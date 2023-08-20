Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
Москва обновила суточный рекорд осадков
Рекордное для 20 августа количество осадков выпало в Москве
В Москве в воскресенье выпало 60% от месячной нормы осадков, установлен «новый суточный рекорд по количеству дождей» для 20 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Леус в Telegram сообщил, что столица побила прежний «суточный рекорд осадков». Он был установлен 20 августа 1999 года – плюс 18,2 мм осадков. В это воскресенье «в Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 мм осадков, выпавших в течение воскресного дня, было еще 4 мм, которые принесла минувшая ночь». В результате суточное количество осадков составило 47 мм.