  • Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
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    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    38 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    7 комментариев
    18 августа 2023, 08:45

    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Власти ДНР: Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России уничтожили основную группировку украинских военных в Урожайном, теперь затруднен подвоз резервов, сообщает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, основная группировка была ликвидирована тяжелым вооружением, подъезды к селу контролируют ВС России, подвезти резервы ВСУ не могут, их техника и личный состав уничтожаются на подступах, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что украинские военные сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку в ДНР.

    Так, по данным разведки, ВСУ готовятся штурмовать район Клещеевки, концентрируя группировку на Артемовском направлении.

    Ранее в пятницу в районе Урожайного была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ, уничтожены две группы пехоты и минометный расчет.

    Напомним, Гагин сообщал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    17 августа 2023, 13:43
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ около Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР) и провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, штурмовые отряды российской группировки провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 310 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (59)
    17 августа 2023, 20:36
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина за время контрнаступления потеряла убитыми и покалеченными 45 тыс. человек.

    «У вас за время контрнаступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли. <…> Потери у вас на фронте – 1 к 8», – передает ТАСС слова Лукашенко.

    Также он добавил, что у России есть в резерве 250 тыс. человек, вооруженных современной техникой. «Вот они вас перемелют, а потом сделают то, что вы больше всего боитесь – они вас отрежут на Молдову, на Приднестровье», – сказал Лукашенко.

    Также он добавил, что Запад начинает понимать, что даже с его помощью Украина не сможет выдержать. Лукашенко отметил, что от Украины может остаться только «клочок» земли, и такого государства больше не будет, если она не сядет за стол переговоров.

    Ранее белорусский лидер рассказал, как должны проходить переговоры по Украине.

    Коментарии (18)
    17 августа 2023, 12:38
    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией

    Экономист Лизан: Украина отправкой сухогруза Joseph Schulte из Одессы в Турцию провоцирует Россию на жесткий ответ

    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Активный пиар Украины с судном Joseph Schulte еще не говорит об успехе инициированного ею временного коридора в Черном море. Эта провокация, призванная прощупать реакцию России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее контейнеровоз Joseph Schulte, который с украинским зерном отправился по временному коридору в Черном море, покинул территориальные воды Украины.

    «Отправка судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы – это «пробный шар», прощупывание нашей реакции, а также очевидная провокация. Украинцы были бы рады, если бы мы его потопили, ведь это отличный повод в очередной раз провопить о «жестокости русских». Учитывая, что контейнеровоз шел под флагом Гонконга, можно расценивать это и как попытку рассорить нас с Китаем», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Россия не совершила необдуманных шагов. И сейчас необходимо наблюдать за развитием этой ситуации. Если коридор продолжит работать, то за этим должна последовать жесткая реакция со стороны нашего военно-политического руководства. Но придавать слишком большое внимание тому, как сейчас украинцы пиарятся на этой ситуации, я бы не стал», – рассуждает эксперт.

    «Наличие в Одессе портов с зерном подтверждает – Россия не ставит своей целью уничтожение продовольственных запасов и провоцирование гуманитарного кризиса. Когда наши войска наносят удары по портам, они уничтожают непосредственно военные объекты. Зерновые терминалы страдают в том случае, если поблизости располагаются склады с техникой и оружием», – акцентировал Лизан.

    В среду судно Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков. В своем Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    К середине дня четверга, судя по открытым данным, Joseph Schulte приближается к территориальным водам Болгарии. Ранее ТАСС отмечал, что судно направляется в турецкий порт Амбарлы. Известно, что контейнеровоз находился в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    На прошлой неделе Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. Это следует из приказа навигационного поручения Военно-морских сил вооруженных сил Украины № 6 от 08.08.2023. В сообщении ВМС ВСУ говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

    Напомним, Россия в Организации Объединенных Наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (48)
    17 августа 2023, 10:54
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», показано как дроны-камикадзе наносят эффективные удары, как по находящимся в укрытиях боевикам, так и находящимся на открытой местности.

    Ранее гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин рассказал, что преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (30)
    17 августа 2023, 13:50
    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы

    Военный аналитик Онуфриенко: Конкуренция за оставшиеся резервы ВСУ вынуждает Сырского завышать уровень угрозы Купянску

    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы
    @ REUTERS/Zohra Bensemra

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ не хватает резервов, а имеющиеся очень быстро расходуются. Эта ситуация вынуждает украинское командование бороться за подкрепления. Сырский с помощью своих заявлений хочет получить дополнительные силы на Купянском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ под Купянском.

    «Сырский известен тем, что руководил провальным контрнаступлением ВСУ под Артемовском. За три месяца практически непрерывных атак он не смог взять ни одного прилегающего населенного пункта, не говоря об охвате целого города. После этой неудачи генерала отправили командовать украинскими силами на Купянском направлении», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Свежих сил у Украины не хватает, что приводит к конкуренции военного руководства страны за подкрепления. Поэтому Сырский специально завышает степень угрозы на своем направлении, чтобы привлечь под свое командование больше резервов и не провалиться в очередной раз», – подчеркнул он.

