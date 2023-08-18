Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.0 комментариев
Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
Власти ДНР: Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
ВС России уничтожили основную группировку украинских военных в Урожайном, теперь затруднен подвоз резервов, сообщает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, основная группировка была ликвидирована тяжелым вооружением, подъезды к селу контролируют ВС России, подвезти резервы ВСУ не могут, их техника и личный состав уничтожаются на подступах, передает ТАСС.
Также Гагин добавил, что украинские военные сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку в ДНР.
Так, по данным разведки, ВСУ готовятся штурмовать район Клещеевки, концентрируя группировку на Артемовском направлении.
Ранее в пятницу в районе Урожайного была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ, уничтожены две группы пехоты и минометный расчет.
Напомним, Гагин сообщал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.