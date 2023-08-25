Лукашенко: Костяк «Вагнера» остается в Белоруссии

Лукашенко: Костяк «Вагнера» остается на территории Белоруссии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как приводит слова Лукашенко агентство БелТА, «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии, как бы кому-то этого ни хотелось», передает ТАСС. Он добавил, что была выстроена система размещения в Белоруссии «Вагнера».

Лукашенко добавил, что западные СМИ распространили снимки из космоса с разбором палаток в лагере «вагнеровцев» в районе города Осиповичи Могилевской области, но это просто лишние палатки убрали, потому что столько не надо.

По словам белорусского президента, при необходимости «в течение нескольких дней здесь будут, до 10 тысяч человек». «Сейчас нет необходимости их здесь держать. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», – сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя и не заводил разговор в таком ключе.