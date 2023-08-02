По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.0 комментариев
Российские военные в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню ВДВ
Российские военнослужащие на передовой в зоне спецоперации сняли ролик-поздравление ко Дню ВДВ
Бойцы ВС России на передовой в зоне спецоперации сняли ролик ко Дню Воздушно-десантных войск.
На кадрах видно, как российские десантники выполняют работы в боевой обстановке, передает РИА «Новости».
Видеоролик снят под ставшую гимном ВДВ песню «Синева», впервые ее исполнили 50 лет назад – 2 августа 1973 года.
В России ежегодно 2 августа отмечается День Воздушно-десантных войск. Его учредили как памятный день указом президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».
Ранее президент Владимир Путин поздравил бойцов Воздушно-десантных войск с праздником, отметив, что они с честью решают задачи в зоне спецоперации, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер.