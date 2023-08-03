«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.0 комментариев
В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы
В маркетплейсах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение виртуальной карты турецкой платежной системы
В сервисах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение Letim, с помощью которого россияне могут открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy.
Отмечается, что с помощью приложения можно оплачивать товары, услуги и снимать деньги в банкоматах Турции, используя QR-код, передает «Коммерсант».
Кроме того, существует возможность быстрого пополнения карты через систему быстрых платежей на сумму до 250 тыс. лир в месяц (около 850 тыс. рублей). При этом на счет в российском банке можно вернуть только весь остаток с турецкой карты.
Чтобы зарегистрироваться в приложении, нужно оцифровать скан загранпаспорта.
Тем не менее юристы призывают подходить с осторожностью к новой возможности, так как имеется крайне скудная информация о сервисе и не работает кол-центр.