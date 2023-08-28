Россия сообщила о нарушении Западом протоколов деконфликтации в Сирии

  • Над Белгородской областью сбит украинский беспилотник
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией
    WSJ: Если Трамп станет президентом, Европа будет сама снабжать Киев оружием
    В Тель-Авиве оценили притязания Киева на гарантии безопасности США по «израильской модели»
    Астроном объяснил неожиданно горячую поверхность Луны
    Макрон заявил о новом миропорядке после расширения БРИКС
    Украинским солдатам указали на единственный способ сохранить жизнь
    Стала известна судьба читавшего стихи на поле боя раненого российского бойца
    Премьер Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в РФ
    Додик предложил Боснии и Герцеговине вступить в БРИКС вместо ЕС
    Мнения
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    6 комментариев
    28 августа 2023, 23:44

    Россия сообщила о нарушении Западом протоколов деконфликтации в Сирии

    Российский контр-адмирал Кулить сообщил о нарушении возглавляемой США коалицией протоколов деконфликтации в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники возглавляемой США международной коалиции допустили девять случаев нарушения протоколов деконфликтации, сообщил замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Речь идет о нарушениях, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами. Кроме того, в районе зоны Эт-Танф истребители F-35, F-16 и Typhoon, а также беспилотники MQ-1C коалиции допустили 18 нарушений, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЦПВС неоднократно указывал на опасные ситуации в сирийском небе, которые провоцирует возглавляемая США коалиция.

    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

    Коментарии (24)
    27 августа 2023, 23:43
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

    Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки за последнее время, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

    Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

    В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

    Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

    Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

    «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

    Коментарии (0)
    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 14:30
    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза

    Американист Дудаков: Возвращение Трампа в Белый дом – это ночной кошмар для Евросоюза

    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза
    @ shealah_craighead/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, он попробует пересмотреть торговые отношения с ЕС и, вероятно, прекратит колоссальные финансовые вливания в Украину. Это существенно усложнит жизнь Брюсселю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее The Wall Street Journal сообщила о переживаниях союзников США из-за возможного переизбрания Трампа.

    «Возвращение Дональда Трампа в Белый дом – ночной кошмар для всех трансатлантических бюрократов. Никто из них не желает слепо надеяться на удачу, поэтому и обращаются за помощью к СМИ. Цель подобных публикаций заключается в создании «страшной картинки» для обывателя. Американцам нужно внушить, что экс-глава США способен разрушить все достижения западного мира», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Больше всего лидеры государств – союзников Вашингтона опасаются, что Трамп предпочтет выйти из конфликта на Украине. Тогда ЕС придется самостоятельно разгребать все последствия столь масштабного противостояния. Разумеется, бремя финансовой ответственности за будущее «израненного войной союзника» полностью падет на Брюссель», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, экс-глава США, скорее всего, захочет нарастить масштабы экономического противостояния с КНР. Сделав это, он приступит к следующему игроку на международной арене, взаимодействие с которым выглядит несправедливым. Им станет Евросоюз. Торговая война Штатов с ЕС принесет организации колоссальные убытки», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что в статье The Wall Street Journal выражается обеспокоенность тем, что США при Трампе могут выйти из НАТО. На мой взгляд, подобные опасения совершенно беспочвенны. Альянс – основа глобального лидерства Америки, и покинуть организацию экс-главе Белого дома никто не позволит», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно об опасениях союзников Вашингтона из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что сама вероятность победы экс-главы Штатов заставляет мировых лидеров «нервничать». В настоящий момент многие политики государств – партнеров Америки уже обдумывают план действий в случае поражения Демократической партии, подчеркивает издание.

    «Союзники от Парижа до Токио считают Трампа беспорядочным президентом, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей в рамках противодействия российскому и китайскому экспансионизму», – говорится в статье. В то же время уточняется, что Пекин и Москва видят потенциальную выгоду от возвращения экс-главы государства.

    Противники США рассматривают Дональда Трампа как лидера, который будет готов заключить соглашения, чтобы «ослабить напряженность в таких горячих точках, как Украина и Тайвань». Издание приводит мнение опрошенных специалистов-международников. Согласно их опасениям, миллиардер может «спровоцировать глобальную торговую войну».

    В частности, газета подчеркивает, что кандидат в президенты уже пригрозил «ввести новые тарифы на все товары, импортируемые в США». По мнению WSJ, это ударит как по «врагам» Вашингтона, так и по его «друзьям». Подобная политика может привести к «разногласиям в трансатлантических отношениях», считает издание.

