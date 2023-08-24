Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.0 комментариев
Учение ОДКБ «Боевое братство – 2023» решили провести в Белоруссии
Учение ОДКБ «Боевое братство – 2023» пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября
Совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство – 2023» пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября, принимающие в них участие воинские контингенты начнут перебазироваться в республику с 25 августа, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
Согласно сообщению ведомства, в общем замысле учения «Боевое братство – 2023» спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ, передает ТАСС.
В оборонном ведомстве добавили, что в ходе учения будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.
В рамках запланированных действий предусматривается совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2023» с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Также запланированы специальное учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств – членов ОДКБ «Поиск-2023» и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2023».
Кроме того, предусмотрено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2023».
Как сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, участники учений с 25 по 29 августа совершат перегруппировку в Белоруссию. Контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из государств – членов организации в район проведения учений в соответствии с планом.
Ранее Минобороны Белоруссии анонсировало учения с ЧВК «Вагнер» у границ Польши.