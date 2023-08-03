Володин: США, Британия и Франция должны компенсировать Африке нанесенный ущерб

Tекст: Алина Власенко

Володин указал, что благополучие США, Великобритании, Франции и еще ряда европейских стран во многом основано на «грабеже и угнетении» народов Африки. Так, только в США из Африки были перевезены 15 млн человек, которые стали рабами.



«Время идет, но колониальные интересы … никуда не исчезли. Меняются только методы», – пишет Володин в Telegram. Он отмечает, что Вашингтон, Лондон и Париж продолжают опустошать африканские месторождения золота, платины, урана и редкоземельных металлов.

Спикер Госдумы указал, что даже законодательство многих стран Африки в области добычи природных ресурсов все еще не освобождены от пережитков колониальной системы. Из-за этого у государств Африки наблюдается нулевой или отрицательный экономический рост, что ведет к нищете и потере суверенитета.

Володин призвал ООН рассмотреть вопрос компенсации ущерба народам стран Африки со стороны США, Великобритании и Франции. Ранее президент Владимир Путин заявил, что проявления колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной.