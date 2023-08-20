Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.23 комментария
Старовойт назвал последствия атаки украинского БПЛА на вокзал в Курске
Старовойт: Здание ж/д вокзала в Курске и платформа повреждены при атаке украинского БПЛА
Крыша, фасад и платформа на железнодорожном вокзале Курска получили повреждения в результате атаки украинского беспилотника, ремонтные работы начнутся в ближайшее время, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, пострадали фасад, первая платформа, крыша, есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле, передает РИА «Новости». Старовойт добавил, что ремонтные работы начнутся в ближайшее время. В настоящий момент вход и посадка на поезда осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал.
Он рассказал также, что возникший на вокзале пожар был ликвидирован в 03:46 утра. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены в Курскую областную больницу и уже отпущены домой, передает ТАСС.
Ранее Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске.