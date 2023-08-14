То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.0 комментариев
ЦБ сделал инфляционный прогноз на год
В ЦБ объяснили повышение инфляции по итогам года
Годовая инфляция в России по итогам года составит 5–6,5%, говорится в материалах Банка России.
В материалах отмечается, это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. В ЦБ подчеркнули, что инфляция вернется к 4% в 2024 году, передает ТАСС.
По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.
Напомним, Банк России разработал базовый сценарий развития российской экономики и два более кризисных варианта – «усиление фрагментации» и «рисковый».