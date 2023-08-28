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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    6 комментариев
    28 августа 2023, 19:52

    В Сети стал популярным ролик с призывом к солдатам ВСУ сдаться

    В Сети набирает популярность ролик на украинском языке с призывом к солдатам ВСУ сдаться

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети набирает популярность ролик на украинском языке для солдат ВСУ, которым вместо гибели на полях контрнаступления предлагается сохранение жизни.

    В ролике рассказывается история простого украинского парня, который не смог спрятаться и откупиться от украинской мобилизации и попал на поле боя.

    «Теперь у тебя только один, последний шанс остаться в живых», – говорит закадровый голос, после чего солдат ВСУ поднимает руки и идет сдаваться.

    В ролике появляется финальная фраза: «Это твой последний шанс».

    27 августа 2023, 21:33
    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России

    Зеленский исключил перенос боев на территорию России из-за риска остаться без поддержки

    Зеленский рассказал, почему опасается вести бои на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России.

    Он считает, что этого не должно случиться, поскольку тогда Украина «точно останется одна», передает РИА «Новости». Также Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.

    Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    Коментарии (23)
    27 августа 2023, 20:18
    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов

    The Economist: Лишь 35-40% дронов ВСУ долетают до зоны расположения целей в России

    На Западе раскрыли статистику эффективности атак ВСУ с помощью дронов
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ при атаках дронов на территорию России используют данные, которые им предоставляют западные партнеры, сообщает издание. При этом России удалось лишить Украину количественного преимущества в беспилотниках.

    The Economist со ссылкой на источник пишет, что только «около 35-40%» дронов долетают до зоны расположения цели, передает РИА «Новости». На этом фоне «удары по Москве, попавшие в заголовки газет, призваны оказать психологическое воздействие на россиян» и являются «пиар-проектом».

    Другой источник, «близкий к главнокомандующему Украины», сообщил, что на передовой «Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному», теперь, по его словам, у сторон «паритет».

    «Обширные возможности России в области противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы означают, что любое украинское нападение требует тщательного планирования», – добавляют авторы. Однако коррупция, бюрократия, корыстные интересы в ВПК, а также дефицит специалистов и денег тормозят создание украинцами достаточного количества дронов.

    Напомним, в Пентагоне призвали ВСУ меньше полагаться на БПЛА при разведке и больше использовать для этого наземные силы, сообщает издание The Washington Post. По мнению американцев, представители сухопутной разведки могут лучше оценить позиции российских войск.

    Коментарии (8)
    27 августа 2023, 20:00
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона

    Политолог Шеслер усомнилась в способности генералов ВСУ нарушить рекомендации Пентагона

    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    План контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей. Штаты обладают серьезным контролем над офисом Зеленского и ВСУ, поэтому в слова о непослушании Украины верится с трудом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета The New York Times сообщила об обострении противоречий между украинскими генералами и Пентагоном из-за тактики контрнаступления.

    «Нельзя сказать, что Украина вдруг сорвалась с цепи. В конце концов, США регулируют колоссальные потоки военной техники и боеприпасов, без которых ВСУ попросту не смогут продолжать участие в конфликте. Это невероятный рычаг контроля», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Фактически, Вашингтон может шантажировать офис Зеленского простыми угрозами о прекращении поставок. Поэтому публикации западной прессы на тему того, что между ВСУ и Пентагоном есть разногласия, выглядят странно. Однако рассматривать подобные сообщения стоит в контексте политической борьбы внутри США», – отмечает собеседница.

    «Штаты уже вошли в президентскую гонку. Поэтому администрации Джо Байдена необходимо доказать обществу, что поддержка ВСУ не была ошибкой. В связи с этим американские СМИ пытаются возложить провал контрнаступления на украинцев», – подчеркивает эксперт.

