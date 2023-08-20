Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.20 комментариев
Стало известно, почему «Луна-25» не показала «следы» американцев на Луне
Эксперт Эйсмонт: Орбита «Луны-25» не позволяет сфотографировать посадочные модули «Аполлонов» США
Орбита «Луны-25» не позволяет сделать снимки посадочных модулей американских космических кораблей «Аполлон», подтверждающие высадку астронавтов США на спутник Земли, сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.
Эйсмонт сказал РИА «Новости», что подобрать орбиту, чтобы сделать такие фотографии, было бы возможно, однако такой задачи у аппарата не было. На нынешней орбите у аппарата не получится сфотографировать посадочные модули «Аполлонов», пояснил эксперт, добавив, что в целом это не является сверхзадачей.
17 августа сообщалось, что космический аппарат «Луна-25» сделал первую фотографию земного спутника в ходе облета небесного тела.