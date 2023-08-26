Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.31 комментарий
Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один
Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один
Российский ударный FPV-беспилотник одержал победу над солдатом Вооруженных сил Украины в схватке один на один, следует из опубликованного Минобороны России видео боя.
На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».
На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.
Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.
В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.