    Кроме того, в статье указывается, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал «выход США из НАТО» практически «неизбежным шагом», если экс-глава Белого дома вернется на свою должность. В связи с этим некоторые правительства стремятся «зафиксировать» военную помощь Украине на случай сокращения поддержки ВСУ по инициативе миллиардера.

    Коментарии (7)
    27 августа 2023, 18:15
    Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.

    Средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США, передает РИА «Новости».

    Когда Су-30 приблизился к БПЛА, тот выполнил разворот от государственной границы России.

    Ранее истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем.

    Коментарии (13)
    28 августа 2023, 08:18
    Израиль атаковал сирийский аэропорт Алеппо

    Израиль атаковал сирийский аэропорт Алеппо, повреждена взлетно-посадочная полоса

    Tекст: Алина Власенко

    Израильские ВВС нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо в Сирии, воздушная гавань выведена из строя, сообщает минобороны арабской республики.

    По данным агентства SANA, Израиль в 4.30 (совпадает с московским) нанес со стороны Средиземного моря ракетный удар по международному аэропорту Алеппо. В результате атаки повреждена взлетно-посадочная полоса, передает ТАСС.

    На прошлой неделе в результате ракетных ударов ВВС Израиля по окрестностям Дамаска сирийский военнослужащий получил ранение.

    Коментарии (10)
    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (3)
    27 августа 2023, 06:56
    В США рассказали о новой возможности для дружбы с Россией

    Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания острой фазы конфликта на Украине Россия и США смогли бы наладить отношения, заявил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

    Грэм в статье для Nation написал, что сейчас перевод отношений Москвы и Вашингтона в конструктивное русло кажется задачей невыполнимой, однако так будет продолжаться до тех пор, пока украинский конфликт находится в острой фазе. Как только этот этап пройдет, для России и США «может появиться новая возможность», передает ТАСС текст публикации.

    По словам автора, Соединенным Штатам следует извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша, направленных на противодействие влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

    Вашингтон, считает Грэм, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, перейдя к открытой поддержке «некоторой формы нейтралитета» Украины. Кроме того, он призывает США способствовать продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине.

    Коментарии (6)
    26 августа 2023, 01:26
    Небензя раскритиковал созванное США заседание СБ ООН

    Небензя подверг критике решение США созвать заседание СБ ООН по Северной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    США, пользуясь председательством в СБ ООН, сами запросили заседание по ракетным испытаниям КНДР и сами же его немедленно назначили, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя, выступая на заседании, назвал его «иллюстрацией беспардонного подхода» США, которые председательствуют в СБ, к использованию своего места в Совбезе ради «узкокорыстной, политизированной повестки». США запросили вместе с Албанией, Эквадором, Францией, Японией и Мальтой «открытый брифинг по КНДР», но не стали устраивать «даже видимость консультаций среди членов» СБ относительно необходимости и формата дискуссии.

    «Сами же запросили заседание, и сами его немедленно назначили. Такими действиями США показывают, что мнения других членов Совета их совершенно не волнуют», – приводит его слова ТАСС.

    Он обвинил США в «циничной и лицемерной попытке» усилить давление на КНДР и отвлечь внимание от «безрассудных и эскалационных действий» Вашингтона и его союзников в регионе. Именно США с их союзниками «являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», сказал Небензя.

    Небензя считает, что «политика жестких рестрикций давно себя исчерпала», зато «сохраняет актуальность российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции», который гораздо лучше, чем «демонизация Пхеньяна и бесчеловечная политика наращивания санкционного давления».

    Сигналы Токио и Сеула о готовности взаимодействовать с США в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в соответствующих странах ядерного оружия, сказал Небензя. По его мнению, «попытки США и их союзников создать в регионе в угоду Вашингтону новые разграничительные линии посредством формирования закрытых объединений» оказывают очень негативное влияние на ситуацию.

    Напомним, КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя.

    Коментарии (0)
    28 августа 2023, 09:09
    ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Бывшему сотруднику американского генконсульства во Владивостоке, россиянину Роберту Шонову предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации на Украине для Вашингтона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным ФСБ, Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации, а также о проблемах в стране и их влиянии на население в преддверии выборов президента в 2024 году.

    Спецслужбами Шонову предъявлено обвинение в сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Эта статья была введена летом 2022 года и предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей, передает ТАСС.

    В ФСБ добавили, что также планируют допросить американских дипломатов Силлина и Бернстайна.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 07:47
    В США не поверили в способность ВСУ принудить Россию к отступлению

    Newsweek указал на неспособность вооруженных сил Украины принудить российские войска к отступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Нет оснований полагать, что небольшая по сравнению с российской украинская армия принудит войска России к отступлению, заявил обозреватель Марк Дэвис.

    Дэвис считает, что этого не стоит ждать ни «в первой половине 2024 года», ни «когда бы то ни было». По его словам, Украине потребуется «большая часть года», чтобы летчиков обучили управлять F-16, но даже после прохождения курса «в небе Украины их встретят вторые по размерам ВВС в мире», передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    Кроме того, в связи с президентскими выборами в США вопрос о поддержке Украины становится важнейшим фактором, и позиция кандидата по данной теме может определить его судьбу. Дэвис указал, что в США есть две противоположные позиции – помогать Киеву «столько, сколько потребуется» или немедленно прекратить поддержку. Подавляющее большинство американцев, заключил обозреватель, находится между этими двумя полюсами.

    Напомним, в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ. При этом в США утверждают, что передали украинцам все необходимое, но в Польше считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

    Коментарии (0)
    26 августа 2023, 09:05
    В МИД оценили возможность отказа в выдаче виз для российской делегации на ГА ООН

    Tекст: Алина Власенко

    Москва готова к любому развитию событий в вопросе выдачи американских виз членам российской делегации на 78-ю сессию Генассамблеи ООН, но пока признаков срыва поездки не наблюдается, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Рябков уточнил, что документы в американское посольство сданы, и пока дипломаты не видят признаков того, что здесь «произойдет какой-то срыв». Однако Рябков напомнил, что поведение американцев непредсказуемо и «может произойти все что угодно», передает РИА «Новости».

    Дипломат также призвал США выполнить свои обязательства в качестве страны, на территории которой находится штаб-квартира ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й Генассамблее ООН. Между тем, в июле власти Великобритании не выдали визы российским делегатам для участия в сессии правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН в Лондоне.

    Коментарии (2)
    28 августа 2023, 20:48
    ВКС России отогнали американские беспилотники от Крыма

    Российские истребители пресекли разведку беспилотников США в районе Крымского полуострова

    ВКС России отогнали американские беспилотники от Крыма
    @ US Air Force

    Tекст: Ольга Иванова

    Два российских истребителя поднялись в воздух, чтобы пресечь разведку двух БПЛА США в районе Крымского полуострова, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве сообщили, что речь идет о беспилотника MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk ВВС США. После того, как в воздух были подняты российские истребители, БПЛА изменили направление полета и покинули районы разведки, передает ТАСС.

    В воскресенье российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе.


    Коментарии (4)
    26 августа 2023, 23:35
    Беспилотник коалиции США опасно сблизился с российским Су-35 в Сирии

    Минобороны: Беспилотник MQ-9 коалиции США опасно сблизился с Су-35 ВКС России в небе над Сирией

    Tекст: Ольга Никитина

    Беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной коалиции в пятницу, 25 августа, опасно сблизился с российским Су-35 в небе над Сирией, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Кулить сообщил, что инцидент произошел в районе Эт-Танф на высоте около 7 тыс. 200 метров. Российский летчик продемонстрировал высокий профессионализм и предпринял меры для предотвращения столкновения, передает ТАСС сообщение замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Кроме того, Кулить сообщил, что истребители и БПЛА коалиции за сутки 17 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.

    Накануне два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России в Сирии.

    Коментарии (3)
    26 августа 2023, 10:42
    Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США

    Ракета с кораблем Crew Dragon с космонавтом Борисовым на борту стартовала к МКС с космодрома в США

    Tекст: Алина Власенко

    Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX в 10.27 мск (03.27 по времени восточного побережья США) стартовала к Международной космической станции с космодрома в космическом центре Кеннеди штата Флорида.

    На борту корабля находится экипаж миссии Crew-7 – космонавт Роскосмоса Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

    Стыковка корабля с МКС запланирована на 15.50 мск 27 августа, передает ТАСС.

    Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов России и США. До этого на МКС в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина, а в составе экипажа миссии Crew-6 – космонавт Роскосмоса Андрей Федяев.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Киеве признали успехи ВС России на Купянском направлении
    ВКС России отогнали американские беспилотники от Крыма
    Подоляк: Союзники Украины дали добро на удары по Крыму
    Госдолг Украины за месяц вырос на 4 млрд долларов
    Пентагон решил принять на вооружение тысячи дронов против Китая
    На Украине признали невыполнение плана по мобилизации
    Международная федерация киберспорта разрешила РФ выступать с флагом и гимном

    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подошла к созданию системы «микроПВО»

    В России успешно провели полигонные испытания лазерной пушки. Отмечается, что с помощью установки можно поражать дроны как самолетного, так и квадрокоптерного типа. В чем заключаются особенности подобных разработок, как схожие задачи решаются в других странах и как лазеры могут упростить защиту жилых районов от вероятных атак противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............