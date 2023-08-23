Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.3 комментария
Путин назвал целью России окончание развязанной Западом войны на Украине
Россия в ходе спецоперации стремится закончить войну на Украине, развязанную Западом, заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.
«Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», – сказал он.
Стремление западных стран сохранить свою гегемонию в мире привело к тяжелому украинскому кризису, добавил российский лидер.
Путин подчеркнул, что сперва с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот на Украине, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, передает ТАСС.
«Война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – указал президент России.
Ранее официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете заявил, что участие Путина в работе саммита БРИКС в видеоформате в высшей мере эффективно и очень полезно.