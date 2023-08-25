Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.0 комментариев
Главный клирик СВО призвал молиться о погибших в самолете Пригожина
Погибшим при крушении самолета, в списках пассажиров которого числился Евгений Пригожин, нужно одно: прощение и милость, поэтому нужно помолиться, заявил главный клирик СВО, протоиерей Димитрий Василенков.
В Telegram-канале отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами приводится комментарий Василенкова. Он заявил, что не нужно строить никаких теорий и множить ненависть и злобу, погибшим нужно прощение и милость. Василенков призвал помолиться о тех, кто был на борту потерпевшего крушение самолета Embraer Legacy в Тверской области, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательного подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока нет.
В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой и указал, что Пригожин был талантливым человеком, но сложной судьбы.