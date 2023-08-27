Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
Лавров указал на разницу между лидерами стран БРИКС и западными политиками
Лавров: Лидеры БРИКС работают головой и заняты конкретными делами
Лидеры БРИКС работают головой и заняты конкретными делами, а западные политики и журналисты работают больше языком, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».
Фрагмент интервью Лаврова для программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Министр, комментируя поведение политиков и журналистов Запада, отметил, что они работают только языком.
Ранее публицист германской газеты Berliner Zeitung Рамон Шак заявил, что расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые участники организации усилят Россию.