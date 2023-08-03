Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Пожар на складе в Краснодаре локализован
Пожар на складе в Краснодаре локализован на площади 400 кв. метров
В главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю сообщили о локализации возгорания в складском помещении на улице Уральской в Краснодаре.
В сообщении на сайте ведомства уточняется, что пожар локализовали на площади 400 кв. метров.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
К ликвидации возгорания привлекались 80 человек личного состава и 23 единицы техники.
2 августа пожар произошел на заводе счетно-аналитических машин в Москве, было эвакуировано 40 человек.