноября 2022 года экспорт турецкого масла в бочках в Испанию вырос в 21 раз в сравнении с тем же периодом предыдущего года, а в Италию – в 44 раза.

    Ранее сообщалось, что июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. Отмечалось, что из-за мер по экономии воды ожидаются снижения объемов производства вина и оливкового масла.

    Коментарии (20)
    31 июля 2023, 17:02
    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин

    На пляже около Стамбула обнаружили 28 морских мин

    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Турции на пляже курорта Черного моря Шиле около Стамбула нашли 28 неразорвавшихся морских мин, его закрыли, сообщили власти региона.

    Водолазы нашли утром 28 боеприпасов, восемь из них доставили на берег для уничтожения, сообщили власти провинции Стамбул, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Снаряды обезвредят 2 августа. Морское дно пляжа продолжают обследовать. Источник агентства в полиции подтвердил, что пляж Софулар закрыт, но все остальные пляжи Шиле открыты.

    Ранее в июле патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» уничтожил сорванную дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора.

    Коментарии (5)
    2 августа 2023, 14:08
    Путин изложил Эрдогану причины выхода России из зерновой сделки

    Tекст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану причины, по которым Москва вышла из зерновой сделки, и подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности при выполнении ряда условий, сообщает пресс-служба Кремля.

    Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин изложил принципиальную позицию Москвы в связи с прекращением действия зерновой сделки. В частности, президент подчеркнул, что из-за отсутствия прогресса в реализации российской части договоренности ее продление потеряло смысл.

    При этом Путин подтвердил готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой.

    Кроме того, российский лидер указал, что Москвой прорабатываются надежные варианты поставок российского зерна наиболее нуждающимся в продовольствии странам.

    Также в ходе переговоров Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

    Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе телефонного разговора с Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Коментарии (57)
    2 августа 2023, 19:01
    Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей

    Курс евро на Мосбирже впервые с марта прошлого года поднялся до 103 рублей

    Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей
    @ Jan Tepass/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Впервые с конца марта 2022 года курс евро на Мосбирже вырос до 103 руб., следует из данных валютных торгов.

    По данным на 17.54 евро рос на 1,8%, составив 103 руб. Через несколько минут евро замедлил рост до 102,98 руб., передает ТАСС.

    Курс доллара же на Мосбирже превысил 94 руб. впервые с 28 марта 2022 года. По данным на 17.17 мск, доллар рос на 1,87% составив 94,06 руб.

    Ранее глава Минфина Антон Силуанов объяснил причину ослабления рубля.

    Коментарии (20)
    1 августа 2023, 07:17
    Рубль подешевел к доллару и евро

    Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

    Tекст: Антон Антонов

    На старте торгов рубль дешевеет к доллару, евро и юаню, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» поднялся до 92,12 рубля (плюс 52 копейки), евро – до 101,29 рубля (плюс 49 копеек), юань – до 12,84 рубля (плюс 3 копейки), передает РИА «Новости».


    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 13:45
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Турецкий президент Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил зерновую сделку и заверил, что Анкара продолжит активные усилия и использует дипломатию для продления черноморской зерновой инициативы, сообщает канцелярия турецкого лидера.

    Эрдоган назвал черноморскую инициативу «мостом мира» и отметил, что приостановка зерновой сделки не пойдет никому на пользу. Турецкий лидер также отметил, что стоимость зерна после приостановки зерновой сделки выросла на 15%, а во время ее реализации снизились на 23%, передает ТАСС.

    Кроме того, Эрдоган и Путин договорились о визите президента России в республику. Дата визита пока не уточняется.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но эта сделка должна быть реализована в части, касающейся России.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 07:26
    Рубль подешевел к доллару и евро

    Рубль на открытии торгов Московской биржи подешевел к доллару и к евро

    Tекст: Антон Антонов

    На старте торгов курс рубля падает относительно доллара, евро и юаня, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» поднялся до 92,58 рубля (плюс 25 копеек), евро – до 101,27 рубля (плюс 9 копеек), юаня – до 12,86 рубля (плюс 2 копейки), передает РИА «Новости».


    Коментарии (51)
    2 августа 2023, 21:20
    Песков: Встреча Путина и Эрдогана пройдет не обязательно в Турции

    Песков: Встреча Путина и Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, место будет обговариваться

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана не обязательно состоится на турецкой территории, детали еще будут обговариваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума «Территория смыслов».

    «Место [встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана] будет обговариваться, это не обязательно Турция», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он пояснил, что Эрдоган приглашает Путина к себе в Турцию, однако сам президент России на ночной пресс-конференции в Петербурге как раз говорил, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты.

    Песков также сообщил, что темы урегулирования на Украине и продления зерновой сделки будут в повестке дня планируемой встречи президентов России и Турции, как и многопрофильные двусторонние отношения, и обмен мнениями по всем мировым делам. В то же время пресс-секретарь российского лидера отметил, что по теме продления зерновой сделки Путин дал исчерпывающие объяснения своему турецкому коллеге.

    В среду президенты России и Турции провели телефонный разговор после перерыва в почти пять недель.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 19:24
    В Турции совершено нападение на консульство Швеции

    При нападении на консульство Швеции в Турции пострадал человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Шведское консульство на территории турецкого города Измир подверглось нападению, тяжелые ранения получил один человек.

    Нападение совершил подозреваемый с гражданством Сирии, передает ТАСС со ссылкой на портал Mynet.

    Нападение якобы было совершено из-за проблем с получением визы. Ранение получила гражданка Турции, работавшая в консульстве.

    Коментарии (2)
    1 августа 2023, 09:42
    Турецкие власти закрыли все пляжи курорта Шиле из-за поиска снарядов

    Tекст: Алина Власенко

    Все пляжи черноморского курорта Шиле к северо-востоку от Стамбула закрыты в связи с обследованием территории после обнаружения 28 снарядов, сообщил источник в полиции Шиле.

    В настоящее время все пляжи Шиле закрыты. Специалисты продолжают обследование территории на наличие мин. Сроки открытия пляжа пока не называются, передает РИА «Новости».

    В понедельник в Турции на пляже курорта Черного моря Шиле около Стамбула нашли 28 неразорвавшихся морских мин. После этого его закрыли.

    Коментарии (0)
    31 июля 2023, 13:25
    Песков сказал, когда состоится разговор Путина с Эрдоганом

    Представитель Кремля Песков: Планов по посещению Путиным Анкары пока нет, планируется телефонный разговор с Эрдоганом

    Tекст: Александра Юдина

    Точной даты визита российского лидера Владимира Путина в Анкару пока нет, однако лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, ничего не изменилось в планах Путина с позавчерашнего дня, когда на этот вопрос отвечал сам президент, при этом телефонный разговор с Эрдоганом планируется в среду, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пока не запланированы, но исключать их нельзя.

    Коментарии (0)
    2 августа 2023, 13:12
    В Кремле оценили отказ кабмина России от предложения выйти из МВФ

    В Кремле сочли аргументированным отказ кабмина России от предложения выйти из МВФ

    Tекст: Александра Юдина

    Российское правительство аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия России в Международном валютном фонде (МВФ), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, главной в этом вопросе является позиция правительства, кабмин весьма аргументированно не согласился с таким предложением, передает РИА «Новости».

    Ранее правительство не поддержало законопроект КПРФ о выходе России из МВФ, в кабмине полагают, что одностороннее решение о выходе несет риски для вложенных активов.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 13:59
    Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в Турции

    Эрдоган заявил о возможном рекорде по числу российских туристов в Турции

    Tекст: Алина Власенко

    В Турции может быть установлен новый рекорд по числу туристов из России, заявил президент республики Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

    Эрдоган заявил о росте интереса российских туристов к Турции и выразил уверенность, что в этом году будет установлен рекорд по числу прибывших из России туристов, передает ТАСС.

    Ранее экономист Реджеп Эрчин заявил, что Турция в связи с ростом цен и курса иностранной валюты по отношению к лире станет дороже для российских туристов и превратится в «дешевый курортный поселок» для жителей Европы.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 12:54
    Песков сообщил о начавшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время проводят телефонный разговор после перерыва в почти пять недель, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что беседуют лидеры прямо сейчас, передает ТАСС.

    По итогам переговоров Кремль выпустит пресс-релиз, добавил Песков.

    Ранее Эрдоган заявлял, что Путин якобы высказал ряд предложений по зерновой сделке.

    Коментарии (0)
    3 августа 2023, 07:13
    Доллар на открытии торгов снизился до 94,15 рубля

    Tекст: Ольга Никитина

    Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг, 3 августа, снизился на 1 копейку – до 94,15 рубля.

    Евро потерял 30 копеек, составив 102,7 рубля, передает ТАСС.

    Курс юаня не изменился, оставшись на уровне 13,07 рубля.

    Коментарии (6)
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