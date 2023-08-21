На Украине решили создать военную полицию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, предполагается достижение совместимости военной полиции с натовскими структурами, передает ТАСС.

Там добавили, что входящая в систему Минобороны «военная полиция станет военным формированием с правоохранительными функциями». К новому органу перейдут полномочия по досудебному расследованию военных преступлений.

Целью нововведения называется поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих украинской армии, также военная полиция будет заниматься защитой государственного имущества и прав военнослужащих.

Ранее украинские военные отказались наступать на Запорожском направлении, опасаясь за свою жизнь.