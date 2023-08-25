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    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

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    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

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    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    10 комментариев
    25 августа 2023, 15:07

    Главный клирик СВО призвал молиться о погибших в самолете Пригожина

    Tекст: Вера Басилая

    Погибшим при крушении самолета, в списках пассажиров которого числился Евгений Пригожин, нужно одно: прощение и милость, поэтому нужно помолиться, заявил главный клирик СВО, протоиерей Димитрий Василенков.

    В Telegram-канале отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами приводится комментарий Василенкова. Он заявил, что не нужно строить никаких теорий и множить ненависть и злобу, погибшим нужно прощение и милость. Василенков призвал помолиться о тех, кто был на борту потерпевшего крушение самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и указал, что Пригожин был талантливым человеком, но сложной судьбы.

    24 августа 2023, 02:19
    Стало известно о единственной девушке на борту разбившегося самолета Пригожина

    «МК»: Единственной девушкой на борту разбившегося самолета Пригожина была стюардесса Распопова

    Стало известно о единственной девушке на борту разбившегося самолета Пригожина
    @ @kristina.yadrevskay

    Tекст: Ольга Никитина

    На борту бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области, находилась одна девушка – стюардесса Кристина Распопова.

    39-летняя Кристина Распопова раньше жила в Москве, но, устроившись в «МНТ Аэро», переехала в Санкт-Петербург, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Telegram-каналов.

    За несколько часов до вылета Распопова, как сообщается, рассказала родным, что их рейс задерживается.

    Ранее Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена семи пассажиров и троих членов экипажабизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 23:09
    Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
    Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
    @ Люба Островская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области. Среди них значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Список из семи пассажиров и троих членов экипажа опубликован в Telegram-канале Росавиации.

    Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

    И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Отмечается, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Коментарии (101)
    24 августа 2023, 06:06
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (25)
    23 августа 2023, 21:10
    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения частного самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил представитель экстренных служб.

    Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета около деревни Круженкино продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (55)
    25 августа 2023, 03:50
    Стало известно о требовании Пригожина загружать на самолеты парашюты

    Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты, хотя пилоты не видели в этом смысла, пишут СМИ.

    Как сообщает «Московский комсомолец», Пригожин «удивлял экипаж своими решениями», например, парашютами на двух самолетах, которыми он пользовался. Указывается, что «это достаточно бессмысленная затея с точки зрения пилотов». «В случае катастрофы парашют на борту самолета бесполезен», – пишет издание. Однако, как сообщается, «требование Пригожина было удовлетворено», парашюты «загрузили на оба борта еще весной».

    Издание пишет, что пилоты очень внимательно осматривали самолет перед вылетом. После полета Пригожин требовал уничтожать списки пассажиров. Также в целях конспирации конечной точкой маршрута самолета мог быть указан, например, аэропорт Жуковский, а приземлялся он в Пулково.

    В июле Embraer был отправлен на ремонт, так как сломался турбохолодильник. Сообщается, что «новый агрегат поставили с опозданием – через 30 дней вместо ожидаемых 10». Задержка была вызвана в том числе санкциями. Новый турбохолодильник купили за 7 млн рублей. В это время самолет оставался на открытой площадке в Шереметьево, доступ к нему имели два инженера и технический директор фирмы «МНТ-авиа».

    Самолет был готов к взлету 20 августа, вылет планировался на 22 августа, но по неизвестной причине его перенесли на 17.30 мск 23 августа. Сначала ожидалось, что на борту будет три пассажира, в результате полетели семеро. Последней информацией о ходе полета было сообщение от бортпроводницы в 17.40 мск – «руление». Больше экипаж на связь не выходил.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Коментарии (21)
    24 августа 2023, 10:32
    Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался за 30 секунд до падения

    Flightradar: Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался за 30 секунд до падения

    Самолет Пригожина несколько раз поднимался и снижался за 30 секунд до падения
    @ Михаил Царюк/РИА Новости

    Tекст: Алина Власенко

    Потерпевший крушение в Тверской области бизнес-джет Embraer, среди пассажиров которого значился Евгений Пригожин, несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением, следует из отчета сервиса Flightradar.

    Согласно отчету, самолет находился на высоте около 8,5 тыс. км до 18:19. Затем на протяжении 32 секунд он резко потерял высоту, после чего вышел на максимальную высоту около 9,15 км и снова снизился до 8,4 км. Потом самолет выровнял высоту на отметке 8,9 км и снова стал резко снижаться.

    Последние данные Flightradar получил, когда самолет находился на высоте около 6 км, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося.

    Коментарии (29)
    24 августа 2023, 02:29
    На месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек

    «Интерфакс»: Обнаружены останки всех десяти человек на месте крушения самолета в Тверской области

    На месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Обнаружены останки всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области, сообщили в экстренных службах.

