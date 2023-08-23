  • Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

    5 комментариев
    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    12 комментариев
    23 августа 2023, 13:14

    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине

    Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

    «Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.

    Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.

    «Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.

    Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.

    23 августа 2023, 05:56
    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину

    Полковник Макгрегор: Путин не раздавил Украину, так как не хочет гибели христиан

    В США объяснили, почему Путин не «раздавил» Украину
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всем, чтобы «раздавить» Украину, однако президент Владимир Путин видит в украинцах православных христиан, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что Россия не использовала резерв из 300 тыс. военнослужащих, тысячи ракет и артснарядов. Все это, по оценке военного эксперта, могло «раздавить» Украину, однако российский лидер видит в украинцах православных христиан – таких же, как и российский народ. Макгрегор отметил, что президент России не желает украинцам смерти, передает РИА «Новости».

    США, подчеркнул Макгрегор, работали не покладая рук, чтобы прийти к конфликту с Россией. На протяжении нескольких лет, напомнил он, Россия повторяла, что не приемлет только приближения войск и вооружений к российским границам. Американская сторона это игнорировала, отметил военный эксперт. По его мнению, Вашингтон недооценивал экономический и военный потенциал России. Российская армия, добавил он, сильнее и больше, чем она была в 1980-х годах.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявлял, что Владимира Зеленского не волновали жизни украинцев, только российский президент Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине.

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    22 августа 2023, 19:48
    Путин назвал условие возврата России к зерновой сделке

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС.

    «Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться – только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», – цитирует ТАСС Путина.

    «Ни одно из условий так называемой сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, осуществлено не было. Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались», – указал президент.

    Он также заявил, что Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе, тем более ожидается отличный урожай.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган хочет лично в сентябре обсудить зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.

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    22 августа 2023, 17:46
    Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали – да и до сих пор порой звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года – вот несмотря на все эти прогнозы – вошла в пятерку крупнейших экономик мира», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия, по данным Всемирного банка, обогнала Федеративную Республику Германию по паритету покупательной способности, по объему экономики.

    Коментарии (86)
    22 августа 2023, 18:54
    Путин назвал ожидаемую продолжительность жизни в России в 2023 году

    Путин: Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года

    Tекст: Антон Никитин

    Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году превысила 73 года, вернувшись к допандемийному уровню, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «Отмечу, что в текущем году ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень и составила чуть более 73 лет. Она у нас «присела», как мы знаем, в период пандемии и сейчас опять вернулась к допандемийному уровню», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, в конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составит 73,4 года.

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    23 августа 2023, 11:05
    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС

    МИД ЮАР заявил об эффективном участии Путина в саммите БРИКС в видеоформате

    Tекст: Алина Власенко

    Участие президента России Владимира Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ЮАР Нельсон Кгвете.

    По его словам, все участники ценят активное участие Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита. «Такое чувство, что президент России присутствует в залах саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС», – заявил Кгвете, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. В видеообращении к участникам делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

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    23 августа 2023, 01:29
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    Путин удивился отношению командования ВСУ к украинским солдатам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще – те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе», – удивился глава российского государства. «Но это их дела и их проблемы», – приводит его слова ТАСС.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

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    23 августа 2023, 01:23
    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе

    Глава ЛНР Пасечник сообщил Путину, что обстановка в регионе остается напряженной

    Глава ЛНР сообщил Путину о ситуации в регионе
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений, доложил врио главы региона Леонид Пасечник президенту России Владимиру Путину.

    «Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной. Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости [находится] линия боевого соприкосновения», – сказал врио главы ЛНР.

    Пасечник сообщил, что, согласно распоряжению главы государства, в ЛНР прорабатываются дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что у Пасечника «неплохо получается» решать задачи, которые стоят перед регионом. «Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить», – сказал президент.

    Путин отметил, что врио главы республики и его команда «многое делают для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены».

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    23 августа 2023, 01:38
    Путин указал на главную проблему в новых регионах России

    Путин назвал низкие доходы и высокие цены главной проблемой в новых регионах России

    Путин указал на главную проблему в новых регионах России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Невысокие доходы граждан и растущие цены – ключевая проблема в новых регионах страны, отметил президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

    «На мой взгляд, главная проблема – это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен», – приводит его слова ТАСС.

    Путин дал Пасечнику поручение заниматься восстановлением экономики и социальной сферы в новых регионах одновременно с решением вопросов безопасности. «На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы. Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован – этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической», – сказал глава государства.

    Также Путин обратил внимание, что численность населения ЛНР восстанавливается. «Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток», – сказал глава государства.

    Он выразил уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. «Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать», – заверил Пасечника президент.

    Пасечник в свою очередь доложил президенту, что обстановка в Луганской народной республике остается напряженной, но стабильной и без обострений. Президент выразил уверенность, что Пасечнику и его команде удастся решить все «житейские» вопросы, которые стоят сейчас в регионе.

    Также в ходе встречи Путин заявил, что украинское командование ведет себя так, будто солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) – не граждане этой страны: они толкают своих военных на минные поля и под удары российской артиллерии

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    22 августа 2023, 20:19
    Путин: России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений

    Tекст: Вера Басилая

    России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.

