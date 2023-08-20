  • ЭКОВАС заявило о сохранении «военного варианта» по ситуации в Нигере
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    Запад устроит «феминистское состязание» за пост министра обороны Украины
    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США
    Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне
    Зеленский предложил «отдать» Белгород в обмен на членство Украины в НАТО
    Посол Израиля ответил на упреки Киева
    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли
    Die Welt: Киеву необходимо мобилизовать три млн человек
    Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети
    Мнения
    Владислав Исаев Владислав Исаев Вместо слез на могиле СССР лучше принять свою историю

    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    80 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    8 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    21 комментарий
    20 августа 2023, 23:56

    Москва обновила суточный рекорд осадков

    Рекордное для 20 августа количество осадков выпало в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве в воскресенье выпало 60% от месячной нормы осадков, установлен «новый суточный рекорд по количеству дождей» для 20 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Леус в Telegram сообщил, что столица побила прежний «суточный рекорд осадков». Он был установлен 20 августа 1999 года – плюс 18,2 мм осадков. В это воскресенье «в Москве, на метеостанции ВДНХ, помимо 43 мм осадков, выпавших в течение воскресного дня, было еще 4 мм, которые принесла минувшая ночь». В результате суточное количество осадков составило 47 мм.



    20 августа 2023, 07:53
    Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне

    Эксперт Эйсмонт: Орбита «Луны-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США

    Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне
    @ t.me/roscosmos_gk

    Tекст: Ольга Никитина

    Орбита «Луны-25» не позволяет сделать снимки посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку астронавтов США на спутник Земли, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

    Эйсмонт сказал РИА «Новости», что подобрать орбиту, чтобы сделать такие фотографии, было бы возможно, однако такой задачи у аппарата не было. На нынешней орбите у аппарата не получится сфотографировать посадочные модули «Аполлонов», пояснил эксперт, добавив, что в целом это не является сверхзадачей.

    17 августа сообщалось, что космический аппарат «Луна-25» сделал первую фотографию земного спутника в ходе облета небесного тела. 20 августа Роскосмос заявил о гибели станции.

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    20 августа 2023, 12:08
    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли

    Роскосмос сообщил о прекращении существования станции «Луна-25» после столкновения с поверхностью Луны

    «Луна-25» разбилась о поверхность естественного спутника Земли

    Tекст: Валентина Григоренко

    Станция «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, сообщили в Роскосмосе.

    В сообщении говорится, что, предварительно, из-за отключения фактических параметров импульса от расчетных аппарат «Луна-25» перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, передает ТАСС.

    Как указали в Роскосмосе, меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали.

    В пресс-службе напомнили, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты. В госкорпорации добавили, что около 14:57 московского декретного времени связь с аппаратом «Луна-25» прервалась.

    В Роскосмосе подчеркнули, что специальная межведомственная комиссия займется выяснением причин потери автоматической станции «Луна-25».

    Накануне в госкорпорации заявили, что после выдачи импульса автоматической станции «Луна-25» для перехода на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация.

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    20 августа 2023, 02:56
    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США

    AgoraVox: Украинцы будут расплачиваться смертями своих внуков за кассетные снаряды от США

    Украине объяснили, кто заплатит за кассетные снаряды от США
    @ U.S. Army/wikipedia.org

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов, пишут СМИ.

    Автор статьи французского издания AgoraVox напоминает украинскому руководству, что жертвами кассетных боеприпасов от американского «покровителя» будут внуки самих украинцев, а не дети в США. «И именно украинским внукам нужно будет платить счета за поставки», – передает РИА «Новости» текст публикации.

    США в ходе вьетнамской войны бомбили Лаос и Камбоджу именно кассетными снарядами, и последствия этих бомбардировок заключались в том, что спустя более 50 лет после окончания обстрелов американские снаряды «продолжили убивать детей и взрослых».

    ВСУ неоднократно использовали кассетные боеприпасы, поставленные Вашингтоном, для обстрела Донецка. В результате этих атак гибнут мирные жители. Тем не менее, по оценке Пентагона, киевский режим «надлежащим образом» применяет кассетные боеприпасы, полученные от западных союзников.

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    20 августа 2023, 19:58
    Зеленский предложил «отдать» Белгород в обмен на членство Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов «обменять» Белгород на членство республики в НАТО, сообщает «Страна.ua».

    Так ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в альянс.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что система ПВО в воскресенье уничтожила три цели в воздухе.

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    20 августа 2023, 13:16
    Участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову нашли мертвой в Рязани

    Tекст: Валентина Григоренко

    Тело участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлии Михайловой обнаружили возле жилого дома в Рязани, сообщили СМИ.

    Как указал источник в экстренных службах города, пострадавшая умерла до приезда скорой медицинской помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на YA62.ru. Отмечается, что трагедия произошла накануне вечером.

    Ранее сообщалось, что у диджея и участницы шоу «Пацанки» и «Перезагрузка» Дианы Субботиной в Москве нашли наркотик мефедрон.

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    20 августа 2023, 20:50
    Вид Зеленского на встрече с королем Швеции вызвал шок в Сети

    Tекст: Ольга Иванова

    Внешний вид президента Владимира Зеленского на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией стал предметом обсуждения в соцсети X (экс-Twitter, соцсеть заблокирована в России).

    На встречу Зеленский прибыл в штанах, футболке цвета хаки и тяжелых ботинках. Пользователи соцсети назвали его стиль неуместным, передает РИА «Новости».

    Пользователи поинтересовались у Зеленского, есть ли у него какая=нибудь другая одежда, а также напомнили, что зато у главы Украины «есть семь зарубежных вилл, шесть часов Rolex, пять Ferrari, четыре замка, три частных самолета, две пачки золота».

    Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Данию, где у него запланирована встреча с премьер-министром Мэтте Фредериксен, королевской семьей и представителями парламента.

    Коментарии (16)
    20 августа 2023, 06:50
    Британский полковник заявил о желании Запада поскорее «продать» Украину

    Британский полковник Кемп: НАТО отказалось от надежд на победу Украины

    Британский полковник заявил о желании Запада поскорее «продать» Украину
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс отказался от надежд на победу Украины, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.

    Кемп написал об этом в статье для The Telegraph, комментируя заявление главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.

    По мнению британского офицера, представитель НАТО озвучил то, как на самом деле Запад видит решение конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Украину хотят «продать подешевле», причем как можно скорее.

    Кемп добавил, что два года спустя после «позорного» выхода из Афганистана Запад снова находится «на грани признания поражения», передает РИА «Новости».

    Как заявляла ранее официальный спикер МИД Мария Захарова, слова Йенсена по поводу вступления Украины в НАТО являются вбросом, который имеет определенные политические задачи.

    Коментарии (13)
    20 августа 2023, 15:55
    На Западе назвали условие победы Украины
    На Западе назвали условие победы Украины
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву необходимо мобилизовать три миллиона человек, чтобы одержать победу в конфликте с Россией, считают журналисты немецкого издания Die Welt.

    При этом авторы заметили, что несмотря на сокращение населения Украины, на данный момент оно превышает 30 млн человек. Поэтому общая численность ВСУ может достигать трех миллионов, что даст Киеву возможность выиграть, передает Lenta.ru.

    Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни помощь оружием и деньгами «сколько потребуется», ни санкции против России не помогут «позабывшим о своих собственных гражданах вожакам» победить на Украине.

    Коментарии (35)
    20 августа 2023, 08:28
    На Западе рассказали о разработке мирного соглашения по Украине

    WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, условия которых не устроят ни Украину, ни Россию

    На Западе рассказали о разработке мирного соглашения по Украине
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители западных стран в настоящий момент прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева, сообщили СМИ.

    Как пишет газета Wall Street Journal, некоторые западные официальные лица прорабатывают сделки ситуации на Украине, но они не соответствуют целям как Москвы, так и Киева, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что главная цель Украины, заключающаяся в «восстановлении ее территориальной целостности», совсем не очевидна из-за ограниченной поддержки ключевых союзников, опасающихся излишних «затрат и рисков», которыми издание называет США и Германию.

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны не интересуют мирные переговоры по украинскому вопросу, они хотят лишь заработать побольше денег для собственных военно-промышленных комплексов.

    Коментарии (24)
    20 августа 2023, 08:56
    Старовойт назвал последствия атаки украинского БПЛА на вокзал в Курске

    Старовойт: Здание ж/д вокзала в Курске и платформа повреждены при атаке украинского БПЛА

    Старовойт назвал последствия атаки украинского БПЛА на вокзал в Курске
    @ @gubernator_46

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крыша, фасад и платформа на железнодорожном вокзале Курска получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, ремонтные работы начнутся в ближайшее время, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    По его словам, пострадали фасад, первая платформа, крыша, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле, передает РИА «Новости». Старовойт добавил, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. В настоящий момент вход и посадка на поезда осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал.

    Он рассказал также, что возникший на вокзале пожар был ликвидирован в 03:46 утра. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены в Курскую областную больницу и уже отпущены домой, передает ТАСС.

    Ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске.

    Коментарии (24)
    20 августа 2023, 12:25
    ВСУ заявили о визите F-16 на украинский аэродром

    ВСУ: Истребитель F-16 ранее уже бывал на Украине

    ВСУ заявили о визите F-16 на украинский аэродром
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что американский истребитель F-16 ранее уже прилетал в украинский аэропорт, сейчас власти занимаются подготовкой взлетно-посадочных полос.

    По его словам, F-16 был на Украине и садился на местных аэродромах в рамках проведенных совместных учений с пилотами истребителя. Олещук добавил, что у ВСУ, соответственно, есть опыт эксплуатации самолета F-16, передает РИА «Новости».

    По его словам, уже ведутся работы по подготовке взлетно-посадочных полос, проводится реконструкция инфраструктуры аэродромов и покрытия, строятся защитные сооружения.

    Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине после завершения обучения пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Коментарии (28)
    20 августа 2023, 17:58
    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении

    Кадыров: Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении уничтожили десятки единиц техники

    Кадыров рассказал о больших потерях ВСУ на Ореховском направлении
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Бойцы батальона «Юг-Ахмат» на Ореховском направлении СВО уничтожили десятки единиц украинской техники, Украина несет большие потери на этом направлении, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Как указал Кадыров в своем Telegram-канале, на Ореховском направлении присутствует большое количество живой силы НАТО и западной боевой техники. По его словам, украинские атаки ВС РФ отбивают успешно, а подразделения БПЛА батальона «Юг-Ахмат» МО РФ делятся результатами своих трудов, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что только Ореховском направлении российская армия уничтожила десятки единиц военной техники противника, ВСУ несут большие потери.

    Глава Чечни опубликовал предоставленное с фронта видео, на котором, по его словам, запечатлена уничтоженная западная техника.

    В прошлый понедельник Кадыров заявил, что из Чечни в зону проведения СВО на Украине за все время боевых действий отправились более 29 тыс. бойцов, отметив, что в настоящее время на передовых позициях находятся свыше семи тысяч бойцов.

    Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (11)
    20 августа 2023, 12:52
    Фанат «Зенита» вынес на себе с поля боя раненого фаната «Спартака»
    Фанат «Зенита» вынес на себе с поля боя раненого фаната «Спартака»
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фанат «Зенита», командир штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль» вынес на себе с поля боя под Артемовском раненого фаната «Спартака» и нес его около трех километров, рассказали бойцы «Эспаньолы».

    По их словам, под Артемовском напротив позиций «Эспаньолы», которая сформирована в основном из российских футбольных фанатов, стоит 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированная из боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), передает РИА «Новости». Во время одной из попыток контрнаступления ВСУ и был ранен боец с позывным «Спартак», фанат этого московского футбольного клуба.

    Сам Турканов, которого за спасение товарища представили к новой награде (он уже кавалер ордена Мужества), рассказал, что из-за большого количества украинских дронов-разведчиков над зоной боя вызвать эвакуацию было нельзя, как и бросать подразделению позиции.

    В итоге он решил вытаскивать раненого и тащил «Спартака» несколько километров, периодически залегая в траву у дороги.

    По его словам, спасенный уже идет на поправку в госпитале. Во время эвакуации сам «Питбуль» был контужен. До спецоперации, по его словам, со «Спартаком» они знакомы не были, но в зоне СВО стали боевыми товарищами.

    Ранее московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.

    Коментарии (19)
    20 августа 2023, 05:26
    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву

    Минобороны: Силы ПВО подавили средствами РЭБ украинский БПЛА в Подмосковье

    Минобороны сообщило детали попытки атаки ВСУ на Москву
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим ранним утром воскресенья, 20 августа, предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что попытка атаки была совершена около 4.00 мск. Аппарат над территорией Ступинского района Московской области, направлявшийся в сторону Москвы, обнаружили дежурные силы ПВО, говорится в заявлении МО РФ.

    Беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дрон потерпел крушение в безлюдном районе. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле удалось избежать.

    Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке украинского беспилотника пролететь на Москву.

    Коментарии (0)
    20 августа 2023, 13:51
    Стало известно о провале переговоров ЭКОВАС с Нигером

    Al Arabiya: Переговоры делегации ЭКОВАС с мятежниками в Нигере провалились

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) намерена покинуть Нигер после провала переговоров с военными, которые осуществили государственный переворот в этой стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

    По его сведениям, Национальный совет спасения родины Нигера во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности, после чего делегация ЭКОВАС решила покинуть республику, передает ТАСС.

    Ранее глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества генерал Абдурахман Тчиани заявил, что армия и народ его страны не хотят войны, но будут готовы «противостоять любому ее проявлению».

    Накануне делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), ранее заявившего о планах начать интервенциюприбыла в Нигер.

    Коментарии (9)
    Главное
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    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Индус рвется к власти в США

      Бизнесмен-индуист Вивек Рамасвами неожиданно вышел на второе место в республиканском забеге кандидатов в президенты США. По опросам он уступает только Дональду Трампу, с которым поддерживает хорошие отношения, и теперь явно метит на пост вице-президента. Для России это очень приятный кандидат, благо выступает за роспуск НАТО и отказ от поддержки Украины.

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