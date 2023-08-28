Россия сообщила о нарушении Западом протоколов деконфликтации в Сирии

Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза

Американист Дудаков: Возвращение Трампа в Белый дом – это ночной кошмар для Евросоюза

Tекст: Евгений Поздняков

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом – ночной кошмар для всех трансатлантических бюрократов. Никто из них не желает слепо надеяться на удачу, поэтому и обращаются за помощью к СМИ. Цель подобных публикаций заключается в создании «страшной картинки» для обывателя. Американцам нужно внушить, что экс-глава США способен разрушить все достижения западного мира», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Больше всего лидеры государств – союзников Вашингтона опасаются, что Трамп предпочтет выйти из конфликта на Украине. Тогда ЕС придется самостоятельно разгребать все последствия столь масштабного противостояния. Разумеется, бремя финансовой ответственности за будущее «израненного войной союзника» полностью падет на Брюссель», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, экс-глава США, скорее всего, захочет нарастить масштабы экономического противостояния с КНР. Сделав это, он приступит к следующему игроку на международной арене, взаимодействие с которым выглядит несправедливым. Им станет Евросоюз. Торговая война Штатов с ЕС принесет организации колоссальные убытки», – акцентирует эксперт.

«Интересно, что в статье The Wall Street Journal выражается обеспокоенность тем, что США при Трампе могут выйти из НАТО. На мой взгляд, подобные опасения совершенно беспочвенны. Альянс – основа глобального лидерства Америки, и покинуть организацию экс-главе Белого дома никто не позволит», – резюмирует Дудаков.

Ранее стало известно об опасениях союзников Вашингтона из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что сама вероятность победы экс-главы Штатов заставляет мировых лидеров «нервничать». В настоящий момент многие политики государств – партнеров Америки уже обдумывают план действий в случае поражения Демократической партии, подчеркивает издание.

«Союзники от Парижа до Токио считают Трампа беспорядочным президентом, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей в рамках противодействия российскому и китайскому экспансионизму», – говорится в статье. В то же время уточняется, что Пекин и Москва видят потенциальную выгоду от возвращения экс-главы государства.

Противники США рассматривают Дональда Трампа как лидера, который будет готов заключить соглашения, чтобы «ослабить напряженность в таких горячих точках, как Украина и Тайвань». Издание приводит мнение опрошенных специалистов-международников. Согласно их опасениям, миллиардер может «спровоцировать глобальную торговую войну».

В частности, газета подчеркивает, что кандидат в президенты уже пригрозил «ввести новые тарифы на все товары, импортируемые в США». По мнению WSJ, это ударит как по «врагам» Вашингтона, так и по его «друзьям». Подобная политика может привести к «разногласиям в трансатлантических отношениях», считает издание.

Кроме того, в статье указывается, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал «выход США из НАТО» практически «неизбежным шагом», если экс-глава Белого дома вернется на свою должность. В связи с этим некоторые правительства стремятся «зафиксировать» военную помощь Украине на случай сокращения поддержки ВСУ по инициативе миллиардера.