    «России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж и при этом лицемерно обвиняют нас в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации так называемой зерновой сделки, заключенной с участием Секретариата ООН и изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент отметил, что экспорт российских зерновых в Африку в 2022 году составил 11,5 млн тонн, а за первые шесть месяцев 2023 года – уже почти 10 млн тонн, «несмотря на введенные против нас незаконные санкции».

    Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней.

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    22 августа 2023, 23:24
    Путин пообщался с коллегами по БРИКС из ситуационного центра Кремля

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС.

    Глава государства присоединился к ней по видеосвязи – из ситуационного центра Кремля, передает ТАСС.

    Во вторник в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся XV саммит объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На месте российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии в онлайн-формате.

    В видеообращении к участникам Делового форума БРИКС российский лидер, в частности, заявил, что наша страна последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

    Также Путин заявлял, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений, обвиняя в сложностях на мировых рынках, что проявилось при реализации зерновой сделки.

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    22 августа 2023, 18:32
    Путин назвал сложной ситуацию в сфере рождаемости в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация в сфере рождаемости в России сложная, рождается меньше детей, чем год назад, заявил президент России Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной. Да, в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше – это правда, мы это знаем – чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучшей. Пока в России рождается меньше детей, чем год назад», – цитирует его РИА «Новости».

    Путин напомнил, что уже были сформулированы специальные поручения предложить дополнительные меры в сфере демографии. «И я прошу федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ», – сказал он.

    Ранее Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

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    23 августа 2023, 02:23
    Путин похвалил работу команды Балицкого в Запорожской области
    Путин похвалил работу команды Балицкого в Запорожской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин положительно оценил работу врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его команды. Этой встречей в ночь на среду продолжился напряженный рабочий график главы государства.

    «Я вижу, что вся команда ваша мобилизована – в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется – в экономике, в социальной сфере», – сказал Путин на встрече с Балицким, передает ТАСС.

    Балицкий со своей стороны отметил важность предстоящего 1 сентября, поскольку это второй День знаний в жизни региона после воссоединения с Россией. «Сергей Владиленович [Кириенко] вопрос держит на контроле, буквально вчера он был, мы проверяли школы, инспектировали. Все дети, могу сказать с уверенностью, обеспечены учебниками. В школах в полном объеме работают все образовательные и развивающие мероприятия, проводятся кружки. Выплачен в полном объеме учителям, которые ведут внеклассное чтение, объем денег, и также [это] предусмотрено в бюджете. Все школы охраняются по лицензии Росгвардии, во всех школах сегодня у нас обеспечение педагогов и заведений бесплатным питанием, дети первых–четвертых классов получают в полном объеме», – приводятся его слова на сайте Кремля.

    Также врио главы Запорожской области доложил главе государства, что сухопутный маршрут вокруг Азовского моря работает в полном объеме. «Нацисты продолжают, конечно, бить по инфраструктуре, Крымский мост для них является целью, мы это понимаем, и то, что было сделано, сегодня дает свои плоды», – сообщил он.

    Кроме того, Балицкий сообщил, что, согласно результатам социологических опросов, 87% жителей Запорожской области поддерживают политику президента Путина. Он отметил также, что «Единую Россию» поддерживают 71% избирателей, и выразил уверенность, что партия получит заслуженный результат на выборах.

    Чуть ранее Путин встретился в Кремле с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили ситуацию в регионе и, в частности, подготовку к сентябрьским выборам.

    Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

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    22 августа 2023, 18:40
    Путин поручил правительству и ЦБ бороться с волатильностью на фондовом рынке

    Путин поручил правительству и ЦБ активнее использовать инструменты для снижения волатильности на фондовом рынке России

    Tекст: Антон Никитин

    Необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, позволяющие снизить волатильность на фондовом рынке, так как она затрудняет принятие инвестиционных решений, поручил президент России Владимир Путин правительству РФ и ЦБ на заседании Совета по национальным проектам.

    «За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность – всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, 11 августа в ЦБ России заявляли об отсутствии рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля.

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    22 августа 2023, 19:54
    Путин: Россия наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений Глобальному Югу

    Путин: Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга

    Tекст: Антон Никитин

    Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга, заявил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

    «Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также объявил, что переговоры о безвозмездных поставках зерна из России странам Африки находятся в завершающей стадии. «В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются», – сказал российский лидер, говоря о готовности заместить украинское зерно нуждающимся странам после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, 10 августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заверил, что в ближайшее время российское зерно будет бесплатно поставлено в Африку. В конце июля Путин заявлял, что Россия в ближайшие три-четыре месяца готова поставить шести африканским государствам безвозмездно по 25-50 тыс. тонн зерна. Он называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

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    22 августа 2023, 19:09
    Путин: Задача сдерживания роста цен выходит на первый план

    Tекст: Ольга Иванова

    Инфляционные риски в России растут, задача по сдерживанию роста цен выходит сейчас на первый план, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Объективные данные показывают, что инфляционные риски… Хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно. Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план. Я прошу коллег из правительства, из Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что уже с третьего квартала в России наметился экономический рост и сейчас его темпы довольно устойчивы.

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