    «Я полагаю, что у нашей армии сейчас нет цели быстро заблокировать и взять Купянск. Для реализации этой задачи необходимо провести масштабную наступательную операцию с прорывом фронта противника. Это противоречит стратегии гибкой обороны, которую выбрало российское командование», – отмечает эксперт.

    «Но обстановка на Купянском направлении для Украины все равно неблагоприятная. Мы медленно давим противника, вынуждая его вводить в бой свои резервы. Тем самым Российская армия отвлекает подразделения ВСУ, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что обстановка для ВСУ на Купянском направлении усложнилась. Генерал опасается блокирования и захвата города Российской армией.

    Российские войска на Купянском направлении овладели двумя опорными пунктами и наблюдательными постами, а также разгромили до двух взводов пехоты в районе Ольшана. В целях восстановления утраченных позиций противник провел пять контратак, которые были отражены армией РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе боев барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожено две САУ польского производства «Краб» в районе сел Кучеровка и Петропавловка, а также три гаубицы противника около Куриловки, Лозовой и Новоселовского. Расчеты ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА ВСУ.

    Напомним, Украина объявила обязательную эвакуацию населения из прифронтовых населенных пунктов Купянского района. Решение затронуло левый берег Купянской городской общины, Кондрашевскую, Двуречанскую, Куриловскую и Петропавловскую сельские общины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия подбирает ключи к освобождению Купянска.

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    17 августа 2023, 10:14
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Избитый ветеран СВО в Забайкалье, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в обращении к краевому прокурору Александру Яновскому.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела об избиении участника СВО в селе Нерчинский завод в связи с новым поворотом.

    По его словам, граждане были обеспокоены тем, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, но выяснилось, что потерпевший был ранее судим, оскорблял и провоцировал местных жителей. Об этом сообщили журналисты Regnum.

    Кроме того, нападавшие, по имеющейся информации, не являются противниками СВО, активно участвуют в проведении патриотических акций.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

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    17 августа 2023, 13:41
    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт

    Нацгвардия Украины: Нацбат «Азов» вернулся в зону боевых действий под Красный Лиман

    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт
    @ EYEPRESS Images/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, выполняет задачи на Краснолиманском направлении, сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления нацгвардии Украины Николай Уршалович.

    Он заявил, что бригада «Азова» (признан террористическим и запрещен в России) восстановилась и отправилась в район Серебрянского лесничества. По его данным, 15 августа «Азов» уже проводил боевые операции, передает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» сообщило, что «азовцев» ранее заметили на Артемовском направлении.

    Ранее глава Нацгвардии Украины Пивненко заявил о подготовке освобожденных боевиков «Азова» (запрещен в России) к возвращению на поле боя.

    Напомним, начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращается на Украину из Турции вместе с пятью командирами нацбата «Азов». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом договоренностей.

    Коментарии (29)
    18 августа 2023, 05:11
    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву

    Минобороны России сообщило о попытке украинского беспилотника атаковать Москву

    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника на объекты в Московском регионе, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что после «воздействия средств поражения ПВО» беспилотник «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание». Пострадавших нет, возгораний не произошло.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали в зоне «Экспоцентра», но «значимых разрушений зданию не нанесли».

    Коментарии (5)
    17 августа 2023, 12:18
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    В США присутствует ощущение, что в продолжающейся «войне на истощение» между Западом и Россией на поле Украины чаша терпения союзников киевского режима рискует быть переполненной, выразил мнение американский журналист Джейми Деттмер.

    По словам публициста, на Западе слишком многого ожидали от украинского контрнаступления, которое длится уже третий месяц, но нет ни единого намека на значительный прорыв или малейшее изменение в позициях на поле боя, передает Politico.

    Деттмер подчеркнул: в США есть впечатление, что союзники Киева снова оказались в тяжелом положении, так как они втянуты «в войну на истощение». Такая расстановка сил в ближайшем будущем истощит терпение союзников, на что в свою очередь и надеется Кремль.

    Американский журналист добавил, что у Киева осталось мало времени, чтобы организовать прорыв позиций ВС России, которые укрепили свои позиции в некоторых местах до 30 км.

    В данный момент спустя нескольких недель боев ВСУ продвинулись только на несколько километров в ключевых местах, первая фаза контрнаступления уже привела к значительным потерям в бронетехнике и живой силе, вторая фаза также не увенчалась значительным успехом, заметил Деттмер.

    «Запад сбил украинцев с толку еще до того, как прозвучал стартовый залп, научив их воевать в стиле НАТО, но не предоставив систем вооружения, необходимых для выполнения этой задачи», – отметил автор статьи.

