Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
На Украине решили создать военную полицию
Военную полицию, которая в том числе займется военными преступлениями и поддержанием дисциплины в среде военнослужащих, планируется создать на Украине, сообщило Минобороны страны.
Согласно сообщению ведомства, предполагается достижение совместимости военной полиции с натовскими структурами, передает ТАСС.
Там добавили, что входящая в систему Минобороны «военная полиция станет военным формированием с правоохранительными функциями». К новому органу перейдут полномочия по досудебному расследованию военных преступлений.
Целью нововведения называется поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих украинской армии, также военная полиция будет заниматься защитой государственного имущества и прав военнослужащих.
Ранее украинские военные отказались наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь.