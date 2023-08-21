Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Громкий хлопок в Ростове-на-Дону объяснили переходом самолета на сверхзвук
Губернатор Ростовской области Голубев объяснил громкий хлопок в городе переходом самолета на сверхзвук
Громкий звук, который в понедельник утром слышали жители Ростова-на-Дону и окрестных территорий, был переходом самолета на сверхзвук, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Голубев уточнил в Telegram, что после сообщений о громких звуках в Ростове-на-Дону военные проинформировали власти о переходе самолета на сверхзвук.
В понедельник утром ряд СМИ со ссылкой на жителей Ростова-на-Дону сообщили о громком звуке, похожем на взрыв.