Историк: Оборонительная тактика времен Курской битвы актуальна в ходе СВО

Историк Кикнадзе: Оборонительная тактика времен Курской битвы актуальна в ходе СВО

Tекст: Андрей Резчиков

«Исторические параллели с Курской битвой в ходе специальной военной операции вполне уместны и очевидны. Решения нашего руководства о преднамеренном переходе в оборону на линии боевого соприкосновения в прошлом году были приняты для того, чтобы нарастить силы и средства, обеспечить необходимое превосходство в численности и подготовленности войск, грамотно выбрать направление главных ударов, определить наиболее эффективные формы и способы разгрома противника», – считает Владимир Кикнадзе, член-корреспондент РАРАН, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона».

В ходе Курской битвы также было принято решение о преднамеренной стратегической обороне с дальнейшим переходом в контрнаступление на общем фронте. «Здесь первичную роль играла военная стратегия руководства, которое понимало, что от итогов этих оборонительных сражений будет зависеть наступательная операция, окончательное закрепление, либо утрата стратегической инициативы на фронте в ходе Великой Отечественной войны», – напомнил историк.

Именно Курская битва заставила союзников Германии выйти из состава гитлеровской коалиции и перейти на сторону Советского Союза. «От Курской битвы зависела обстановка внутри нашей страны, стояла скорейшая задача освобождения территорий, которые уже более двух лет находились под оккупацией», – добавил собеседник.

Среди прочего Иосифу Сталину предлагали в ходе контрнаступления осуществить крупное окружение группировки противника, как это было под Сталинградом. «Но Сталин сказал, что первейшая задача – это освобождение территорий, а уже в дальнейшем, когда враг станет слабее, мы его будем окружать и уничтожать», – добавил Кикнадзе.

Огромные сомнения Сталина заключались в том, можно ли в преднамеренной обороне сдержать новые образцы техники и вооружения Третьего Рейха. «По данным разведки мы знали, что современные западные танки и самолеты превосходят наши образцы по тактико-техническим характеристикам. И тем не менее решение об обороне было принято», – указал историк.

По его словам, оборонно-промышленный комплекс, тыл был готов обеспечить армию необходимым количеством вооружений и техники, восполняя возможные потери. «Мы производили технику, которую можно было быстро восстанавливать и снова вводить в строй, потому что сегодня, как и тогда, мы были ограничены в использовании определенных технологий и ресурсов. Но самое главное, мы были ограничены во времени и должны были производить как можно больше техники», – указал собеседник.

«Сегодня новейшие образцы вражеской техники все равно будут уничтожаться благодаря смекалке русского народа, благодаря мужеству и героизму. В Курской битве за мужество и героизм были награждены 100 тыс. человек. Это тоже свидетельство того, благодаря чему была одержана победа 80 лет назад. И сегодня мы видим не менее яркие образцы личного героизма, массового мужества воинских формирований и подразделений. Поэтому победа будет за нами», – уверен военный историк.

Собеседник особо отметил: как показывает история, мы всегда находили возможности решать самые сложные задачи. «Мы могли решать эти задачи прежде всего в объединении, помогая и говоря друг другу правду. Мы можем найти все необходимое в историческом опыте и, творчески это переосмыслив, успешно решать текущие задачи», – подытожил Кикнадзе.

23 августа отмечается годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Начатое в июле 1943 года сражение завершило коренной перелом в Великой Отечественной войне. За героизм, мужество и отвагу в боях на Огненной дуге 100 тыс. бойцов были награждены орденами и медалями, 180 воинов удостоены звания Героя Советского Союза.

За вклад в победу в мае 2007 года Указом президента России Курску в числе первых в стране присвоено высокое звание «Город воинской славы». Благодаря самоотверженному подвигу солдат и офицеров Красной армии и мирного населения удалось полностью очистить страну от нацистских захватчиков, а затем и весь мир.