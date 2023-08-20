Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.23 комментария
На Западе рассказали о разработке мирного соглашения по Украине
WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, условия которых не устроят ни Украину, ни Россию
Представители западных стран в настоящий момент прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако их условия не отвечают интересам как Москвы, так и Киева, сообщили СМИ.
Как пишет газета Wall Street Journal, некоторые западные официальные лица прорабатывают сделки ситуации на Украине, но они не соответствуют целям как Москвы, так и Киева, передает РИА «Новости».
В статье указано, что главная цель Украины, заключающаяся в «восстановлении ее территориальной целостности», совсем не очевидна из-за ограниченной поддержки ключевых союзников, опасающихся излишних «затрат и рисков», которыми издание называет США и Германию.
Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны не интересуют мирные переговоры по украинскому вопросу, они хотят лишь заработать побольше денег для собственных военно-промышленных комплексов.