    Деттмер заявил, что Запад всегда стремился к тому, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал активные действия, поэтому союзники были разочарованы, когда он отложил контрнаступление с весны на лето, чтобы выторговать большее количество западных поставок.

    Кроме того, в статье журналист напомнил слова американского историка Эдварда Люттвака о том, что «Украине не нужно одерживать великую победу, чтобы выйти из войны независимой нацией, ей достаточно упорства». «Вопрос никогда не стоял о стойкости Украины, но к 2024 году риски возрастут, независимо от того, хватит ли у Запада стойкости и воли к победе», – заключил Деттмер.

    Ранее американское издание Newsweek заявило, что в Киеве на фоне отсутствия успехов ВСУ встал вопрос о целесообразности продолжения контрнаступления. В частности, в США полагают, что руководство Украины было введено военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, так как им дали чрезмерно позитивные оценки.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что военные возможности Украины почти исчерпаны.

    Коментарии (6)
    18 августа 2023, 00:47
    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине

    Reuters сообщило о согласии США на передачу Данией и Нидерландами истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине
    @ A U.S. Air Force

    Tекст: Антон Антонов

    США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение украинских пилотов, сообщают информационные агентства.

    Глава Госдепа Энтони Блинкен направил соответсвующие письма указанным странам. В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США продолжают работу с партнерами, чтобы выбрать «способы передачи» F-16 «со стороны других стран», передает РИА «Новости».

    Напомним, по данным СМИ, первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению F-16 к лету 2024 года. Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат признал, что Украина не получит осенью или зимой американские истребители.

    Коментарии (7)
    17 августа 2023, 23:57
    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

    Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ кораблями ЧФ «Пытливый» и «Василий Быков»

    Корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли безуспешную попытку атаки морским безэкипажным катером кораблей Черноморского флота России, сообщило российское Минобороны.

    Атака была предпринята в 22.55 мск в 237 км юго-западнее Севастополя. Украинский катер, «не достигнув цели атаки», был уничтожен огнем сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков». Корабли продолжили выполнять задачи по контролю судоходства, сообщило Минобороны в Telegram.

    Напомним, Украина угрожает усилить морскую войну в Черном море и проводит атаки на российские торговые суда и военные корабли, в том числе используя безэкипажные катера.

    Коментарии (4)
    17 августа 2023, 10:31
    ФСБ задержала шпиона СБУ в Псковской области

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ пресекла попытку шпионажа в интересах Украины в Псковской области, мужчина передавал СБУ данные о военных и технике ВС России, сообщили в силовом ведомстве.

    Отмечается, что мужчина работал на СБУ с октября 2022 года, он собирал и передавал им данные о дислокации военных и техники Российской армии, передает телеканал «360».

    Против него возбуждено уголовное дело за шпионаж, ведется следствие.

    Ранее ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области.


    Коментарии (3)
    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    17 августа 2023, 20:10
    Лукашенко рассказал, как необходимо начинать переговоры по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Любые переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    По его словам, классика любой дипломатии – сесть на стол переговоров без предварительных условий. Лукашенко заявил, что необходимо вместе обсудить все – и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск, передает ТАСС.

    «Садимся, вырабатываем повестку дня», – сказал он. Избежать конфликт на Украине можно было раньше, но остановить его можно и сейчас, добавил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил, что цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты.

    Коментарии (4)
    18 августа 2023, 05:47
    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер не исключил стратегического поражения Украины к концу лета или в начале осени

    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина может потерять контроль и над Харьковом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что оборона вооруженных сил Украины у Купянска «разбита», российские войска за день проходят «пять, десять, пятнадцать километров» и «угрожют войти в город». «Он скоро падет. А дальше Харьков», – приводит его слова РИА «Новости».

    Риттер также заявил, что Киеву вряд ли удастся восполнить потери, которые понесли ВСУ. По его мнению, «это начало конца». Он заявил, что российские силы «оказывают давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону».

    Напомним, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. На данном направлении за сутки было  уничтожено до 125 украинских военных.

    Коментарии (4)
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    Империя Сороса меняет направление для удара

    Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности

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    Россия перешла в ходе спецоперации к тактике «двух рук»

    Минобороны показало кадры ракетного удара по воинскому эшелону с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области. В экспертной среде отмечают, что России удается одновременно и отражать контрнаступление противника, и атаковать цели в глубоком тылу, что говорит о слаженной работе разведки и военных. Как подобная тактика «двух рук» скажется на дальнейшем ходе спецоперации? Подробности

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    Израиль спас армию Германии от позора

    Правительство Олафа Шольца отказалось от идеи форсированного наращивания расходов на оборону до 2% от ВВП: нет денег. Планы канцлера превратить бундесвер в «самую мощную армию ЕС» тоже пошли прахом. С учетом провала так называемого контрнаступления ВСУ всё было бы совсем плохо, но военную помощь немцам внезапно оказал Израиль. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

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