    «В реальности же мы имеем, судя по всему, коллективную ошибку и недооценку мощи российских войск. Но разве правительство США может признать этот провал? Нет. Поэтому им приходится изворачиваться и прививать обществу тезис, мол, «мы все необходимое сделали, но украинцы своевольные и непослушные», – считает Шеслер.

    «При этом из публикаций западных СМИ можно понять, что американцы совершенно не понимают географической структуры подконтрольной ВСУ территории. Кажется, местные журналисты вовсе не осознают ценности Купянска и возможных последствий его взятия, зато уперлись в сухопутный коридор в Крым. Поэтому претензии, высказывающиеся в данных материалах, выглядят сомнительно», – уточняет собеседница.

    «Тем не менее, подобная волна критики в западной прессе ничего хорошего офису Зеленского и военному командованию не сулит. Я не исключаю, что некоторых персонажей и вовсе могут слить. Не из-за того, что они непослушные, а лишь для того, чтобы они взяли на себя груз поражений. Затем на их место придут новые люди, которых назовут «более компетентными и менее коррумпированными», – резюмирует Шеслер.

    Ранее стало известно о разногласиях командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с западными союзниками. Об этом пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что пока Украина наступала на юге и востоке, России удалось продвинуться близ Купянска, из-за чего командование противника решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части фронта.

    Как заявил Сырский, в сложившейся ситуации необходимо оперативно принять необходимые меры для укрепления украинских оборонительных позиций на рубежах. По его мнению, продвижение стоит продолжить в тех местах, где это возможно на данный момент.

    Издание отмечает, что ВСУ следовало бы сосредоточиться на одном участке фронта, собрав на нем максимально количество сил для потенциального прорыва. Однако вместо этого украинское командование «попыталось разделить войска» поровну между югом и востоком. Подчеркивается, что подобные действия напрямую противоречат действиям, рекомендованным офису Зеленского со стороны Пентагона.

    Примечательно, что критика в адрес украинского командования звучит все чаще. Так, в четверг все та же The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, не взирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки, контрнаступление не стоило и начинать». В материале приводятся слова солдата ВСУ, который считает, что для подобной инициативы Украина не обладает необходимыми силами и техническими средствами.

    На серию разгромных публикаций отреагировал Владимир Зеленский. По его мнению, перебрасывать войска с востока на юг нельзя. Он отметил, что в случае реализации подобных планов, Россия за пару дней сумеет взять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков. «Мы не отдадим Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные эксперты усомнились в том, что ВСУ в рамках «контрнаступа» могли действовать своевольно.

    Коментарии (4)
    28 августа 2023, 03:37
    В Польше объяснили последствия ненависти к России

    Mysl Polska: Ненависть к России привела Польшу к отчаянию

    Tекст: Ольга Никитина

    Упорная приверженность украинскому флагу и «ненависть к России» в Польше приняли «отчаянный» характер, пишут местные СМИ.

    В статье издания Mysl Polska говорится, что «ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша». Даже вопреки и наперекор позиции киевского режима власти Польши готовы будут пожертвовать ресурсами и национальными интересами, уверен автор публикации Станислав Белень.

    Он считает, что Польша предает «дух добрососедства», основывающийся на взаимном уважении ценностей и интересов. По мнению польского журналиста, киевская сторона нарушает эту взаимность, но Варшава игнорирует это, передает РИА «Новости».

    Ранее польские СМИ писали, что руководство Польши будет готово отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы.

    Коментарии (15)
    28 августа 2023, 13:14
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    ВМФ России поразил высокоточным оружием склад авиационного вооружения ВСУ
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский Военно-морской флот ночью в понедельник ударил по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии, сообщило Минобороны России.

    Групповой удар наносили высокоточным оружием большой дальности морского базирования, цель удара достигнута, объект поражен, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    На прошлой неделе ВС России групповым ударом поразили центр принятия решений ВСУ.

    Коментарии (18)
    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 12:34
    WP: Украина перебросила часть войск с восточного на южное направление

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское военное руководство решило перенаправить часть подразделений с восточного на южное направление, утверждает колумнист издания Washington Post Дэвид Игнатиус.

    Изначально киевский режим пытался распределить войска по трем направлениям равнозначно, вместо того, чтобы сконцентрировать силы на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря, указывает Игнатиус в статье для Washington Post, передает РИА «Новости».

    Теперь же ВСУ перебрасывают подразделения на юг из Артемовска и других направлений на востоке, утверждает он.

    До этого Financial Times отмечал, что киевский режим, по мнению западных инструкторов, не смог добиться планируемого прогресса в контрнаступлении.

    Коментарии (12)
    28 августа 2023, 14:55
    В украинских Черновцах решили эксгумировать останки двух Героев СССР

    В украинских Черновцах решили эксгумировать останки двух Героев Советского Союза

    В украинских Черновцах решили эксгумировать останки двух Героев СССР
    @ Public doamin

    Tекст: Ольга Иванова

    Из братской могилы в парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко в центре Черновцов на западе Украины будут эксгумированы останки Героев Советского Союза генерал-майора Федора Боброва и полковника Лаврентия Волошина, сообщила Черновецкая городская рада в сообщении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

    В сообщении говорится, что этой братской могилы больше не будет, памятник демонтируют, а тела перезахоронят на кладбище на улице Зеленой, передает ТАСС.

    Всего в братской могиле погребены шесть советских офицеров, павших в 1944 году в боях против войск гитлеровской Германии.

    Ранее сообщалось, что в селах Грушатичи и Миженец демонтировали два памятника советским солдатам, еще три памятника во Львовской области Украины снесли днем ранее.

    Коментарии (16)
    28 августа 2023, 12:08
    Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
    Российская ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Дежурными средствами противовоздушной обороны украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма, говорится в сообщении Минобороны.

    Ракета была уничтожена около 11.30. Таким образом, отмечает Минобороны в Telegram, российскими военными пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    На прошлой неделе также была пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200.

    Коментарии (7)
    27 августа 2023, 20:44
    Зеленский заявил, что не держится за власть

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.

    «Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы», – сказал Зеленский, передает РИА «Новости».

    До этого он отмечал, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. По его словам, это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, а Запад выделит на это деньги.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом, и почему Зеленский боится их проводить.

    Коментарии (15)
    28 августа 2023, 11:42
    На Западе признали провал контрнаступления ВСУ

    Financial Times: Западные инструкторы признали провал контрнаступления ВСУ

    На Западе признали провал контрнаступления ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Западные инструкторы признали, что у Киева не получилось добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у сил России ресурсы, пишет Financial Times.

    В материале указано, что украинские военные и их западные инструкторы прекрасно понимают, что Киев не добился того прогресса, на который он надеялся, передает РИА «Новости».

    По информации бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, украинскому контрнаступлению препятствовали три причины – сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы российских сил и использование ими БПЛА.

    «Это очень сложно... Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде», – отметил Бонн.

    Напомним, критика в адрес украинского командования звучит все чаще. The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, невзирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки контрнаступление не стоило и начинать».

    Коментарии (5)
    28 августа 2023, 12:06
    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России

    Сенатор Джабаров: Британия и США останавливают Зеленского от переноса конфликта вглубь России

    В Совфеде осудили слова Зеленского о боевых действиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Словам Зеленского верить нельзя. Во-первых, он привык говорить одно, а делать совсем другое. А во-вторых, он транслирует не столько свою позицию, сколько волю США и Британии, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Владимир Зеленский заявил, что военные действия не должны перейти на территорию РФ.

    «Зеленский в очередной раз пытается юлить. Конфликт уже давно перебросился на территорию России. Во-первых, четыре новых региона находятся фактически «в центре событий». Во-вторых, даже старые территории страны регулярно сталкиваются с атаками украинских беспилотников», – сказал Владимир Джабаров, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

    «Мы имеем дело с крайне беспринципным человеком. Утром он заявляет одно, а вечером делает совершенно другое. Разум Зеленского затуманен недавней эйфорией всеобщего восхищения. Еще полтора года назад он разъезжал по европейским столицам в грязных джинсах и футболке, но ему все были рады, а сегодня его критикуют за провальное контрнаступление», – отмечает собеседник.

    «Он стал тяготить западных лидеров, и это сильно печалит его самолюбивую натуру. Вместе с тем Зеленский все еще в состоянии понимать простые истины. Украина нужна Вашингтону и Брюсселю только в качестве «тарана против России». Стоит ВСУ остановиться, заговорить о возможности переговоров, и вся поддержка «цивилизованного мира» испарится», – подчеркивает сенатор.

    «Но есть в словах Зеленского и доля правды. США и Британия не хотят масштабного расползания конфликта на территорию России. Ведь иначе Москва может начать действовать крайне жестко. Так что президент Украины в очередной раз выступил в роли рупора западной позиции», – резюмирует Джабаров.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт не должен перейти на территорию России. По его мнению, если это случится, то Украина «точно останется одна». Также он подчеркнул, что ВСУ готовы к долгой войне при условии, если не будут терять людей.

    Кроме того, он отметил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране. «Я бы не хотел, чтобы мы жили без голосования три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь», – заверил президент.

    Ранее Зеленский анонсировал выделение новых пакетов военной помощи уже в сентябре. Он отметил, что западные партнеры осведомлены о потребностях ВСУ. «Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Ожидаем решений», – уточнил он. По его словам, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности Украины.

    При этом в американских СМИ продолжает нарастать критика в отношении военного руководства страны. Недавно The New York Times сообщила о нежелании командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского следовать указаниям Пентагона. Политолог Лариса Шеслер подробно объясняла, к чему приведут публичные разногласия в стане «союзников».

    Коментарии (6)
    28 августа 2023, 16:11
    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров

    Президент Венгрии Новак заявила об отсутствии военного решения конфликта на Украине

    Президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо сесть за стол переговоров, военного решения конфликта на Украине нет, сообщила президент Венгрии Каталин Новак.

    По ее словам, полтора года войны не привели к решению о долгосрочном мире, поэтому необходимо начать переговоры. Новак заявила, что это мнение она высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично, передает РИА «Новости».

    Вместе с тем она отметила, что Венгрия готова присоединиться к переговорному процессу по «формуле мира» Зеленского.

    Новак в среду на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины.

    Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в урегулировании конфликта на Украине в ближайшее время наступят перемены, хотя условий для объявления о конкретном мирном плане пока нет.

    Коментарии (12)
    28 августа 2023, 15:30
    Зеленский рассказал об «израильской модели» гарантий безопасности от США
    Зеленский рассказал об «израильской модели» гарантий безопасности от США
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон предоставит Украине гарантии безопасности по «израильской модели», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

    По его словам, такая модель будет «наверняка». Она заключается в том, чтобы у Украины было оружие, тренировки военных и финансы, передает РИА «Новости».

    Зеленский добавил, что соглашение с США не сорвется, даже если нынешний президент Джо Байден не победит на предстоящих выборах, так как решение о помощи Украине принимает Конгресс.

    Ранее Зеленский заявил, что в сентябре ожидает выделения новых пакетов военной помощи для Украины.

    Коментарии (15)
    28 августа 2023, 04:48
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве

    Собянин: Cилы ПВО в районе Люберец уничтожили летевший к Москве БПЛА

    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Силами противовоздушной обороны ранним утром понедельника, 28 августа, в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший в направлении российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В своем Telegram-канале градоначальник сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

    На месте произошедшего работают экстренные службы, добавил Собянин.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что украинский беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района около 4.30 мск 28 августа.

    Этой же ночью сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

    В ночь на 26 августа средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района Московской области.

    Коментарии (5)
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      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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