    Были найдены тела всех десяти человек, сообщает Telegram-канал «Интерфакса».

    Поисковая операция завершена.

    Ранее Росавиация опубликовала имена десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа, которые находились на борту бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области.

    Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев и три члена экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.

    Коментарии (8)
    24 августа 2023, 05:14
    Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

    Один из фрагментов самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

    Tекст: Ольга Никитина

    Один из фрагментов потерпевшего крушение в Тверской области, бизнес-джета Embraer Legacy 600, на котором летел Евгений Пригожин, обнаружили на въезде в поселок Куженкино примерно в 2 км от места авиакатастрофы.

    Место падения обломка оцеплено полицией, там работают спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (35)
    25 августа 2023, 01:50
    Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России
    Кадыров назвал гибель Пригожина большой утратой для России
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был важной персоной государственного масштаба, но в последнее время либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в России, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров отметил в Telegram, что Пригожин «был очень активен для своих лет». Глава Чечни рассказал, что просил его «оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности». По словам Кадырова, другие вопросы «можно было решить потом». «Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», – заявил Кадыров.

    Он отметил большой вклад Пригожина в реализацию специальной военной операции на Украине. Как подчеркнул руководитель Чечни, «эту заслугу у него не отнять». Гибель Пригожина Кадыров назвал «большой утратой» для России. Он выразил соболезнования родным и близким Пригожина.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, и указал, что Пригожин был талантливым человеком, но сложной судьбы.

    Коментарии (16)
    23 августа 2023, 21:54
    СК завел дело о нарушении безопасности полетов после катастрофы под Тверью

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Telegram-канале СК сообщается, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (11)
    24 августа 2023, 11:01
    Дело о крушении самолета Пригожина поручили следователю из дела экс-главы Total

    Расследование дела о самолете Пригожина будет вести следователь Сибула из дела экс-главы Total

    Tекст: Алина Власенко

    Дело о крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600, на борту которого был заявлен в качестве пассажира основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, будет вести следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    О том, что дело о крушении самолета Пригожина будет вести Сибула, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету.

    Сибула уже расследовал громкие дела о крушениях самолетов, в том числе авиакатастрофу в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. Также Сибула расследовал дело о крушении SSJ 100 в 2019 году, во время которого погиб 41 человек.

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за короткий промежуток времени набирал и терял высоту перед падением.

    Коментарии (13)
    23 августа 2023, 22:31
    Тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью

    Диспетчерская служба: Тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью

    Tекст: Ольга Никитина

    Из-под обломков самолета, потерпевшего крушение в Тверской области, спасатели извлекли тела семи погибших.

    Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Бологовского округа.

    Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших. Всего при крушении погибли десять человек. В Росавиации сообщили, что одним из пассажиров разбившегося бизнес-джета Embraer значился Евгений Пригожин. По факту крушения завели уголовное дело.

    Коментарии (7)
    23 августа 2023, 20:28
    Губернатор взял на контроль ЧП с катастрофой самолета в Тверской области

    Губернатор Руденя взял на контроль происшествие с катастрофой самолета в Тверской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с катастрофой самолета в Бологовском районе Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    В сообщении указывается, что в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна, семеро пассажиров и трое членов экипажа погибли, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. «Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется», – добавили в облправительстве. Село Куженкино находится в 16 км от города Бологое и в 170 км от Твери. Местность на данной территории преимущественно лесистая.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (7)
    25 августа 2023, 13:55
    Обломки супер-джета Пригожина вывезли с места крушения

    Tекст: Алина Власенко

    Обломки потерпевшего крушение супер-джета Embraer, на борту которого в качестве пассажира значился основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин, вывезли с места падения.

    Обломки поместили в специальный футляр, которые вывез грузовик, передает РИА «Новости».

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и указал, что Пригожин был талантливым человеком, но сложной судьбы.

    Коментарии (0)
    25 августа 2023, 14:14
    В Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина

    Песков: Итоги расследования катастрофы самолета Пригожина будут опубликованы после проведения необходимых экспертиз

    Tекст: Антон Никитин

    Итоги расследования катастрофы самолета Евгения Пригожина опубликуют после того, как будут выполнены все необходимые экспертизы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу подтвердить смерть основателя ЧВК «Вагнер».

    «Если вы внимательно слышали вчера заявление президента России, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая, официально каких-то итогов нет, как только они будут готовы для опубликования, они будут опубликованы», – приводит РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, есть ли у Кремля официальное подтверждение смерти Пригожина.

    Ранее Песков назвал абсолютной ложью утверждения о причастности Кремля к крушению самолета Пригожина. Он также отказался говорить о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер».

    Коментарии (0)
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