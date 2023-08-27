Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.4 комментария
СК подтвердил гибель Евгения Пригожина
СК: По результатам экспертиз, личности всех десяти погибших соответствуют списку, заявленному в полетном листе
В рамках расследования катастрофы самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Как заявила Петренко в сообщении в Telegram-канале СК, по результатам экспертиз личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.
Ранее в СК сообщили, что при первоначальных следственных действиях на месте крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина в Тверской области нашли тела десяти погибших и изъяли бортовые самописцы.
Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.