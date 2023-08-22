СМИ опубликовали компрометирующие Шольца письма

Stern опубликовало письма, ставящие под сомнение показания Шольца по делу Cum-Ex

Tекст: Алина Власенко

В 2018 году немецкие СМИ обратили внимание на налоговые схемы Cum-Ex, с помощью которых обогатились сети мошенников, используя схему по возврату налогов. В частности, в дату объявления дивидендов мошенники перемещали акции с («cum») и без («ex») прав на дивиденды, присваивая часть средств, передает РИА «Новости».



В 2016 году, когда Шольц был бургомистром и главой партии социал-демократов (СДПГ) в Гамбурге, налоговая инспекция потребовала взыскать с гамбургского частного банка M.M.Warburg & CO 47 млн евро, которые банк получил в результате налоговой схемы за 2009 год, однако по непонятным причинам инспекция не соблюла исковую давность. Незадолго до этого Шольц принял у себя акционеров упомянутого банка. Он также заявил следственному комитету, что «не помнит» содержания беседы, но подтвердил, что она была, ссылаясь на свой календарь.

Однако теперь корректность слов Шольца о встрече может быть поставлена под сомнение. Издание Stern опубликовало фрагменты письма главы офиса Шольца времен его руководства Гамбургом Жанетт Швамбергер от апреля 2021 года. «Меня это раздражает. Я никогда не видела никакой запланированной встречи с Олеариусом в календаре за ноябрь 2017 года. Не было никакой запланированной встречи и в октябре 2017 года. Все это странно», – писала Швамбергер доверенному лицу Шольца Вольфгангу Шмидту, который сейчас возглавляет администрацию канцлера.

Шмидт ответил Швамбергер, что «встреча была запланирована на ноябрь 2017 года». «Я помню, что мы это видели», – добавил он.

В феврале 2022 года гамбургский адвокат Герхард Штрате подал иск «по подозрению в пособничестве и подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов» против Шольца и сменившего его на посту бургомистра Гамбурга Петера Ченчера. Штрате полагал, что оба политика были причастны к делу Cum-Ex, в ходе которого гамбургский банк Warburg мошенническим образом присваивал государственные средства. Генеральная прокуратура отклонила иск как «необоснованный».