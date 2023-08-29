Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила

Урбанист Якубович перечислил первоочередные меры для снижения числа ДТП с участием электросамокатов

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал, что депутаты Госдумы намерены заняться проработкой вариантов повышения ответственности при езде на электросамокатах из-за большого числа ДТП. Пути решения проблемы частых аварий предлагаются разные: от полного запрета проката данных средств передвижений до введения ограничений на скорость или на места пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ).



«Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности ворвались в нашу жизнь неожиданно. И естественно городские власти всех крупных городов России не были готовы к этому. Пока у нас нет соответствующей инфраструктуры, поэтому происходят ДТП. Решать эту проблему необходимо комплексно», – говорит Якубович.



По его словам, для начала необходимо водители электросамокатов и других СИМ начали придерживаться правил для велосипедистов: ездить по специальной выделенной полосе, а там, где ее нет, по крайней правой полосе автомобильной дороги. Однако здесь, по мнению урбаниста, сразу возникает первая проблема: крайняя правая полоса на перекрестках многополосных дорог зачастую разрешает исключительно поворот направо, а прямо проехать нельзя, не нарушив правила. Что и делают водители СИМ, нередко создавая аварийные ситуации.

«Здесь нужно просто разрешить самокатам и велосипедам ехать спокойно прямо. Мне недавно Минтранс ответил, что в таких случаях городским властям, которые ответственны за организацию дорожного движения в городе, рекомендовано делать велодорожки так, чтобы в таких ситуациях у человека была возможность проехать прямо. Нужно создать понятную инфраструктуру для велосипедов и электросамокатов», – считает урбанист. Он подчеркивает, что Москва уже имеет хороший опыт решения этой проблемы с помощью временной разметки, так как в зимнее время года эти виды транспорта практически не используются, и подобная разметка становится не нужна.

Урбанист полагает, что необходимо также усилить ответственность за опасную езду на самокатах, а также за управление ими в нетрезвом состоянии. Немаловажно контролировать и скорость электросамокатов – известны случаи, когда курьеры доставок еды меняли заводской мотор на более мощный для быстрого передвижения по городу.

Полномочия по регулированию, по мнению Якубовича, можно было бы передать таким организациям как Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД), чтобы повысить контроль за недобросовестными водителями СИМ. «Все это можно было бы регулировать с помощью городских камер, но тогда стоит вопрос об опознавательных знаках на транспорте. Возможно, здесь действительно стоит прибегнуть к введению номерных знаков на средствах индивидуальной мобильности», – заключил Якубович.

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В июле председатель Совфеда Валентина Матвиенко указывала на необходимость оснастить электросамокаты средствами определения, включая номера, чтобы при нарушениях ПДД их владельцев можно было привлечь к ответственности.