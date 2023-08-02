Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Прокуратура начала проверку Виктории Боню на пропаганду наркотиков
Прокуратура начала проверку Виктории Боню на пропаганду наркотиков в Сети
Прокуратура Москвы организовала проверку в отношении телеведущей и блогера Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ в Сети, сообщил источник в правоохранительных органах.
Боню проверяют по административной статье о пропаганде наркотиков с использованием интернета, сказал собеседник ТАСС.
В случае выявленного правонарушения ей может грозить штраф до 30 тыс. рублей. Проверка будет длиться ориентировочно до конца августа.
В прошлом году в отношении иноагента Алишера Моргенштерна* было возбуждено административное производство по делу о пропаганде наркотиков с помощью татуировок, его оштрафовали музыканта на 100 тыс. рублей.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом