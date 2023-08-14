ЦБ сделал инфляционный прогноз на год

В ЦБ объяснили повышение инфляции по итогам года

Tекст: Ольга Иванова

В материалах отмечается, это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. В ЦБ подчеркнули, что инфляция вернется к 4% в 2024 году, передает ТАСС.

По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли темпом 0,61% месяц к месяцу, что в годовом выражении соответствует 7,6%.

Напомним, Банк России разработал базовый сценарий развития российской экономики и два более кризисных варианта – «усиление фрагментации» и «рисковый».