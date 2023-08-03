С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?3 комментария
Военкоры показали уничтожение боевиков ВСУ в блиндаже
Военкоры показали, как спецотряд ВС России уничтожил боевиков ВСУ в блиндаже
Беспилотный отряд быстрого реагирования Минобороны «Бобр» уничтожил боевиков вооруженных сил Украины в блиндаже у Орехова на Запорожском фронте.
«Наши беспилотчики … наносят ощутимый урон врагу … дронами-камикадзе», – говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Ранее военные корреспонденты показали, как 6-я рота 1429-го мотострелкового полка, в которую входят мобилизованные из Москвы и Подмосковья, уничтожили бронегруппу, пытавшуюся прорвать оборону у деревни Работино на Запорожском фронте.