Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.3 комментария
Фонд развития территорий открыл офисы в новых регионах России для помощи участникам СЭЗ
Фонд развития территорий открыл в Донецке, Луганске и Мелитополе офисы консультационной и организационно-правовой поддержки потенциальных участников свободной экономической зоны (СЭЗ).
Гендиректор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов указал, что фонд является оператором свободной экономической зоны, созданной в новых регионах по поручению президента РФ, и для ее эффективного развития были открыты дополнительные офисы в Донецке, Луганске и Мелитополе. По его словам, это необходимо для того, чтобы привлечь максимальное количество участников и оказать им полную консультационно-методическую поддержку.
Он добавил, что специалисты фонда помогут оформить заявки и инвестиционные декларации, проконсультируют по вопросам подготовки комплекта документов, а также налоговым льготам и другим преференциям, которые предоставляются участникам свободной экономической зоны.
Шагиахметов подчеркнул, что созданные офисы позволят более оперативно взаимодействовать с органами региональной власти по вопросам функционирования СЭЗ.
В офисе в Донецке свидетельства о внесении в единый реестр участников СЭЗ получили еще два предприятия из ДНР. Первое предприятие занимается добычей и обогащением угля и антрацита и реализует в Макеевке инвестиционный проект по модернизации технологического комплекса шахты. В том числе это позволит довести объем добычи с текущих 40 тыс. тонн в год до 270 тыс. тонн в год.
Второе предприятие намерено направить инвестиции на развитие производственной площадки по выпуску холодильной техники, чтобы провести модернизацию существующего оборудования и повысить объем выпуска холодильных приборов до 180 тыс. штук в год с дальнейшим увеличением до 205 тыс. штук в год.