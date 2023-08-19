Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.11 комментариев
Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России
Экс-разведчик США Риттер раскритиковал актера Такэя за оскорбления в адрес России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя, сыгравшего Сулу в сериале «Звездный путь», после его сообщения в соцсети о финансовой помощи Украине.
Такэй в посте в Twitter (заблокирован в России) написал, что Кремль «промыл мозги» отказавшимся переводить деньги ВСУ, передает РИА «Новости».
Риттер ответил на оскорбления актера, и дал совет не забывать, что Джордж Такэй всего лишь сыграл лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности. Он также призвал прислушиваться к голосу разума.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».