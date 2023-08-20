Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.71 комментарий
Доступ в «Зарядье» в Москве закрыли из-за информации о неопознанном устройстве
В Москве на территорию парка «Зарядье» закрыли доступ из-за информации неопознанном устройстве.
Работники и посетители эвакуированы, работает кинологическая служба, передает РИА «Новости».
Во вторник также сообщалось, что доступ на территорию парка «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении там неопознанного устройства.