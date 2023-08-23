Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

«Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.

Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.

Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.

«Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.

Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.