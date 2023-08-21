Из-за ливня прорвало крышу склада Wildberries в Электростали

В Сети опубликована видеозапись прорыва крыши склада Wildberries в Электростали

Сообщается, что «вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м», при этом общая площадь склада составляет 250 тыс. кв. м. Сотрудники были «эвакуированы из данной секции», никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Сумма ущерба пока не установлена. Wildberries обещала компенсировать продавцам стоимость утраченного товара. Ведутся «ремонтные работы», товары перенесли в другие секции. Склад функционирует «в стандартном режиме». «Идет приемка товаров от продавцов, отправляются заказы покупателям», – сообщили в Wildberries.

На странице «Москва. Город новостей» в соцсети «ВКонтакте» опубликована видеозапись «обрушения мощного потока воды на складе Wildberries».

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москве в воскресенье выпало 60% от месячной нормы осадков, установлен «новый суточный рекорд по количеству дождей» для 20 августа.